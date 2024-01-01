بدائل - easySales

Helium 10

Helium 10

helium10.com

بدءًا من البحث عن المنتجات والكلمات الرئيسية وحتى تحسين القائمة والتحليلات والمزيد. أدواتنا وتدريبنا يغطي احتياجاتك بغض النظر عن مكان وجودك في رحلة البيع الخاصة بك.

Jungle Scout

Jungle Scout

junglescout.com

منصتك الشاملة للبيع على أمازون.

Keepa

Keepa

keepa.com

مخططات تاريخ أسعار أمازون، وتنبيهات انخفاض الأسعار، وساعات الأسعار، والانخفاضات اليومية، وإضافات المتصفح.

Sellerboard

Sellerboard

sellerboard.com

تحليلات دقيقة للربح لبائعي أمازون.

Veeqo

Veeqo

veeqo.com

الكل في واحد برنامج شحن التجارة الإلكترونية. يمكنك خفض التكلفة والوقت المستغرق لتنفيذ الطلبات بأسعار شحن منخفضة وأتمتة وأدوات تنفيذ خالية من المتاعب.

Informed Repricer

Informed Repricer

informed.co

قم بزيادة أرباحك من خلال تحسين الأسعار - حافظ على قدرتك التنافسية واكسب المزيد من المال باستخدام استراتيجيات إعادة التسعير التلقائية لجميع أنواع البائعين. Informed.co هي منصة إعادة التسعير التنافسية رقم 1 التي تساعد الشركات عبر الإنترنت على تحقيق الأرباح وكسب المزيد من صناديق الشراء.

Webgility

Webgility

webgility.com

قم بتسجيل الدخول الآن لتتمكن من الوصول إلى منصة البرامج متعددة القنوات الرائدة في مجال أتمتة المحاسبة وتجار التجزئة عبر الإنترنت والشركات التجارية.

eDesk

eDesk

edesk.com

يجمع برنامج خدمة عملاء التجارة الإلكترونية الخاص بـ eDesk بين جميع تفاعلات العملاء وبيانات الطلب في إدارة التذاكر بسهولة لفرق دعم العملاء. ابدأ اليوم.

SellerApp

SellerApp

sellerapp.com

SellerApp: أداة البائع الكل في واحد من Amazon للحصول على PPC والكلمات الرئيسية والأرباح تم تصميم SellerApp لتمكين البائعين من البيانات والأتمتة الذكية والعمليات.

Perpetua

Perpetua

perpetua.io

البنية التحتية للنمو للتجارة الإلكترونية. انضم إلى آلاف الشركات التي تستخدم برنامج Perpetua لتنفيذ وسائط البيع بالتجزئة والاستخبارات لتوسيع نطاق النمو بشكل مربح في Amazon وWalmart وInstacart والأسواق الأخرى.

Sellbrite

Sellbrite

sellbrite.com

Sellbrite هي الطريقة الأسهل للعلامات التجارية وتجار التجزئة لإدراج منتجاتهم وبيعها في أكبر الأسواق عبر الإنترنت في العالم.

RepricerExpress

RepricerExpress

repricerexpress.com

RepricerExpress هو حل إعادة التسعير الذكي الرائد في السوق لبائعي Amazon وeBay، مما يسمح بزيادة المبيعات وهوامش الربح.

ROI Hunter

ROI Hunter

roihunter.com

ROI Hunter عبارة عن منصة لإدارة أداء المنتج (PPM). تتيح المنصة لتجار التجزئة فهم كيفية أداء منتجاتهم الفردية طوال دورة حياة المنتج، مما يسمح لهم بزيادة هوامش ربحهم إلى الحد الأقصى من خلال اتخاذ قرارات أفضل وأكثر استنارة. تنظر الهياكل التشغيلية المشتركة للبيع بالتجزئة (الشراء، والمشتريات، والترويج، و...

smartscout

smartscout

smartscout.com

كل ما تحتاجه لإنشاء قوائم يحبها العملاء وخوارزميات أمازون. باستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء قوائم بالكلمات الرئيسية الصحيحة والرسالة الصحيحة تمامًا مثل الخبير ولكن في بضع دقائق قصيرة فقط

Extensiv

Extensiv

extensiv.com

تعمل شركة Extensiv على ربط العلامات التجارية والجهات الخارجية لإنشاء شبكات تنفيذ أكثر مرونة وموثوقية تتجاوز توقعات المستهلكين العالية اليوم.

Channable

Channable

channable.com

توفر منصتنا الشاملة الحلول التي تحتاجها للحصول على رؤية أكبر وحملات إعلانية أكثر ذكاءً وتسويق أكثر تخصيصًا.

Auctiva

Auctiva

auctiva.com

ابدأ في بيع المزيد على Amazon وeBay باستخدام برنامج التجارة الإلكترونية القوي متعدد القنوات من Auctiva. مزامنة المخزون ومعالجة الطلبات وإضافة المنتجات إلى أسواق متعددة في مكان واحد! ابدأ مجانًا لمدة 30 يومًا. ابدأ في بيع العناصر الخاصة بك أو دروبشيبينغ.

ConnectBooks

ConnectBooks

connectbooks.com

تعد ConnectBooks أداة SAAS أساسية لبيع أعمال التجارة الإلكترونية على Amazon وWal-Mart وShopify وeBay. يقوم البرنامج بأتمتة محاسبة التجارة الإلكترونية مما يضمن دفاتر أعمال واضحة ودقيقة تقود إلى أفضل القرارات التجارية الممكنة.

MarketSyncer

MarketSyncer

marketsyncer.com

MarketSyncer عبارة عن منصة لإدارة التجارة الإلكترونية مصممة خصيصًا للشركات، وخاصة تلك العاملة في أمريكا الشمالية. فهو يقدم حلاً متكاملاً يساعد الشركات على إدارة الجوانب المختلفة لعمليات التجارة الإلكترونية الخاصة بها. تتضمن بعض الميزات الرئيسية لبرنامج MarketSyncer ما يلي: لوحة معلومات شاملة: توفر ع...

Feedonomics

Feedonomics

app.feedonomics.com

تتيح لك منصة أنظمة تحسين موجز البيانات وإدارة المنتجات رقم 1 لدينا إمكانية إدراج منتجاتك في كل مكان يتسوق فيه الأشخاص عبر الإنترنت، بما في ذلك Google Shopping وAmazon وFacebook.

Sellercloud

Sellercloud

sellercloud.com

الحل النهائي لأعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك. قم بتبسيط عملياتك والتوسع في المزيد من القنوات. تحكم بسهولة في المخزون والكتالوج والشراء والتنفيذ.

Teikametrics

Teikametrics

teikametrics.com

تحسين السوق – أعلن عن عملك بذكاء خارق! قم بتوصيل أعمالك وتحسينها وتنميتها باستخدام Flywheel 2.0 المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والمتوفر الآن على Amazon وWalmart.com وغيرهما.

EasyStore

EasyStore

easystore.co

تعمل العلامات التجارية بجميع أحجامها على تنمية أعمالها داخل المتجر وعلى الإنترنت من خلال EasyStore.

ChannelGrabber

ChannelGrabber

channelgrabber.com

برنامج التجارة الإلكترونية متعدد القنوات ChannelGrabber لإدارة المخزون وإدارة الطلبات مع الفواتير والشحن والرسائل والمزيد. OrderHub سابقًا.

Stockpilot

Stockpilot

stockpilot.com

Stockpilot هو المحور المركزي لمبيعاتك عبر الإنترنت. قم بتوصيل قنواتك وإدارة مخزونك وطلباتك وملصقات الشحن والتقارير المالية، يقدم Stockpilot مجموعة كاملة من الميزات لتبسيط عمليات التجارة الإلكترونية الخاصة بك من خلال لوحة واحدة. نحن نقدم مجموعة واسعة من عمليات التكامل من كل سوق مهم ومتجر ويب CMS والع...

Omnirio

Omnirio

omnirio.com

يتيح لك Omnirio إدارة جميع متاجرك عبر الإنترنت في مكان واحد سهل الاستخدام حتى تتمكن من البيع في كل مكان!

3DSellers

3DSellers

3dsellers.com

أدوات البيع الرائدة على موقع eBay للعلامة موجودة على منصة مدير بيع eBay ثلاثية الأبعاد. احصل على المزيد من مبيعات وتعليقات eBay ووفر الوقت من خلال أتمتة eBay والإجراءات المجمعة للقوائم والطلبات والرسائل والمزيد. قم بتوفير دعم عملاء سريع (وحتى تلقائي) لمشتري eBay من خلال مكتب المساعدة ومدير الطلبات ا...

StoreAutomator

StoreAutomator

storeautomator.com

StoreAutomator هو حل مرن لإدارة التجارة يسمح لك بتبسيط وأتمتة وإدارة منتجاتك وقوائمك وأسعارك ومخزونك وطلباتك عبر قنوات وأسواق متعددة. يقضي عملاء StoreAutomator وقتًا أقل بنسبة 50% في المهام الإدارية غير الضرورية، ونمو المبيعات بسرعة، وزيادة الإيرادات في السنة الأولى.

ProManage

ProManage

promanage.biz

تعمل منصة ProManage، وهي منصة MaaS (التسويق كخدمة)، على توجيه العلامات التجارية والشركات من خلال التعامل مع العملاء والمحتملين بشكل أفضل، وزيادة المراجعات، وإنشاء قواعد بيانات موحدة للعملاء في ثلاث طرق، وشراكات تقنية التوزيع مع الشركات الكبيرة Google وMicrosoft Bing وMeta وSulekha وغيرها. تتيح الأنظ...

Wiser Solutions

Wiser Solutions

wiser.com

Wiser Solutions® هي الشركة الرائدة عالميًا في منتجات SaaS الخاصة بالتنفيذ التجاري. توفر مجموعة التنفيذ التجاري الخاصة بنا للعلامات التجارية وتجار التجزئة والوسطاء والموزعين المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات أفضل، عبر الإنترنت وفي المتجر. تدعم منصة Wiser مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام، بدءًا من الوعي...

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