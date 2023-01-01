بدائل - EmbedMyReviews
HighLevel
gohighlevel.com
منصة العلامة البيضاء الأسرع نموًا لوكالات التسويق الرقمي. إدارة علاقات العملاء، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة ثنائية الاتجاه، ومنشئ مسار التحويل، والمزيد!
Podium
podium.com
امنح عملك ميزة غير عادلة من خلال المراجعات والمراسلة والمدفوعات والدردشة عبر الإنترنت والمزيد.
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com هو موقع ويب دنماركي لمراجعة العملاء تأسس في الدنمارك عام 2007 ويستضيف مراجعات للشركات في جميع أنحاء العالم. يتم نشر ما يقرب من مليون مراجعة جديدة كل شهر. يقدم الموقع خدمات مجانية للشركات. تعتمد الشركة على المستخدمين والبرامج وفريق الامتثال للإبلاغ عن المراجعات وإزالتها من النظام الأسا...
Thryv
thryv.com
يمكنك إدارة العملاء في أي وقت وفي أي مكان وعلى أي جهاز باستخدام برامج الأعمال الصغيرة من Thryv: إدارة علاقات العملاء والتسويق عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والمزيد.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye عبارة عن منصة شاملة لتجربة العملاء. تستخدم أكثر من 60.000 شركة من جميع الأحجام BirdEye يوميًا ليتم العثور عليها عبر الإنترنت من خلال المراجعات، ويتم اختيارها من قبل العملاء من خلال تفاعلات الرسائل النصية، وتكون أفضل شركة باستخدام أدوات الاستطلاع والرؤى.
PromoRepublic
promorepublic.com
استخدم منصة إدارة الوسائط الاجتماعية الخاصة بـ PromoRepublic لإنشاء المحتوى وتخصيصه باستخدام الأدوات المضمنة، وجدولته على صفحات وسائط اجتماعية متعددة، وتشغيل الإعلانات، والحصول على نتائج لأعمالك.
G2
g2.com
قارن بين أفضل برامج وخدمات الأعمال بناءً على تقييمات المستخدمين والبيانات الاجتماعية. مراجعات لبرامج CRM وERP وHR وCAD وPDM وبرامج التسويق.
BrightLocal
brightlocal.com
النظام الأساسي الشامل لنجاح البحث المحلي · تسلق التصنيفات وطوّر سمعتك وتميز في البحث المحلي باستخدام BrightLocal.
Text Request
textrequest.com
إشعال مشاركة العملاء منصة مراسلة الأعمال التي تتيح لك إرسال رسالة نصية من رقم هاتف مكتبك مباشرة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، حتى تتمكن من الحصول على رد فعلي.
Yext
yext.com
Yext هي شركة تكنولوجيا في مدينة نيويورك تعمل في مجال إدارة العلامات التجارية عبر الإنترنت. ويقدم تحديثات للعلامة التجارية باستخدام شبكته السحابية من التطبيقات ومحركات البحث والمرافق الأخرى. تأسست الشركة في عام 2006 على يد هوارد ليرمان وبريان ديستيلبرجر وبرنت ميتز. أظهرت الأرقام الأخيرة أن القيمة الس...
Vendasta
vendasta.com
أسهل طريقة لبيع الحلول الرقمية تحت علامتك التجارية الخاصة. Vendasta عبارة عن منصة ذات علامة بيضاء للشركات التي تقدم حلولًا رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
AppFollow
appfollow.io
AppFollow ➡️ # 1 إدارة مراجعة التطبيقات وأداة ASO. قم بتحليل التعليقات وإدارة التقييمات والرد على المراجعات وزيادة التنزيلات العضوية لـ App Store وGoogle Play وAmazon.
NiceJob
nicejob.com
أسهل طريقة للحصول على المزيد من التقييمات وبناء سمعتك. أنشئ ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقم بتحسين مُحسنات محركات البحث (SEO) لديك واكسب المزيد من المبيعات.
EmbedSocial
embedsocial.com
أفضل منصة UGC لجمع التقييمات والقصص وموجزات الوسائط الاجتماعية والصور وتضمينها في أي موقع ويب. تلقائيا!
Yotpo
yotpo.com
Yotpo عبارة عن منصة تسويق للتجارة الإلكترونية تقدم الحلول الأكثر تقدمًا لمراجعات العملاء والتسويق المرئي والولاء والإحالات والتسويق عبر الرسائل النصية القصيرة. اكتشف المزيد حول كيف يمكن لعلامتك التجارية أن تقود النمو مع Yotpo هنا.
Kimoby
kimoby.com
Kimoby عبارة عن منصة اتصالات حديثة ومتكاملة ومؤتمتة مع نظام إدارة الوجهات السياحية (DMS) تسهل التواصل مع العملاء وتحويلهم. ادفع أداء خدمة وكالتك إلى المسار السريع.
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers هي شركة برمجيات مراجعة العملاء حائزة على جوائز. احصل على المزيد من التقييمات. الرد على العملاء. ابحث عن رؤى حول تجربة العملاء.
Chatmeter
chatmeter.com
يوفر Chatmeter للعلامات التجارية متعددة المواقع الرؤى والأدوات المحلية التي تحتاجها لمراقبة تجربة العملاء وتحليلها وتحسينها على نطاق واسع.
ReviewInc
reviewinc.com
ReviewInc is the BEST Online Reputation and Reviews Management Software that generates reviews, monitors, and manages your online business reputation all in a single dashboard, so you can focus more on running your business while ReviewInc optimizes and improves your online reputation. ReviewInc is ...
ResellerRatings
resellerratings.com
We bring shoppers and merchants together to improve the buying experience. ResellerRatings helps customers find, choose, and advocate for the products and brands they love while providing organizations with the tools to boost discovery, increase conversion, and build social proof. With ResellerRatin...
TrueReview
truereview.co
The most effective way to increase your Google (or any other website) reviews is with TrueReview! With TrueReview, sending SMS or Email review requests is simple and does not require complicated setup. TrueReview keeps track of your customers' interactions with review requests, and sends follow-up e...
Tagsen
tagsen.com
Business and marketing printing solutions at Tagsen, India's top online platform for quality products like business cards, banners, stickers, leaflets, and more.
URLScore.ai
urlscore.ai
Whether you're cautious about website safety before visiting, or seeking to boost your cyber threat detection, Urlscore is here to help. Use our webform or integrate our API to classify URLs and pinpoint potential risks, ensuring safer browsing experiences.
paiza
paiza.jp
ITエンジニア・プログラマ専門の総合求職・学習サイト【paiza（パイザ）】。プログラミングスキルチェックで実力を可視化し、スキルがあると認められれば企業からスカウトが届くなど転職が有利に。学歴や職歴ではなく「技術がある人」が評価されるサービスです。
Reviews On My Website
reviewsonmywebsite.com
ReviewsOnMyWebsite helps businesses monitor, request and showcase their online reviews to help increase social proof and build trust with their customers.
Sitejabber
sitejabber.com
Jabio, the technology behind Sitejabber, is a brand-boosting platform that enables businesses to leverage real reviews. Companies use our comprehensive, tech-enabled suite of reputation management tools to source and widely publish reviews across multiple sites and platforms – resulting in expanded ...
Oggvo
oggvo.com
Oggvo makes it easy for small businesses to grow and stay competitive by simplifying their customer’s experience at every step of the journey.
Great Recruiters
greatrecruiters.com
We help staffing firms accelerate their growth by maximizing their ROI on their reviews, referrals, reputation and recruiters.
Shopper Approved
shopperapproved.com
Since 2010, Shopper Approved has helped over 25,000 online businesses collect up to 10x more ratings and reviews than any other review platform online. We're also a two-time award-winning Inc. 500 company, an official Google Review Partner, and we have an A+ BBB rating. The thing that really sets Sh...
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
Thousands of the world’s leading brands and retailers trust Bazaarvoice technology, services, and expertise to drive revenue, extend reach, gain actionable insights, and create loyal advocates. According to a new commissioned study conducted by Forrester Consulting on behalf of Bazaarvoice, business...
Reviews.io
reviews.io
REVIEWS.io is a leading provider of review collection and eCommerce marketing solutions. Build your online reputation, encourage consumer loyalty, and connect your business model to market demands through genuine customer feedback. Our contract free price plans are fully customisable, and all come w...
Score My Reviews
scoremyreviews.com
Score My Review is a state-of-the-art review and reputation management software for small and medium-sized businesses. Our automated and easy-to-use interface helps business owners collect authentic customer reviews on autopilot. With Score My Reviews, you can get more 5 Star reviews on review sites...
Experience.com
experience.com
منذ عام 2015، تلتزم Experience.com بتوفير السمعة والمراجعات وحلول إدارة التواجد عبر الإنترنت ذات المستوى العالمي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يساعد الشركات والمهنيين على تعزيز تواجدهم عبر الإنترنت ومشاركة العملاء والموظفين. من خلال مهمة مشتركة لمساعدة الملايين من المؤسسات على التطور والتحسين، توا...
Social Places
socialplaces.io
وكالة تكنولوجيا التسويق متخصصة في القوائم والسمعة والتواصل الاجتماعي والإعلانات والحجوزات للعلامات التجارية متعددة المواقع. تعتبر الأماكن الاجتماعية ميسورة التكلفة بالنسبة لأصحاب الامتياز وتوفر خدمة عملية لتنفيذ استراتيجيات التسويق المحلية وقيادتها. تتضمن مجموعات المنتجات قوائم - إعداد صفحات الموقع ...
Partoo
partoo.co
في Partoo، مهمتنا هي جعل الأعمال التجارية أكثر وضوحًا على الإنترنت، وتحسين سمعتها الإلكترونية ومساعدتها في كسب المزيد من العملاء. يعمل حلنا الشامل على تمكين اتخاذ القرارات الإستراتيجية من خلال لوحات المعلومات البديهية، مما يمكّن صناع القرار من قياس عائد الاستثمار وتعزيز العلاقات الدائمة مع العملاء. ...
Synup
synup.com
تقوم Synup بتحويل حضور العلامات التجارية عبر الإنترنت من خلال نهج ثلاثي المحاور: القوائم المحلية، وإدارة السمعة، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي. باستخدام Synup، يمكن للعلامات التجارية تقديم محتوى أعمال ذي صلة وجدير بالثقة عبر جميع المواقع وقنوات الوسائط في لوحة تحكم واحدة شاملة. يمكن للعلامات التجار...
StoryTap
storytap.com
StoryTap عبارة عن منصة مشاركة فيديو حاصلة على براءة اختراع تتيح للعلامات التجارية إنشاء تجارب أصلية ومشاركتها بسهولة من عملاء وموظفين حقيقيين على نطاق واسع. باستخدام منصة StoryTap، يمكن للشركات إنشاء محتوى فيديو جذاب وقابل للبحث بشكل كبير - دون تكاليف الإنتاج المرتفعة. تساعد StoryTap المؤسسات الرائد...
Cloodot
cloodot.com
Cloodot عبارة عن مجموعة متكاملة لإدارة تجربة العملاء متعددة القنوات. يعمل Cloodot على تسهيل سير عمل فعال ومتسق لبناء السمعة والمشاركة وتعزيز العلاقات طويلة الأمد مع العملاء من خلال منصات رقمية متعددة. إدارة الدردشات والمراجعات من قوائم أعمالي التجارية المتعددة على Google، وصفحات Facebook، وأرقام Wha...
Chekkit
chekkit.io
توفر إدارة المراجعة في Chekkit لشركتك مئات المراجعات الأصلية الجديدة، ويدير Messenger رسائلك عبر الويب، ويملأ Webchat صندوق الوارد الخاص بك بعملاء محتملين جدد. نحن نبني أدوات للشركات المحلية الحديثة.
Referrizer
referrizer.com
منصة أتمتة التسويق الأكثر تقدمًا في العالم لتمكين أعمالك المحلية. احصل على المزيد من العملاء، وحقق أقصى قدر من الإحالات، وحسّن معدل الاحتفاظ بعملائك من خلال حسابنا التجريبي المجاني. تعاون مع أصحاب الأعمال المحليين واكتشف الكثير من التطبيقات المتميزة وعمليات التكامل المعدة مسبقًا لتعزيز النتائج بشكل ...
GoSite
gosite.com
احصل على المزيد من العملاء، واحصل على أموال بشكل أسرع، واسترجع الوقت مع GoSite. تقنية سهلة للخدمات المنزلية وأصحاب الأعمال الصغيرة. لا حاجة للخبرة.
SproutLoud
sproutloud.com
من خلال أتمتة تسويق القنوات منصة واحدة لجميع احتياجاتك التسويقية الموزعة
DemandHub
demandhub.co
حيث يلتقي النمو عبر الإنترنت مع عملك خارج الإنترنت تتيح لك منصة تجربة العملاء الشاملة في DemandHub إمكانية تحويل زوار موقع الويب وحجز المواعيد وجمع التقييمات - كل ذلك من خلال المراسلة.
Uberall
uberall.com
تتأكد Uberall CoreX من أن أقرب موقع لنشاطك التجاري مرئي، مما يؤدي إلى زيادة التفاعل من الاكتشاف إلى الشراء وما بعده.