بدائل - easySales
Helium 10
helium10.com
بدءًا من البحث عن المنتجات والكلمات الرئيسية وحتى تحسين القائمة والتحليلات والمزيد. أدواتنا وتدريبنا يغطي احتياجاتك بغض النظر عن مكان وجودك في رحلة البيع الخاصة بك.
Jungle Scout
junglescout.com
منصتك الشاملة للبيع على أمازون.
Keepa
keepa.com
مخططات تاريخ أسعار أمازون، وتنبيهات انخفاض الأسعار، وساعات الأسعار، والانخفاضات اليومية، وإضافات المتصفح.
Sellerboard
sellerboard.com
تحليلات دقيقة للربح لبائعي أمازون.
Veeqo
veeqo.com
الكل في واحد برنامج شحن التجارة الإلكترونية. يمكنك خفض التكلفة والوقت المستغرق لتنفيذ الطلبات بأسعار شحن منخفضة وأتمتة وأدوات تنفيذ خالية من المتاعب.
Informed Repricer
informed.co
قم بزيادة أرباحك من خلال تحسين الأسعار - حافظ على قدرتك التنافسية واكسب المزيد من المال باستخدام استراتيجيات إعادة التسعير التلقائية لجميع أنواع البائعين. Informed.co هي منصة إعادة التسعير التنافسية رقم 1 التي تساعد الشركات عبر الإنترنت على تحقيق الأرباح وكسب المزيد من صناديق الشراء.
Webgility
webgility.com
قم بتسجيل الدخول الآن لتتمكن من الوصول إلى منصة البرامج متعددة القنوات الرائدة في مجال أتمتة المحاسبة وتجار التجزئة عبر الإنترنت والشركات التجارية.
eDesk
edesk.com
يجمع برنامج خدمة عملاء التجارة الإلكترونية الخاص بـ eDesk بين جميع تفاعلات العملاء وبيانات الطلب في إدارة التذاكر بسهولة لفرق دعم العملاء. ابدأ اليوم.
SellerApp
sellerapp.com
SellerApp: أداة البائع الكل في واحد من Amazon للحصول على PPC والكلمات الرئيسية والأرباح تم تصميم SellerApp لتمكين البائعين من البيانات والأتمتة الذكية والعمليات.
Perpetua
perpetua.io
البنية التحتية للنمو للتجارة الإلكترونية. انضم إلى آلاف الشركات التي تستخدم برنامج Perpetua لتنفيذ وسائط البيع بالتجزئة والاستخبارات لتوسيع نطاق النمو بشكل مربح في Amazon وWalmart وInstacart والأسواق الأخرى.
Sellbrite
sellbrite.com
Sellbrite هي الطريقة الأسهل للعلامات التجارية وتجار التجزئة لإدراج منتجاتهم وبيعها في أكبر الأسواق عبر الإنترنت في العالم.
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress هو حل إعادة التسعير الذكي الرائد في السوق لبائعي Amazon وeBay، مما يسمح بزيادة المبيعات وهوامش الربح.
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter عبارة عن منصة لإدارة أداء المنتج (PPM). تتيح المنصة لتجار التجزئة فهم كيفية أداء منتجاتهم الفردية طوال دورة حياة المنتج، مما يسمح لهم بزيادة هوامش ربحهم إلى الحد الأقصى من خلال اتخاذ قرارات أفضل وأكثر استنارة. تنظر الهياكل التشغيلية المشتركة للبيع بالتجزئة (الشراء، والمشتريات، والترويج، و...
smartscout
smartscout.com
كل ما تحتاجه لإنشاء قوائم يحبها العملاء وخوارزميات أمازون. باستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء قوائم بالكلمات الرئيسية الصحيحة والرسالة الصحيحة تمامًا مثل الخبير ولكن في بضع دقائق قصيرة فقط
Extensiv
extensiv.com
تعمل شركة Extensiv على ربط العلامات التجارية والجهات الخارجية لإنشاء شبكات تنفيذ أكثر مرونة وموثوقية تتجاوز توقعات المستهلكين العالية اليوم.
Channable
channable.com
توفر منصتنا الشاملة الحلول التي تحتاجها للحصول على رؤية أكبر وحملات إعلانية أكثر ذكاءً وتسويق أكثر تخصيصًا.
Auctiva
auctiva.com
ابدأ في بيع المزيد على Amazon وeBay باستخدام برنامج التجارة الإلكترونية القوي متعدد القنوات من Auctiva. مزامنة المخزون ومعالجة الطلبات وإضافة المنتجات إلى أسواق متعددة في مكان واحد! ابدأ مجانًا لمدة 30 يومًا. ابدأ في بيع العناصر الخاصة بك أو دروبشيبينغ.
ConnectBooks
connectbooks.com
تعد ConnectBooks أداة SAAS أساسية لبيع أعمال التجارة الإلكترونية على Amazon وWal-Mart وShopify وeBay. يقوم البرنامج بأتمتة محاسبة التجارة الإلكترونية مما يضمن دفاتر أعمال واضحة ودقيقة تقود إلى أفضل القرارات التجارية الممكنة.
MarketSyncer
marketsyncer.com
MarketSyncer عبارة عن منصة لإدارة التجارة الإلكترونية مصممة خصيصًا للشركات، وخاصة تلك العاملة في أمريكا الشمالية. فهو يقدم حلاً متكاملاً يساعد الشركات على إدارة الجوانب المختلفة لعمليات التجارة الإلكترونية الخاصة بها. تتضمن بعض الميزات الرئيسية لبرنامج MarketSyncer ما يلي: لوحة معلومات شاملة: توفر ع...
Feedonomics
app.feedonomics.com
تتيح لك منصة أنظمة تحسين موجز البيانات وإدارة المنتجات رقم 1 لدينا إمكانية إدراج منتجاتك في كل مكان يتسوق فيه الأشخاص عبر الإنترنت، بما في ذلك Google Shopping وAmazon وFacebook.
Sellercloud
sellercloud.com
الحل النهائي لأعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك. قم بتبسيط عملياتك والتوسع في المزيد من القنوات. تحكم بسهولة في المخزون والكتالوج والشراء والتنفيذ.
Teikametrics
teikametrics.com
تحسين السوق – أعلن عن عملك بذكاء خارق! قم بتوصيل أعمالك وتحسينها وتنميتها باستخدام Flywheel 2.0 المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والمتوفر الآن على Amazon وWalmart.com وغيرهما.
EasyStore
easystore.co
تعمل العلامات التجارية بجميع أحجامها على تنمية أعمالها داخل المتجر وعلى الإنترنت من خلال EasyStore.
ChannelGrabber
channelgrabber.com
برنامج التجارة الإلكترونية متعدد القنوات ChannelGrabber لإدارة المخزون وإدارة الطلبات مع الفواتير والشحن والرسائل والمزيد. OrderHub سابقًا.
Stockpilot
stockpilot.com
Stockpilot هو المحور المركزي لمبيعاتك عبر الإنترنت. قم بتوصيل قنواتك وإدارة مخزونك وطلباتك وملصقات الشحن والتقارير المالية، يقدم Stockpilot مجموعة كاملة من الميزات لتبسيط عمليات التجارة الإلكترونية الخاصة بك من خلال لوحة واحدة. نحن نقدم مجموعة واسعة من عمليات التكامل من كل سوق مهم ومتجر ويب CMS والع...
Omnirio
omnirio.com
يتيح لك Omnirio إدارة جميع متاجرك عبر الإنترنت في مكان واحد سهل الاستخدام حتى تتمكن من البيع في كل مكان!
3DSellers
3dsellers.com
أدوات البيع الرائدة على موقع eBay للعلامة موجودة على منصة مدير بيع eBay ثلاثية الأبعاد. احصل على المزيد من مبيعات وتعليقات eBay ووفر الوقت من خلال أتمتة eBay والإجراءات المجمعة للقوائم والطلبات والرسائل والمزيد. قم بتوفير دعم عملاء سريع (وحتى تلقائي) لمشتري eBay من خلال مكتب المساعدة ومدير الطلبات ا...
StoreAutomator
storeautomator.com
StoreAutomator هو حل مرن لإدارة التجارة يسمح لك بتبسيط وأتمتة وإدارة منتجاتك وقوائمك وأسعارك ومخزونك وطلباتك عبر قنوات وأسواق متعددة. يقضي عملاء StoreAutomator وقتًا أقل بنسبة 50% في المهام الإدارية غير الضرورية، ونمو المبيعات بسرعة، وزيادة الإيرادات في السنة الأولى.
ProManage
promanage.biz
تعمل منصة ProManage، وهي منصة MaaS (التسويق كخدمة)، على توجيه العلامات التجارية والشركات من خلال التعامل مع العملاء والمحتملين بشكل أفضل، وزيادة المراجعات، وإنشاء قواعد بيانات موحدة للعملاء في ثلاث طرق، وشراكات تقنية التوزيع مع الشركات الكبيرة Google وMicrosoft Bing وMeta وSulekha وغيرها. تتيح الأنظ...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® هي الشركة الرائدة عالميًا في منتجات SaaS الخاصة بالتنفيذ التجاري. توفر مجموعة التنفيذ التجاري الخاصة بنا للعلامات التجارية وتجار التجزئة والوسطاء والموزعين المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات أفضل، عبر الإنترنت وفي المتجر. تدعم منصة Wiser مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام، بدءًا من الوعي...