بدائل - Dukaan
Shopify
shopify.com
شركة Shopify هي شركة كندية متعددة الجنسيات للتجارة الإلكترونية ومقرها في أوتاوا، أونتاريو. وهو أيضًا اسم منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها للمتاجر عبر الإنترنت وأنظمة نقاط البيع بالتجزئة. تقدم Shopify لتجار التجزئة عبر الإنترنت مجموعة من الخدمات "بما في ذلك أدوات الدفع والتسويق والشحن وإشراك العمل...
Wix
wix.com
Wix.com Ltd. (بالعبرية: Воикз.कом) هي شركة برمجيات إسرائيلية، تقدم خدمات تطوير الويب المستندة إلى السحابة. يتيح للمستخدمين إنشاء مواقع ويب بتنسيق HTML5 ومواقع للهواتف المحمولة من خلال استخدام أدوات السحب والإفلات عبر الإنترنت. إلى جانب مقرها الرئيسي والمكاتب الأخرى في إسرائيل، تمتلك Wix أيضًا مكاتب ...
WooCommerce
woocommerce.com
قم بالبيع عبر الإنترنت باستخدام منصة التجارة الإلكترونية مفتوحة المصدر والقابلة للتخصيص بالكامل والمصممة لـ WordPress.
Ecwid
ecwid.com
سلة تسوق التجارة الإلكترونية Ecwid سريعة وسهلة الاستخدام! قم بإعداد متجرك المجاني عبر الإنترنت لـ WordPress وDrupal وFacebook والمزيد! ابدأ البيع عبر الإنترنت باستخدام Ecwid.
Zoho Commerce
zoho.com
يحتوي Zoho Commerce على كل الأدوات التي تحتاجها لإنشاء موقع ويب وقبول الطلبات وتتبع المخزون ومعالجة المدفوعات وإدارة الشحن وتسويق علامتك التجارية وتحليل بياناتك.
Sage Accounting
sage.com
سيج سحابة الأعمال. المحاسبة والمالية والرواتب. تجارة صغيرة. أيقونة المحاسبة محاسبة. برامج المحاسبة السحابية الأصلية للشركات الصغيرة.
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية مدرجة في بورصة ناسداك توفر البرامج كخدمة خدمات لتجار التجزئة. تتضمن منصة الشركة إنشاء متجر عبر الإنترنت، وتحسين محركات البحث، والاستضافة، والتسويق والأمن للشركات الصغيرة والمتوسطة.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي شركة أمريكية تصنع برامج التسليم والتجريب التقدمية لشركات أخرى. توفر تقنية النظام الأساسي Optimizely اختبار A/B وأدوات اختبار متعدد المتغيرات وتخصيص موقع الويب وإمكانيات تبديل الميزات. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في أمستردام وهولندا وكولونيا وألمانيا...
Sellix
sellix.io
Sellix هي أسهل طريقة لبيع المنتجات الرقمية عبر الإنترنت. قم ببيع البرامج والخدمات حسب الطلب والعضويات، كل ذلك في دقائق.
2Checkout
2checkout.com
قبول المدفوعات عبر الإنترنت، في أي وقت وفي أي مكان. 2Checkout.com هي خدمة معالجة الدفع عبر الإنترنت تساعدك على قبول بطاقات الائتمان، وPayPal، وبطاقات الخصم.
Sellpass
auth.sellpass.io
بيع المنتجات الرقمية برسوم 0%. Sellpass عبارة عن منصة شاملة لبدء الأعمال التجارية الرقمية وإدارتها وتنميتها - بدءًا من البرامج وحتى المجتمعات وكل شيء آخر.
Lemon Squeezy
lemonsqueezy.com
Lemon Squeezy هي منصة الكل في واحد لإدارة أعمال SaaS الخاصة بك. المدفوعات والاشتراكات والامتثال الضريبي العالمي ومنع الاحتيال ودعم العملات المتعددة وفشل استرداد الدفعات وتكامل PayPal والمزيد. نحن نجعل إدارة أعمالك البرمجية أمرًا سهلاً.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring هي شركة برمجيات كخدمة (SaaS) تقدم منصة تجارة إلكترونية كاملة الخدمات للشركات التي تبيع البرامج والمنتجات الرقمية الأخرى عبر الإنترنت.
Pepperi
pepperi.com
بيبيري | منصة التجارة B2B الموحدة وتطبيق مبيعات الهاتف المحمول
SendOwl
sendowl.com
يُسهل عليك SendOwl بيع المنتجات الرقمية مباشرة إلى جمهورك من مدونتك أو وسائل التواصل الاجتماعي أو في أي مكان يمكنك لصق رابط فيه
PayKickstart
paykickstart.com
نمو الإيرادات ومنصة التابعة لها PayKickstart هو الحل الأكثر اكتمالا للدفع والفواتير المتكررة والإدارة التابعة وحلول الاحتفاظ في السوق بقدرات عالمية. إنه بمثابة امتداد لفرق المحاسبة والمنتجات/التطوير والتسويق.
Vendasta
vendasta.com
أسهل طريقة لبيع الحلول الرقمية تحت علامتك التجارية الخاصة. Vendasta عبارة عن منصة ذات علامة بيضاء للشركات التي تقدم حلولًا رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
SAP
sap.com
في SAP، هدفنا هو مساعدة العالم على العمل بشكل أفضل وتحسين حياة الناس. وعدنا هو الابتكار لمساعدة عملائنا على العمل بأفضل ما لديهم. تلتزم SAP بمساعدة كل عميل على أن يصبح شركة تدار بشكل أفضل. نحن نصمم حلولاً لتحفيز الابتكار وتعزيز المساواة ونشر الفرص عبر الحدود والثقافات. معًا، مع عملائنا وشركائنا، يمك...
Shift4Shop
shift4shop.com
ما هي برامج التجارة الإلكترونية؟ وكيفية اختيار برنامج التجارة الإلكترونية المناسب لبناء عملك عبر الإنترنت وإطلاق موقع ويب ناجح
Sellfy
sellfy.com
بيع المنتجات الخاصة بك خالية من المتاعب. تجارة إلكترونية سهلة الاستخدام للمبدعين. بيع البضائع أو المنتجات الرقمية – كل ذلك من مكان واحد.
ReadyCloud
readycloud.com
ReadyCloud عبارة عن مجموعة الشحن والإرجاع وإدارة علاقات العملاء المصممة للتجارة الإلكترونية.
Envoice
envoice.eu
أخيرًا، أصبح استخراج البيانات من فواتير وإيصالات الشراء الخاصة بك آليًا. نحن نقدم حلاً كاملاً لإعداد تقارير النفقات وإدارة المشتريات للشركات والممارسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يتم تسجيل العناصر بدقة ونشرها بسلاسة على برنامج المحاسبة الخاص بك.
Volusion
volusion.com
قم بإنشاء متجرك عبر الإنترنت مع فترة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا لبرنامج التجارة الإلكترونية الحائز على جوائز. أظهرت أنها تبيع 4 مرات أكثر من عربات التسوق المستضافة الأخرى!
Kibo
kibocommerce.com
توفر Kibo حلولاً تجارية موحدة يمكنك الاعتماد عليها في التجارة الإلكترونية بين الشركات والمستهلكين، وإدارة الطلبات، والتخصيص، ونقاط البيع.
Shoplazza
shoplazza.com
توفر Shoplazza، وهي منصة للتجارة الإلكترونية حائزة على جوائز، أداة إنشاء مواقع ويب بسيطة لشركات التجارة الإلكترونية بجميع أشكالها وأحجامها لبدء متاجرها عبر الإنترنت وتسويقها وإدارتها.
EasyStore
easystore.co
تعمل العلامات التجارية بجميع أحجامها على تنمية أعمالها داخل المتجر وعلى الإنترنت من خلال EasyStore.
Fygaro
fygaro.com
ابدأ البيع عبر الإنترنت! تستخدم آلاف الشركات - من الشركات الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال إلى الشركات متعددة الجنسيات - Fygaro لبيع وإدارة أعمالهم عبر الإنترنت.
Storeino
storeino.com
Storeino عبارة عن منصة متخصصة في متجر Saas عبر الإنترنت، حيث يمكنك من خلالها الحصول على تجربتك النهائية اليوم مع منصة كاملة الخيارات، بدءًا من إنشاء متجر عبر الإنترنت في دقائق معدودة فقط، مع خيارات متعددة من السمات والتطبيقات والمزيد من الخدمات الأخرى، إلى تجربة تطبيق التسوق عبر الهاتف المحمول التي ...
Elastic Path
elasticpath.com
أطلق العنان لقوة التجارة القابلة للتركيب - بدون عمليات تكامل معقدة أو عمليات تنفيذ طويلة. يوفر Elastic Path السرعة والمرونة التي تحتاجها فرق التجارة للتعامل مع أصعب تحديات اليوم.
WebSell
websell.io
WebSell عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية تتصل مباشرة بأنظمة نقاط البيع (POS). نحن نستخدم البيانات في الخروج من أنظمة POR/ERP ونستخدمها لتشغيل المتاجر عبر الإنترنت. إن تكامل التجارة الإلكترونية بين أنظمة المتجر ومتاجر الويب عبر الإنترنت هو أفضل ما نقوم به.