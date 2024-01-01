بدائل - Denodo

CData Connect Cloud

cdata.com

تعتمد مؤسستك على البيانات التجارية والتشغيلية في الوقت الفعلي لتقديم رؤى قابلة للتنفيذ ودفع النمو. CData Connect هو الرابط المفقود في سلسلة قيمة البيانات الخاصة بك. يتيح CData Connect للمستخدمين الاتصال بالبيانات من أي تطبيق سحابي أو قاعدة بيانات من خلال الوصول إلى قاعدة البيانات القياسية. باستخدام ...