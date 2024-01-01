بدائل - eclincher
Meta Business Suite
business.facebook.com
قم بإدارة جميع أنشطتك التجارية على Facebook وMessenger وInstagram من مكان واحد.
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.
X Pro
pro.x.com
X PRO، المعروف سابقًا باسم TweetDeck، هو تطبيق لوحة تحكم لوسائل التواصل الاجتماعي لإدارة حسابات X (Twitter سابقًا). كان TweetDeck في الأصل تطبيقًا مستقلاً، ثم استحوذت عليه شركة Twitter Inc. وتم دمجه في واجهة Twitter. وهو مشابه لتطبيق "Dashboard App" الخاص بتويتر والذي تم إيقافه في عام 2016. مثل تط...
Tumblr
tumblr.com
Tumblr (منمق كـ tumblr ويُنطق "tumbler") هو موقع أمريكي للتدوين الصغير والشبكات الاجتماعية أسسه ديفيد كارب في عام 2007 وتملكه حاليًا شركة Automattic. تتيح الخدمة للمستخدمين نشر الوسائط المتعددة والمحتويات الأخرى على مدونة قصيرة الشكل. يمكن للمستخدمين متابعة مدونات المستخدمين الآخرين. يمكن للمدونين أ...
Feedly
feedly.com
Feedly (منمق كـ Feedly) هو تطبيق لتجميع الأخبار لمختلف متصفحات الويب والأجهزة المحمولة التي تعمل بنظامي iOS وAndroid. وهي متاحة أيضًا كخدمة مستندة إلى السحابة. يقوم بتجميع موجزات الأخبار من مجموعة متنوعة من المصادر عبر الإنترنت ليتمكن المستخدم من تخصيصها ومشاركتها مع الآخرين. تم إصدار Feedly لأول مر...
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc. هي شركة أمريكية مسجلة لنطاقات الإنترنت وشركة استضافة ويب يتم تداول أسهمها علنًا، ويقع مقرها الرئيسي في سكوتسديل بولاية أريزونا وتم تأسيسها في ولاية ديلاوير. اعتبارًا من يونيو 2020، أصبح لدى GoDaddy أكثر من 20 مليون عميل وأكثر من 7000 موظف حول العالم. وتشتهر الشركة بإعلاناتها على شاشات ...
Buffer
buffer.com
قم ببناء جمهورك وتنمية علامتك التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite عبارة عن منصة لإدارة الوسائط الاجتماعية، أنشأها رايان هولمز في عام 2008. تأخذ واجهة مستخدم النظام شكل لوحة معلومات، وتدعم تكامل الشبكات الاجتماعية لـ Twitter وFacebook وInstagram وLinkedIn وYouTube. يقع مقر Hootsuite في فانكوفر، ويعمل به ما يقرب من 1000 موظف في 13 موقعًا، بما في ذلك تورون...
Linktree
linktr.ee
تعرف على Linktree™، أداة الارتباط الحيوي المجانية التي تستخدمها أفضل العلامات التجارية والمبدعين والمؤثرين في العالم.
Verizon
verizon.com
Verizon هو مشغل شبكة لاسلكية أمريكي كان يعمل سابقًا كقسم منفصل لشركة Verizon Communications تحت اسم Verizon Wireless.
Bitly
bitly.com
Bitly هي خدمة تقصير عناوين URL ومنصة لإدارة الروابط. تأسست شركة Bitly, Inc. في عام 2008. وهي شركة خاصة ومقرها في مدينة نيويورك. يقوم Bitly بتقصير 600 مليون رابط شهريًا، لاستخدامها في شبكات التواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني. تجني Bitly الأموال عن طريق فرض رسوم مقابل الوصول ...
Metricool
metricool.com
تحليل وإدارة وتنمية وجودك الرقمي. كل شيء في مكان واحد. قم بتخطيط محتوى الوسائط الاجتماعية الخاص بك، ومراجعة بياناتك، وإدارة حملاتك الإعلانية عبر الإنترنت.
SEMrush
semrush.com
تقدم SEMrush حلولاً لتحسين محركات البحث (SEO) وPPC والمحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي والأبحاث التنافسية. موثوق به من قبل أكثر من 6000000 مسوق حول العالم
Zoho Social
zoho.com
Zoho Social هي أداة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي تساعد الشركات والوكالات على تعزيز تواجدها على وسائل التواصل الاجتماعي. سجل مجانا. بطاقة الإئتمان غير مطالب بها.
Later
later.com
منصة التسويق المرئي الرائدة التي تتيح لك التخطيط والجدولة والنشر وقياس نتائج منشوراتك على Instagram ووسائل التواصل الاجتماعي.
Social Blade
socialblade.com
Social Blade (يُكتب أحيانًا SocialBlade) هو موقع ويب أمريكي يتتبع إحصائيات وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي. يتتبع Social Blade بشكل خاص منصة YouTube، ولكنه يحتوي أيضًا على معلومات تحليلية بخصوص Twitch وFacebook وInstagram وTwitter وTikTok وTrovo وDailymotion وMixer وDLive وStoryFire. تعمل Social Bl...
Planoly
planoly.com
قم بإدارة وتخطيط وجدولة منشوراتك على Instagram من جهاز الكمبيوتر والهواتف المحمولة. قم بإنشاء موجز Instagram متماسك وإدارة حسابات Instagram المتعددة.
Simplified
simplified.com
منصة التصميم الرقمي الشاملة التي تساعدك على إنشاء المحتوى وتوسيع نطاق علامتك التجارية والتعاون مع فريقك بشكل لم يسبق له مثيل. كل ما تحتاجه لتروي قصتك، في مكان واحد.
Planable
planable.io
Planable هو مركز قيادة حملات الوسائط الاجتماعية الموثوق بها من قبل الوكالات والمستقلين وفرق التسويق للإنشاء والتعاون والموافقة والجدولة.
Vista Social
vistasocial.com
أدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي مصممة بخبرة لمساعدتك على تجاوز أهدافك
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولديها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. تأسست الشركة في عام 1995 وتم بيعها لاحقًا لشركة Endurance International في عام 2015.
Sprout Social
sproutsocial.com
أعد تصور كيف يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي تنمية أعمالك باستخدام Sprout Social. شاهد أدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا أثناء العمل. ابدأ تجربتك المجانية اليوم.
Loomly
loomly.com
Loomly هي منصة نجاح العلامة التجارية التي تمكن فرق التسويق من تنمية العلامات التجارية الناجحة عبر الإنترنت من خلال ميزات التعاون والنشر والتحليلات.
ContentStudio
contentstudio.io
يقدم ContentStudio أداة لاكتشاف المحتوى تجعل مدونات تنظيم المحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي سهلة الاستخدام للأعمال في أي مكان أو سوق.
Qualtrics
qualtrics.com
تعمل Qualtrics على تمكين الشركات من التقاط رؤى العملاء والمنتجات والعلامات التجارية والموظفين والتصرف بناءً عليها في مكان واحد.
Beacons
beacons.ai
تُعد البرامج الملحقة للتتبع أسهل طريقة لإنشاء رابط في موقع الويب الحيوي الذي سيحبه معجبوك - وهي مجانية!
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot - أداة تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي بالعلامة التجارية وحركة المرور. لقد قمنا بتصميم أتمتة جدولة وسائل التواصل الاجتماعي للمسوقين.
Publer
publer.io
قم بجدولة منشوراتك على Facebook، ومنشورات Instagram، والتغريدات، وتحديثات LinkedIn، ودبابيس Pinterest، ومنشورات Google My Business، ومقاطع الفيديو على YouTube باستخدام Publer. توفير الوقت، وزيادة حركة المرور، والتركيز على عملك.
Heropost
heropost.io
إدارة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة، وجدولة منشورات غير محدودة، والتفاعل مع الجمهور الذي اخترته، وتتبع الأداء وتحليله باستخدام تقارير متعمقة.