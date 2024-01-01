بدائل - echo3D
Contentful
contentful.com
ابدأ التشغيل بشكل أسرع باستخدام منصة محتوى حديثة. إنها الطريقة الأسهل والأسرع لإدارة المحتوى: دمج أدواتك. النشر عبر القنوات. قم بإلغاء حظر فريقك من خلال إطار عمل التطبيقات الرائد في الصناعة.
Contentstack
contentstack.com
التجارب الرقمية التي تريدها في كل مكان انقل أعمالك إلى المزيد من الأماكن باستخدام DXP الوحيد المؤتمت بالكامل والقابل للتركيب والذي يتم تشغيله بواسطة نظام إدارة المحتوى بدون رأس رقم 1
Slip.Stream
slip.stream
The largest royalty-free music library with 70,000 songs and 65,000 sound effects curated by mood, genre, artist, content type, and AI tools to help you find the perfect tracks for your content fast.
Viar360
viar360.com
Viar360 is the most intuitive authoring and publishing platform that reduces the time, effort and knowledge required to create highly engaging immersive training and learning experiences from 360° videos and photos. Viar360 lets you create immersive learning scenarios that your learners can experien...
EZ360 Cloud
ez-360.com
With EZ360 Cloud you can distribute 360-degree video content to VR devices via the cloud. Upload and manage your videos in the online content management system (CMS). Easily push videos to VR devices. VR headsets automatically download new videos when they start the app. No more sideloading or trans...
Headjack
headjack.io
Headjack is an app creation and content management platform for 360 video producers. Inspired by Wordpress, Headjack allows non-technical users to easily create and manage standalone VR apps which run on all the currently available VR headsets, while also giving developers the ability to tweak the s...
ManageXR
managexr.com
ManageXR is an enterprise device management platform designed for VR and AR devices. As more enterprises use XR to train employees, doctors use XR to treat patients, and schools use XR to teach students, organizations face significant hurdles expanding their operations from early-stage pilots to org...
ArborXR
arborxr.com
ArborXR is an AR & VR device management platform. More than 2000 companies in 90 countries are already using ArborXR to manage their VR & AR fleets. With ArborXR you can manage your devices, deploy content and updates remotely, and control what users can see and do in the headset. ArborXR is built w...
Plattar
plattar.com
تستفيد Plattar من تقنية الواقع المعزز (ARKit + ARCore) وتقنية XR سريعة التطور التي تتحد مع الأجهزة الاستهلاكية وتطور المتصفح لتكون بمثابة أداة تمكين جديدة للعملاء لتجربة المنتجات ثلاثية الأبعاد و/أو في سياق دون وجود المنتج فعليًا. توفر هذه التقنيات وغيرها من التقنيات الناشئة القدرة على المشاركة طوال...
Vuframe
vuframe.com
Vuframe عبارة عن منصة متطورة أحدثت ثورة في عملية إنشاء تطبيقات ثلاثية الأبعاد والواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR) على مستوى المؤسسات. في الماضي، كان تطوير مثل هذه التطبيقات يتطلب مهارات متخصصة ودورات تطوير طويلة وميزانيات كبيرة. الآن، قامت Vuframe بتبسيط العملية بأكملها، مما يجعلها في متناول ...
CGTrader
cgtrader.com
أكبر مصدر عالمي للمخزون القابل للترخيص والنماذج ثلاثية الأبعاد المخصصة، وتشمل أنشطة الشركة خطين تجاريين مترابطين. سوق CGTrader ذات الخدمة الذاتية للشركة للنماذج ثلاثية الأبعاد مع أكثر من 800000 نموذج ثلاثي الأبعاد قابل للترخيص ونمذجة CGTrader Enterprise 3D لعملاء المؤسسات وتجار التجزئة عبر الإنترنت ...
EvolveAR
evolvear.io
EvolveAR هو الأفضل في فئته مع أبسط وأقوى منصة AR في الصناعة. أرضية مصممة خصيصًا للشركات الصغيرة والوكالات لإنشاء تجارب XR غامرة. قم بتحويل مطبوعاتك ومواد المبيعات وتصور منتجات التجارة الإلكترونية وغير ذلك الكثير إلى تجارب الواقع المعزز. يوفر EvolveAR مجموعة كاملة من ميزات الواقع المعزز التي ستساعدك ...
Zapworks
zap.works
Zapworks هي منصة WebAR حائزة على جوائز. يمكنك إنشاء تجارب WebAR المؤثرة وإدارتها ونشرها باستخدام مجموعتنا من الأدوات الإبداعية ومجموعات SDK والعلامات التجارية المخصصة وحلول الاستضافة ونظام إدارة المحتوى القوي. من خلال حلول بدون تعليمات برمجية أو تعليمات برمجية منخفضة أو حلول تعليمات برمجية مخصصة، تع...
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: إحداث ثورة في المستقبل مع XR Solutions نظرة عامة على الشركة يقع SynergyXR في مدينة آرهوس النابضة بالحياة بالدنمارك، ويعتبر منارة للابتكار في مشهد الواقع الممتد (XR). لقد ولدنا من فهم عميق لقطاعي التصنيع والطاقة، وتطورنا لنصبح قوة هائلة، متخصصة في جلب أدوات الواقع المعزز والافتراضي إلى طلي...
Trimble Connect
connect.trimble.com
يستخدم Trimble Connect for HoloLens الواقع المختلط لتنسيق المشروع من خلال توفير محاذاة دقيقة للبيانات الثلاثية الأبعاد في موقع العمل، مما يمكّن العمال من مراجعة نماذجهم المتراكبة في سياق البيئة المادية.