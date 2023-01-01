بدائل - DocuX

ZorroSign

zorrosign.com

إن أمان عملك على المحك حرفيًا. عندما يكون الأمان أمرًا بالغ الأهمية للمهام، فإن عملك يحتاج إلى توقيعات ومعاملات ووثائق رقمية آمنة. تم بناء حل كامل واحد فقط على تقنية blockchain - مع ZorroSign يمكنك حظره