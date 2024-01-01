بدائل - DoorDash
Zomato
zomato.com
أكبر خدمة توصيل الطعام وتناول الطعام واكتشاف المطاعم في الهند. غذاء أفضل لعدد أكبر من الناس.
Uber Eats
ubereats.com
أوبر إيتس (Uber Eats) هي منصة أمريكية لطلب الطعام وتوصيله عبر الإنترنت أطلقتها أوبر في عام 2014 ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا.
Grubhub
grubhub.com
Grubhub Inc. هي عبارة عن منصة أمريكية لطلب وتسليم الأطعمة المعدة عبر الإنترنت والهواتف المحمولة والتي تربط رواد المطعم بالمطاعم المحلية. يقع مقر الشركة في شيكاغو، إلينوي، وقد تأسست في عام 2004. اعتبارًا من عام 2019، كان لدى الشركة 19.9 مليون مستخدم نشط و115000 مطعم مرتبط في 3200 مدينة وجميع الولايات...
Deliveroo
deliveroo.co.uk
طعام. لقد حصلنا عليه. لدينا جميعا المفضلة لدينا. مع ديليفرو، احصل على مطاعمك المحلية المفضلة والوجبات السريعة التي يتم توصيلها مباشرة إلى باب منزلك. كل شيء موجود في القائمة. بدءًا من السلاسل المشهورة على المستوى الوطني، مثل KFC وWagamama وNando’s وBurger King وSubway، إلى المطاعم المحلية والوجبات ا...
OpenTable
opentable.com
قم بإجراء الحجوزات عبر الإنترنت، واقرأ تقييمات المطاعم من رواد المطعم، واكسب نقاطًا للحصول على وجبات مجانية. OpenTable عبارة عن شبكة حجز عبر الإنترنت في الوقت الفعلي للمطاعم الفاخرة.
Postmates
postmates.com
Postmates هي شركة أمريكية تقدم خدمة التوصيل المحلي للوجبات المعدة في المطاعم وغيرها من السلع. اعتبارًا من فبراير 2019، تعمل Postmate في 2940 مدينة أمريكية. وتعتمد الخدمة على تطبيقات الهاتف المحمول وإمكانيات نظام تحديد المواقع العالمي الخاصة بها لمطابقة المخزون وطلب المستهلكين. تعد Postmites، التي تم...
Onfleet
onfleet.com
Onfleet يجعل من السهل إدارة عمليات تسليم الميل الأخير. التوجيه والإرسال والتتبع في الوقت الفعلي والتحليلات والمزيد.
Just-Eat.ch
just-eat.ch
ما عليك سوى طلب الطعام من خلال Just Eat! هل تريد البيتزا أو السوشي أو النباتي اليوم؟ استمتع بأطباقك المفضلة التي يتم توصيلها بسرعة أو كوجبات جاهزة.
Caviar
trycaviar.com
التوصيل والخروج من أفضل المطاعم المحلية. الإفطار والغداء والعشاء وأكثر من ذلك، يتم توصيلها بأمان إلى باب منزلك. تقدم الآن خدمة الاستلام والتسليم بدون اتصال.
Seamless
seamless.com
Seamless هي ببساطة أسهل طريقة لطلب الطعام للتوصيل أو تناوله في الخارج. مهما كان مزاجك، أينما كنت في مزاج، فقد حصلت عليه. لا قوائم، لا مكالمات هاتفية، لا تكرار نفسك. يعد Seamless جزءًا من مجموعة العلامات التجارية لشركة Grubhub Inc.
Slice
slicelife.com
Slice هي أسهل طريقة لطلب البيتزا المحلية المفضلة لديك. نحن نربط الملايين من محبي البيتزا بآلاف مطاعم البيتزا في جميع أنحاء البلاد.
Just-Eat.dk
just-eat.dk
اطلب الوجبات الجاهزة عبر الإنترنت من أكثر من 2300 مطعم محلي في Just Eat. احصل على البيتزا والسوشي وأكثر من ذلك بكثير تصل إلى باب منزلك!
Just-Eat.fr
just-eat.fr
خدمة التوصيل إلى المنازل من أفضل المطاعم القريبة منك تتم مع Just Eat، الاسم الجديد لـ Allo Resto! اطلب الان!
ChowNow
chownow.com
ChowNow هو نظام طلب عبر الإنترنت بدون عمولة وتطبيق لطلب الطعام يساعد المطاعم على إطعام عملائها الجائعين.
Fresho
fresho.com
Fresho هو برنامج الطلب الرائد عبر الإنترنت لموردي المواد الغذائية بالجملة وأماكنها. استخدم Fresho لجعل طلب الطعام بالجملة أمرًا بسيطًا وخاليًا من التوتر.
Allset
allsetnow.com
Allset هو سوق يربط بين المطاعم والمقاهي المحلية ومطاعم الوجبات السريعة المحلية. فهو يوفر للمطاعم حلول الطلب عبر الإنترنت ومكافآت الولاء الأفضل في فئتها لجذب عملاء جدد والاحتفاظ بهم دون دفع عمولات عالية. يستخدم العملاء Allset للاستلام السريع والسهل واكتشاف المأكولات والمشروبات المحلية وتوفير المال بد...
Tycode
tycode.tech
يمكّنك Tycode من إحداث ثورة في أعمالك الغذائية. الآن، لا يمكن لعملائك الطلب من أي مكان فحسب، سواء كان طاولة أو غرفة فندق أو أي مكان داخل المبنى الخاص بك، ولكن يمكنهم الدفع لك عبر الإنترنت وإجراء طلبات متزامنة والاستفادة من العديد من المزايا الفريدة الأخرى التي من المؤكد أنها ستجعل عملائك سعداء. والأ...
EasyOrder
easyorderapp.com
نقدم لكم EasyOrder - الحل الشامل للطلب والتسويق عبر القنوات المتعددة لنجاح المطاعم! أطلق العنان للإمكانات الكاملة لأعمال المطاعم الخاصة بك مع EasyOrder، المنصة الشاملة المصممة لجذب عملاء جدد، والاحتفاظ بالعملاء المخلصين، وزيادة الإيرادات بشكل لم يسبق له مثيل. قل وداعًا للأنظمة المجزأة ومرحبًا بتجربة...
Ordermyfood
ordermyfood.io
لقد تم تصميم Ordermyfood ليكون سهل الاستخدام، مع قوائم بديهية وخيارات واضحة يسهل فهمها لكل من أصحاب المطاعم والعملاء. فهو يسمح للعملاء بتخصيص طلباتهم وإضافة طلبات خاصة وإجراء الدفعات عبر هواتفهم بسهولة. تقوم المنصة بإنشاء QR فريد لكل طاولة مطعم حتى تتمكن من معرفة الجدول الذي يأتي منه الطلب. يمكنك أي...
BeyondMenu
beyondmenu.com
قم بالترويج لمطعمك على موقع ويب مخصص
Foodiv
foodiv.com
يوفر Foodiv نظامًا لطلب الطعام عبر الإنترنت تم إنشاؤه بواسطة أفضل المهندسين في الصناعة. فهو يساعد على دمج نظام طلب الطعام للمطاعم في غضون دقائق معدودة. نحن نقدم أيضًا قوائم رمز الاستجابة السريعة وتطبيق الهاتف المحمول للعملاء للطلب بدون تلامس وتجربة طلب مريحة إلى جانب موقع ويب جذاب لأعمال الطعام الخا...
Owner.com
owner.com
Owner.com هو النظام الأساسي الشامل الذي تستخدمه المطاعم المستقلة لتعزيز تواجدها الرقمي. فهو يمنح التكنولوجيا والتسويق القوى العظمى للعلامات التجارية الكبرى مثل Domino's وChick Fil-A وSweetGreen للمطاعم المستقلة. يمكن للنظام الأساسي تشغيل كل شيء بدءًا من مواقع الويب وحتى الطلب عبر الإنترنت والتسويق ع...
eatNgage
eatngage.com
قم بتمكين فرق المبيعات والتسويق من تعزيز حضور الأحداث والمشاركة الشخصية من خلال وجبة عبر الإنترنت يتم تسليمها مباشرة إلى مكتب العميل المحتمل
LevelUp
thelevelup.com
LevelUp عبارة عن منصة أمريكية للطلب عبر الهاتف المحمول والدفع عبر الهاتف المحمول أنشأتها شركة SCVNGR الناشئة في بوسطن، ماساتشوستس. في 25 يوليو 2018، أُعلن أنه سيتم الاستحواذ على شركة LevelUp مقابل 390 مليون دولار أمريكي بواسطة Grubhub، وهي منصة لتوصيل الطعام عبر الإنترنت.