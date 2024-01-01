بدائل - Denodo
Data Virtuality
datavirtuality.com
تقدم Data Virtuality منتجين لحل مشكلات تكامل البيانات وإدارتها بمرونة وبطريقة مخصصة تناسب فرق البيانات في عالم البيانات سريع الخطى. Data Virtuality Platform - المحاكاة الافتراضية للبيانات لبنيات البيانات المرنة من خلال الجمع بشكل فريد بين المحاكاة الافتراضية للبيانات وتكرار البيانات، توفر Data Virtu...
CData Connect Cloud
cdata.com
تعتمد مؤسستك على البيانات التجارية والتشغيلية في الوقت الفعلي لتقديم رؤى قابلة للتنفيذ ودفع النمو. CData Connect هو الرابط المفقود في سلسلة قيمة البيانات الخاصة بك. يتيح CData Connect للمستخدمين الاتصال بالبيانات من أي تطبيق سحابي أو قاعدة بيانات من خلال الوصول إلى قاعدة البيانات القياسية. باستخدام ...