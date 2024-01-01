بدائل - DesignsnPrint
VistaPrint
vistaprint.com
VistaPrint هو الشريك التسويقي للشركات الصغيرة حول العالم، حيث يعمل على تمكينها من تحقيق أحلامها. لأكثر من 20 عامًا، ساعدنا الشركات الصغيرة في الظهور والشعور بالمصداقية من خلال منتجات التصميم والتسويق عالية الجودة.
CafePress
cafepress.com
احتفل بالهوية والعواطف الفريدة لكل شخص من خلال القمصان والملصقات والملصقات وأكواب القهوة المخصصة والمزيد. الجميع مرحب به.
Gelato
gelato.com
أنشأت شركة Gelato أكبر شبكة في العالم للإنتاج المحلي وتوزيع المنتجات المخصصة. معًا نجلب الإبداع إلى الحياة - وفي الأعمال التجارية.
Kotis Design
kotisdesign.com
نحن مزود رائد في الصناعة وشريك تكنولوجي يقدم منصة تجارة إلكترونية قابلة للتطوير لمساعدة العلامات التجارية على إنشاء المنتجات وبيعها وشحنها في جميع أنحاء العالم. بدءًا من فرق الموارد البشرية ووصولاً إلى تسلسلات المبيعات والتسويق، نحن نساعد في دمج الغنيمة وتوزيعها ضمن سير عملك. نحن نصنع غنيمة يرغب الن...
Lob
lob.com
يوفر Lob واجهات برمجة التطبيقات (APIs) للتحقق من البريد المباشر والعنوان والتي تسمح للشركات بإرسال اتصالات تلقائية وفي الوقت المناسب ومخصصة وغير متصلة بالإنترنت إلى عملائها.
Printcart
printcart.com
تتضمن Printcart وحدات ستساعدك على الترويج لأعمال الطباعة الخاصة بك وبيع خدمات التصميم والطباعة عبر الإنترنت.
Primoprint
primoprint.com
Primorpint، طابعة عبر الإنترنت، متخصصة في الطباعة والتصميم والتكنولوجيا وخدمة العملاء المتميزة في الولايات المتحدة. تأسست Primoprint بهدف واحد، وهو تحسين تجربة شراء الطباعة. تسعى Primoprint جاهدة لتبسيط عملية الطلب لعملائنا، وتحسين سير عمل الإنتاج، وتزويد فريقنا بالأدوات التي يحتاجونها لضمان رضا الع...
Podbase
podbase.com
Podbase هو مزود خدمة الطباعة حسب الطلب، ويركز بشكل فريد على صنع حافظات هواتف مخصصة وملحقات تقنية مخصصة مثل حافظات Macbook وiPad وAirpods. قم بتحميل تصميماتك وشاهدها تنبض بالحياة على منصة سهلة الاستخدام، مصممة خصيصًا لأولئك الذين يسعون إلى إضافة لمسة شخصية إلى أدواتهم. يتيح لك المولد النموذجي ثلاثي ا...
Merchsmith
merchsmith.com
التصميم على الانترنت! قم بتخصيص البضائع التي تحمل علامتك التجارية وتصورها وتحقيقها في مكان واحد. الأسعار الفورية وتاريخ التسليم. المنتجات الترويجية من Merchsmith.
Hatch Printer
hatchprint.co.uk
Grow Mail
growmail.com
استهدف العملاء في منطقتك بخصم 50% أقل أدخل الرمز البريدي المستهدف لمعرفة ما إذا كان مؤهلاً لبرنامج بريد منطقة الخصم الحصري الخاص بنا.
Brandly
brandly.com
حل طباعة بطاقات العمل عبر الإنترنت الذي يوفر بوابة مجانية للعلامة التجارية لإدارة بطاقات العمل وتحريرها وطلبها لعدة موظفين، مع سير عمل مبسط وشحن مجاني لكل طلب.
Direct Mail Manager
directmailmanager.com
قم بأتمتة البطاقات البريدية والرسائل المستهدفة عند الطلب على نطاق واسع واحصل عليها في تدفق البريد خلال 24 ساعة.
Propago
propago.com
تسمح منصة إدارة أصول التسويق الخاصة بـ Propago لمنتجي الطباعة والعلامات التجارية بإحضار الأصول التسويقية إلى مركز تسويق ذكي يفرض قواعد عمل متقدمة. يمكن للموظفين الوصول إلى كتالوج التسويق بالكامل (المطبوع والترويجي والملابس والرقمي)، وتخصيص منتجاتهم، والطلب من أي جهاز. ومن خلال مجموعة شاملة من أدوات ...
instantprintuk
instantprint.co.uk
نحن الطباعة الفورية. نحن شركة الطباعة عبر الإنترنت الوحيدة التي تحقق عملك حقًا. هذا لأننا مجموعة ودودة من الأفراد الموهوبين الذين سيبذلون قصارى جهدهم لمساعدتك في إنشاء مطبوعات رائعة. نحن ندرك أنك تريد الوصول إلى عملائك بأفضل طريقة ممكنة. لذلك، بدءًا من طباعة النشرات السريعة وحتى تصميمات بطاقات العمل...
Ace Displays
acedisplays.com
Ace Displays هي شركة مصنعة محترفة ومتاجر تجزئة بأسعار مخفضة لمختلف المنتجات المستخدمة في المعارض التجارية. يقع موقع Ace Displays في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، ويضم صالة عرض كاملة ومنشأة إنتاج.
UPrinting
uprinting.com
تساعد UPrinting الشركات في منتجات الطباعة المخصصة بدءًا من بطاقات العمل والبطاقات البريدية والملصقات والملصقات واللافتات واللافتات ومواد التغليف والمزيد. تدقيق مجاني للملفات وطباعة سريعة.
Packhelp
packhelp.com
تغليف مخصص سيحبه عملاؤك. استكشف وتصميم واطلب عبوات صديقة للبيئة.
Printfection
printfection.com
قم بإنشاء غنيمة جميلة ذات علامة تجارية بسهولة وقم بتوزيعها في أي مكان في العالم من خلال منصة إدارة غنيمة لدينا. اتصل بنا أو احصل على عرض توضيحي اليوم.