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Elite Daily

Elite Daily

elitedaily.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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Elite Daily هي الوجهة الرقمية النهائية لنساء الجيل Z اللاتي يكتشفن العالم وأنفسهن في هذه العملية. تقدم Elite Daily محتوى أصيلًا ومرتبطًا عبر وسائل الترفيه والمواعدة وأسلوب الحياة والطعام والسفر وعلم التنجيم والأزياء والجمال.

الموقع الإلكتروني: elitedaily.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Elite Daily. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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