Aadhaar eSign وeKYC، والتوقيعات الرقمية (DSC)، وeNACH (تفويضات NPCI الإلكترونية)، ومنصة التوثيق الرقمي. قيادة التحول الرقمي في الهند.

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