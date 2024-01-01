بدائل - EmailMeForm
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
Podium
podium.com
امنح عملك ميزة غير عادلة من خلال المراجعات والمراسلة والمدفوعات والدردشة عبر الإنترنت والمزيد.
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، وهو يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
LeadSquared
leadsquared.com
برنامج متكامل لأتمتة التسويق وإدارة علاقات العملاء للشركات. قم بتنظيم التقاط العملاء المتوقعين وإدارة العملاء المحتملين وإدارة المبيعات والتحليلات في منصة واحدة.
CallRail
callrail.com
تتبع وتحليلات للمكالمات الهاتفية ونماذج الويب. قم بتحسين التسويق الخاص بك وزيادة عائد الاستثمار على الحملات الإعلانية الخاصة بالدفع لكل نقرة (PPC) وتحسين محركات البحث (SEO) والحملات الإعلانية غير المتصلة بالإنترنت.
Typeform
typeform.com
أنشئ نماذج جميلة وتفاعلية - واحصل على المزيد من الردود. لا حاجة للترميز. قوالب للاختبارات والأبحاث والتعليقات وتوليد العملاء المحتملين والمزيد. الاشتراك مجانا.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo هي شركة أمريكية تعتمد على الاشتراك في البرامج كخدمة (SaaS) ومقرها في فانكوفر، واشنطن، وتبيع إمكانية الوصول إلى قاعدة بياناتها الخاصة بالمعلومات حول رجال الأعمال والشركات لمحترفي المبيعات والتسويق والتوظيف. تأسست الشركة في الأصل في عام 2000 باسم Eliyon Technologies من قبل المؤسسين يوناتان ست...
Keap
keap.com
يساعدك Keap على تنمية أعمالك وتحسين خدمة العملاء وزيادة المبيعات. اختر Keap Grow أو Keap Pro أو Infusionsoft by Keap لتناسب احتياجات عملك. ابدأ نسخة تجريبية مجانية.
Similarweb
similarweb.com
يعد موقع Sameweb مزودًا للاستخبارات الرقمية لعملاء المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMB). توفر المنصة خدمات تحليلات الويب وتقدم لمستخدميها معلومات حول حركة مرور الويب الخاصة بعملائهم ومنافسيهم.
AWeber
aweber.com
جرب AWeber مجانًا اليوم واحصل على جميع الحلول لتنمية قائمة بريدك الإلكتروني والتفاعل مع جمهورك وزيادة المبيعات. بطاقة الإئتمان غير مطالب بها.
Privyr
privyr.com
Privyr هو تطبيق يساعد مندوبي المبيعات والشركات على تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء من هواتفهم.
Popl
popl.co
Popl هي المنصة الرائدة لبطاقات العمل الرقمية للفرق، حيث توفر حلولًا مبتكرة لملايين الشركات والمهنيين في جميع أنحاء العالم. تتيح منصتنا للفرق إنشاء بطاقات العمل الرقمية وتوزيعها وإدارتها، مما يضمن اتساق العلامة التجارية وتبسيط تجميع العملاء المحتملين وأمن البيانات على مستوى المؤسسة على نطاق واسع، مما...
involve.me
involve.me
تنمية مشاركة العملاء. من خلال مسارات التفاعلية. منشئ محتوى بدون تعليمات برمجية للاختبارات والاستطلاعات والآلات الحاسبة والنماذج وصفحات الدفع. قم بإنشاء تفاعلات مخصصة في كل خطوة من رحلة العميل.
Avochato
avochato.com
Avochato هو إرسال الرسائل النصية للأعمال بطريقة سهلة. سوف تقوم خدمة الرسائل النصية التجارية الرائدة في السوق لدينا بتوصيلك بعملائك بشكل أسرع وأكثر فعالية من أي وقت مضى.
Manycontacts
manycontacts.com
إدارة علاقات العملاء لتطبيق WhatsApp أداة واتس اب للمبيعات والدعم قم بتوصيل WhatsApp Business (أو API) الخاص بك بـ ManyContacts لمشاركة صندوق الوارد الخاص بك مع فريقك، والرد على جميع الدردشات وتنظيمها في نفس الواجهة.
CoPilot AI
copilotai.com
تعمل مجموعة أدوات CoPilot AI المتقدمة على تمكين مندوبي المبيعات من استهداف العملاء المحتملين الأكثر ملائمة ورعاية العملاء المحتملين ذوي الجودة وحجز المزيد من الاجتماعات على LinkedIn Sales Navigator.
OnePage CRM
onepagecrm.com
برنامج CRM فريد يساعد الشركات الصغيرة على التركيز على المبيعات وزيادتها. بناءً على GTD والمبيعات المبادئ، تتضمن أداة المبيعات لدينا إدارة الاتصال ومسار التحويل.
Signals
getsignals.ai
تحويل مشاهدات الصفحة إلى عملاء. تعرف على الشركات التي تتصفح موقعك الإلكتروني حاليًا وقم بتحويلها إلى عملاء!
Landbot
landbot.io
أقوى أداة إنشاء Chatbot بدون تعليمات برمجية قم بزيادة إيراداتك وخفض تكاليف التشغيل وإسعاد عملائك.
RocketReach
rocketreach.co
اتصالك من الدرجة الأولى بأي محترف. تواصل مباشرة مع صناع القرار المناسبين، باستخدام أكبر وأدق قاعدة بيانات في العالم لرسائل البريد الإلكتروني والاتصال المباشر.
FlippingBook
flippingbook.com
يمكنك تحويل ملفات PDF البسيطة إلى مستندات تفاعلية وجذابة بمظهر احترافي وإدارة أدوات التسويق وتحليل الملفات والمزيد.
Floww.ai
floww.ai
Floww.ai عبارة عن مجموعة برامج مدعومة من GenAI تتيح مبيعات عالية السرعة للشركات B2C وB2B2C. توفر منصة المبيعات المتكاملة الخاصة بـ Floww.ai إدارة علاقات العملاء (CRM) لتنفيذ المبيعات، والتحليلات الفورية لـ NoCode، وأتمتة التسويق وسير العمل المتكاملة مع مجموعة الاتصالات الحديثة. تعمل أدوات الذكاء الا...
about.me
about.me
قم بإنشاء موقع الويب الخاص بك مجانًا والمكون من صفحة واحدة في دقائق معدودة.
NetHunt
nethunt.com
تقدم NetHunt برنامج CRM بالإضافة إلى دعم العملاء الممتاز وقاعدة المعرفة لفرق المبيعات والتسويق وخدمة العملاء. انضم إلينا!
Sender
sender.net
قم ببناء الجسر بين قوائم بريدك الإلكتروني والإيرادات. يمكّنك Sender من البقاء على اتصال مع عملائك بسرعة وسهولة وتنمية أعمالك - مع إنفاق أقل بكثير.
Refrens
refrens.com
Refrens ABC هي أبسط طريقة لالتقاط العملاء المحتملين وإدارتهم وتتبعهم وتحويلهم في مكان واحد. 1. احصل على العملاء المتوقعين تلقائيًا من خلال التقاط العملاء المحتملين ونماذج الاتصال بموقع الويب 2. إدارة العملاء المتوقعين عبر خطوط أنابيب المبيعات المتعددة 3. تعيين العملاء المحتملين المناسبين لمديري المب...
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish هو أقوى محرك بحث للاتصالات في العالم. تقوم Swordfish بتجميع البيانات من أفضل موفري خدمة التحقق من هوية الأشخاص في العالم مثل Hoovers وDun & Bradstreet وExperian ومئات المصادر المستقلة الأخرى والموجزات المباشرة لتزويدك بمعلومات اتصال محدثة وصالحة ومباشرة للأشخاص الذين تبحث عنهم . يتم استخدا...
Gleam
gleam.io
Gleam هي عبارة عن منصة تسويقية للنمو. نحن نمكنك من تشغيل حملات رائعة تعمل على تنمية أعمالك.
Quill Forms
quillforms.com
Quill Forms هو منشئ نماذج قوي عبر الإنترنت يسمح للشركات والمؤسسات بإنشاء نماذج واستطلاعات مخصصة بسهولة. من خلال واجهة السحب والإفلات سهلة الاستخدام ومجموعة واسعة من القوالب والموضوعات القابلة للتخصيص، تسهل Quill Forms تصميم ونشر النماذج ذات المظهر الاحترافي المُحسّنة لأجهزة سطح المكتب والأجهزة المحم...
GetProspect
getprospect.com
LinkedIn Email Finder أسرع طريقة للتنقيب. أداة البحث عن العملاء المتوقعين لمديري مبيعات B2B متعددة المهام والتوظيف والتسويق.