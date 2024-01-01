بدائل - Ecwid

Shopify

Shopify

shopify.com

شركة Shopify هي شركة كندية متعددة الجنسيات للتجارة الإلكترونية ومقرها في أوتاوا، أونتاريو. وهو أيضًا اسم منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها للمتاجر عبر الإنترنت وأنظمة نقاط البيع بالتجزئة. تقدم Shopify لتجار التجزئة عبر الإنترنت مجموعة من الخدمات "بما في ذلك أدوات الدفع والتسويق والشحن وإشراك العمل...

Wix

Wix

wix.com

Wix.com Ltd. (بالعبرية: Воикз.कом) هي شركة برمجيات إسرائيلية، تقدم خدمات تطوير الويب المستندة إلى السحابة. يتيح للمستخدمين إنشاء مواقع ويب بتنسيق HTML5 ومواقع للهواتف المحمولة من خلال استخدام أدوات السحب والإفلات عبر الإنترنت. إلى جانب مقرها الرئيسي والمكاتب الأخرى في إسرائيل، تمتلك Wix أيضًا مكاتب ...

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp هي عبارة عن منصة أمريكية لأتمتة التسويق وخدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني. المنصة هي الاسم التجاري لمشغلها، Rocket Science Group، وهي شركة أمريكية تأسست عام 2001 على يد بن تشيستنت ومارك أرمسترونج، مع انضمام دان كورزيوس في وقت لاحق. "تم إطلاق Mailchimp، الذي تم تسميته على اسم شخصية البطاق...

Square

Square

squareup.com

Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2...

WooCommerce

WooCommerce

woocommerce.com

قم بالبيع عبر الإنترنت باستخدام منصة التجارة الإلكترونية مفتوحة المصدر والقابلة للتخصيص بالكامل والمصممة لـ WordPress.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولديها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. تأسست الشركة في عام 1995 وتم بيعها لاحقًا لشركة Endurance International في عام 2015.

Big Cartel

Big Cartel

bigcartel.com

أنشئ متجرًا فريدًا عبر الإنترنت، وقم ببيع عملك، وقم بإدارة أعمال إبداعية. مثالي لمصممي الملابس والفرق وصانعي المجوهرات والحرفيين وغيرهم من الفنانين.

Appy Pie

Appy Pie

appypie.com

لا توجد منصة لتطوير التعليمات البرمجية.

Dukaan

Dukaan

mydukaan.io

منصة التجارة الإلكترونية للشركات المتنامية. قم بإطلاق أعمالك وتوسيع نطاقها وإدارتها باستخدام منصة التجارة الشاملة من Dukaan.

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

سيج سحابة الأعمال. المحاسبة والمالية والرواتب. تجارة صغيرة. أيقونة المحاسبة محاسبة. برامج المحاسبة السحابية الأصلية للشركات الصغيرة.

Zoho Commerce

Zoho Commerce

zoho.com

يحتوي Zoho Commerce على كل الأدوات التي تحتاجها لإنشاء موقع ويب وقبول الطلبات وتتبع المخزون ومعالجة المدفوعات وإدارة الشحن وتسويق علامتك التجارية وتحليل بياناتك.

BuildFire

BuildFire

buildfire.com

أقوى صانع تطبيقات لنظامي iOS وAndroid إن أداة إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول القوية وسهلة الاستخدام من BuildFire تجعل من الممكن إنشاء تطبيقات جوال لنظامي التشغيل iOS وAndroid في جزء صغير من الوقت والتكلفة. منشئ تطبيقات بسيط وبديهي - لا يتطلب أي برمجة أنشئ وظائف مخصصة باستخدام SDK للمطور لدينا البن...

BigCommerce

BigCommerce

bigcommerce.com

BigCommerce عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية مدرجة في بورصة ناسداك توفر البرامج كخدمة خدمات لتجار التجزئة. تتضمن منصة الشركة إنشاء متجر عبر الإنترنت، وتحسين محركات البحث، والاستضافة، والتسويق والأمن للشركات الصغيرة والمتوسطة.

AppMySite

AppMySite

appmysite.com

أنشئ تطبيقًا باستخدام أقوى أداة إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول. AppMySite يجعل تطوير التطبيقات أمرًا سهلاً. أنشئ تطبيقات جوال أصلية متميزة لكل من Android وiOS دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely هي شركة أمريكية تصنع برامج التسليم والتجريب التقدمية لشركات أخرى. توفر تقنية النظام الأساسي Optimizely اختبار A/B وأدوات اختبار متعدد المتغيرات وتخصيص موقع الويب وإمكانيات تبديل الميزات. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في أمستردام وهولندا وكولونيا وألمانيا...

Sellix

Sellix

sellix.io

Sellix هي أسهل طريقة لبيع المنتجات الرقمية عبر الإنترنت. قم ببيع البرامج والخدمات حسب الطلب والعضويات، كل ذلك في دقائق.

Sellpass

Sellpass

auth.sellpass.io

بيع المنتجات الرقمية برسوم 0%. Sellpass عبارة عن منصة شاملة لبدء الأعمال التجارية الرقمية وإدارتها وتنميتها - بدءًا من البرامج وحتى المجتمعات وكل شيء آخر.

2Checkout

2Checkout

2checkout.com

قبول المدفوعات عبر الإنترنت، في أي وقت وفي أي مكان. 2Checkout.com هي خدمة معالجة الدفع عبر الإنترنت تساعدك على قبول بطاقات الائتمان، وPayPal، وبطاقات الخصم.

OpenCart

OpenCart

opencart.com

نظام عربة التسوق المجانية. OpenCart هو حل للتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت مفتوح المصدر يعتمد على لغة PHP.

Lemon Squeezy

Lemon Squeezy

lemonsqueezy.com

Lemon Squeezy هي منصة الكل في واحد لإدارة أعمال SaaS الخاصة بك. المدفوعات والاشتراكات والامتثال الضريبي العالمي ومنع الاحتيال ودعم العملات المتعددة وفشل استرداد الدفعات وتكامل PayPal والمزيد. نحن نجعل إدارة أعمالك البرمجية أمرًا سهلاً.

FastSpring

FastSpring

fastspring.com

FastSpring هي شركة برمجيات كخدمة (SaaS) تقدم منصة تجارة إلكترونية كاملة الخدمات للشركات التي تبيع البرامج والمنتجات الرقمية الأخرى عبر الإنترنت.

Pepperi

Pepperi

pepperi.com

بيبيري | منصة التجارة B2B الموحدة وتطبيق مبيعات الهاتف المحمول

Marketing 360

Marketing 360

marketing360.com

قم بتعزيز علامتك التجارية باستخدام منصة التسويق رقم 1 للشركات الصغيرة.

SendOwl

SendOwl

sendowl.com

يُسهل عليك SendOwl بيع المنتجات الرقمية مباشرة إلى جمهورك من مدونتك أو وسائل التواصل الاجتماعي أو في أي مكان يمكنك لصق رابط فيه

PayKickstart

PayKickstart

paykickstart.com

نمو الإيرادات ومنصة التابعة لها PayKickstart هو الحل الأكثر اكتمالا للدفع والفواتير المتكررة والإدارة التابعة وحلول الاحتفاظ في السوق بقدرات عالمية. إنه بمثابة امتداد لفرق المحاسبة والمنتجات/التطوير والتسويق.

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

أسهل طريقة لبيع الحلول الرقمية تحت علامتك التجارية الخاصة. Vendasta عبارة عن منصة ذات علامة بيضاء للشركات التي تقدم حلولًا رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

SAP

SAP

sap.com

في SAP، هدفنا هو مساعدة العالم على العمل بشكل أفضل وتحسين حياة الناس. وعدنا هو الابتكار لمساعدة عملائنا على العمل بأفضل ما لديهم. تلتزم SAP بمساعدة كل عميل على أن يصبح شركة تدار بشكل أفضل. نحن نصمم حلولاً لتحفيز الابتكار وتعزيز المساواة ونشر الفرص عبر الحدود والثقافات. معًا، مع عملائنا وشركائنا، يمك...

Builder.ai

Builder.ai

builder.ai

احصل على تطوير تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك بسهولة. يجعل الذكاء الاصطناعي تطوير تطبيقك على منصتنا الحائزة على جوائز أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة. انظر كيف يعمل.

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