بدائل - Demodesk
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
Zoho CRM
zoho.com
يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، وهو يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
Cloze
cloze.com
تطبيق الهاتف المحمول الذكي لتتبع العملاء والعملاء والمحتملين والعملاء المتوقعين دون متاعب إدارة علاقات العملاء. إدارة العلاقات التي تجمع بين البريد الوارد وجهات الاتصال والتقويم والهاتف وEvernote والبريد الإلكتروني ودفتر العناوين وTwitter وFacebook وLinkedIn تلقائيًا.
Gong.io
gong.io
تعرف على كيفية استخدام قادة المبيعات لذكاء الإيرادات لزيادة نجاح مندوبي المبيعات والفوز بالمزيد من الصفقات. تم التصويت له رقم 1 من قبل محترفي الإيرادات مثلك. احجز عرضًا توضيحيًا.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo هي شركة أمريكية تعتمد على الاشتراك في البرامج كخدمة (SaaS) ومقرها في فانكوفر، واشنطن، وتبيع إمكانية الوصول إلى قاعدة بياناتها الخاصة بالمعلومات حول رجال الأعمال والشركات لمحترفي المبيعات والتسويق والتوظيف. تأسست الشركة في الأصل في عام 2000 باسم Eliyon Technologies من قبل المؤسسين يوناتان ست...
Drift
drift.com
الانجراف هو الطريقة الجديدة التي تشتري بها الشركات من الشركات. جرب أدوات التسويق والمبيعات التحادثية لدينا المصممة لتسهيل عملية الشراء اليوم، مجانًا تمامًا.
Writecream
writecream.com
أ.لقد قمت بتشغيل رسائل البريد الإلكتروني الباردة وإنشاء المحتوى.
Freshsales
freshworks.com
قم بتسريع إيراداتك من خلال المبيعات المستندة إلى السياق قم بتخصيص المشاركة، واختصر دورة مبيعاتك، وقم بتنمية أعمالك من خلال Freshsales مجموعة منتجات مليئة بالميزات للشركات من جميع الأحجام. تحديث البرامج السحابية التي سيحبها فريقك. الدعم | مبيعات | اي تي اس ام | سحابة PBX
Grain
grain.com
قم بتسجيل ونسخ وقص ومشاركة الفيديو من Zoom في الوقت الفعلي. أداة أساسية للفرق الحديثة.
Reply.io
reply.io
الرد عبارة عن نظام أساسي لمشاركة المبيعات يساعدك على أتمتة وتوسيع نطاق التواصل متعدد القنوات، حتى تتمكن من جذب المزيد من العملاء المحتملين واكتساب عملاء جدد وزيادة الإيرادات بشكل أسرع.
Clari
clari.com
التنبؤ وذكاء النشاط وإدارة خطوط الأنابيب لفرق الإيرادات B2B.
Salesflare
salesflare.com
جرّب Salesflare، برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) البسيط رقم 1 للشركات الصغيرة التي تبيع خدمات B2B. التكامل مع جوجل وأوتلوك. كن متحركًا بالكامل. أتمتة إدارة علاقات العملاء الخاصة بك من البيانات الموجودة.
Vowel
vowel.com
أسهل طريقة لعقد اجتماعات مثمرة. مؤتمرات الفيديو، ونسخ الاجتماعات المباشرة، والتسجيلات الفورية، وجداول الأعمال التعاونية + الملاحظات - كل ذلك في مكان واحد.
Outplay
outplayhq.com
3 أضعاف اجتماعات مبيعاتك، وليس ميزانيتك تحتوي منصة مشاركة المبيعات في Outplay على كل ما تحتاجه لجعل فريق المبيعات الخاص بك أكثر كفاءة - التواصل متعدد القنوات، وأتمتة المبيعات الخارجية، وتتبع العملاء المحتملين، وسوق الاستعانة بمصادر العملاء المحتملين، وجدولة الاجتماعات، والمزيد. ابدأ في تحقيق أهداف...
Aloware
aloware.com
استمتع بمكالمات + رسائل نصية غير محدودة ابتداءً من 50 دولارًا للوكيل/الشهر. يتكامل مع HubSpot وZoho والمزيد! كاملة مع Power Dialer وأدوات التشغيل الآلي.
Troops
troops.ai
لا تفوت أبدًا إشارة الإيرادات مع القوات. قم بتحديث Salesforce وHubSpot وZendesk وJira بسهولة من Slack وMicrosoft Teams. ابدأ مجانًا.
People.ai
people.ai
يقوم People.ai بأتمتة إدخال البيانات يدويًا، وزيادة إنتاجية المبيعات، وتوفير معلومات قابلة للتنفيذ عبر جميع أدوات الإدارة الخاصة بك.
Clay
clay.com
البحث عن العملاء المتوقعين من أي مكان على شبكة الإنترنت. قم ببناء قوائم العملاء المتوقعين من الأماكن التي لم تعتقد أنها ممكنة من قبل. تواصل مع أكثر من 50 عملية تكامل لسحب الأسماء ورسائل البريد الإلكتروني والمكدس التقني والأدوار المفتوحة وغير ذلك الكثير تلقائيًا.
Signals
getsignals.ai
تحويل مشاهدات الصفحة إلى عملاء. تعرف على الشركات التي تتصفح موقعك الإلكتروني حاليًا وقم بتحويلها إلى عملاء!
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
أفضل CRM، كل ما يتعلق بالمبيعات! أداة تمكين المبيعات، صيغة بسيطة وفائزة. التركيز على إدارة خطوط الأنابيب وعملية المبيعات والتحليلات لزيادة الإيرادات إلى أقصى حد.
Contlo
contlo.com
قل مرحباً للتسويق التوليدي المستقل. Contlo عبارة عن منصة تسويق من الجيل التالي، تم إنشاؤها لعالم الذكاء الاصطناعي الأول. مدعوم بنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بعلامتك التجارية ووكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين.
Woodpecker
woodpecker.co
رسائل البريد الإلكتروني الباردة التي تبدأ محادثات عمل دافئة. قم بأتمتة رسائل البريد الإلكتروني والمتابعات باستخدام أداة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك.
Kixie
kixie.com
مكالمات ورسائل نصية موثوقة للغاية وسهلة الاستخدام لفرق المبيعات التي تعمل مع كبار مديري علاقات العملاء مثل HubSpot وSalesforce وPipedrive والمزيد.
Regie.ai
regie.ai
وصلت مبيعات المبيعات الشخصية بالكامل. قم بتوصيل رسائل المبيعات ذات الصلة في ثوانٍ باستخدام Regie.ai.
Gryphon.ai
gryphon.ai
تقدم Gryphon Networks حلاً قائمًا على السحابة يمكّن المسوقين من زيادة إيراداتهم مع احترام اختيار المستهلك.
Traq.ai
traq.ai
في عالم أصبح فيه المشترون أكثر اطلاعًا من أي وقت مضى، فإن الفوز بالمزيد من الصفقات لا يتعلق باتباع النص بقدر ما يتعلق بفهم أولويات العميل المحتمل ونقاط الضعف. من خلال تسجيل المكالمات وتحويلها إلى نص وتحليل الذكاء الاصطناعي، تستخرج منصة ذكاء المحادثة Traq.ai رؤى تتمحور حول المشتري وتفوز بالصفقات من ك...
CoPilot AI
copilotai.com
تعمل مجموعة أدوات CoPilot AI المتقدمة على تمكين مندوبي المبيعات من استهداف العملاء المحتملين الأكثر ملائمة ورعاية العملاء المحتملين ذوي الجودة وحجز المزيد من الاجتماعات على LinkedIn Sales Navigator.
Upscale
upscale.ai
تحويل الآفاق إلى الإيرادات منصة مشاركة المبيعات التي تساعد فريق المبيعات لديك على بناء خطوط أنابيب متسقة وتحقيق أهداف الإيرادات بشكل أسرع
Ravyn
ravyn.app
تعزيز الإيرادات والعلاقات الخاصة بك Ravyn هي أداة مبيعات الذكاء الاصطناعي الأولى في العالم فائقة السرعة لالتقاط الرؤى لزيادة إيراداتك وتعميق علاقاتك.
Attention
attention.tech
الآن وقد حظينا باهتمامك... املأ إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بك بالذكاء الاصطناعي وعزز التحقق من أيقونات المبيعات لديك. الاهتمام هو مساعدك الصوتي المتكامل تمامًا في الوقت الفعلي للتحقق من أيقونات المبيعات. اربح صفقاتك من خلال إرشاداتنا في الوقت الفعلي واملأ إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة ب...
Momentum
momentum.io
أتمتة مبيعاتك باستخدام الذكاء الاصطناعي. يساعد Momentum الفرق على تحسين إدارة خطوط الأنابيب وإغلاق الأسعار باستخدام MEDDIC الآلي والإشعارات وملخصات المكالمات وغرف الصفقات التي تربط Slack وSalesforce وبقية حزمة الإيرادات لديك.
Sybill
sybill.ai
مساعد شخصي لفرق GTM بعد كل مكالمة مبيعات، يقوم Sybill بإنشاء ملخص دقيق ويدفعه إلى Slack + CRM. يكتب لك مسودة بريد إلكتروني للمتابعة. يلتقط كل كلمة ورد فعل غير لفظي في التقرير.
Luna.ai
luna.ai
ابحث عن عملاء متوقعين مثاليين، وأرسل رسائل بريد إلكتروني مذهلة. هل تطمح إلى التوسع بسرعة أكبر من مجرد اتصالاتك الشخصية، دون متاعب التنقيب الذي يستغرق وقتًا طويلاً؟ يُحدث الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Luna ثورة في الطريقة التي تجد بها العملاء المتوقعين وتتفاعل معهم من خلال اقتراح رسائل بريد إلكتروني مخ...
Aviso
aviso.com
Aviso هي بوصلة الذكاء الاصطناعي التي توجه فرق المبيعات والذهاب إلى السوق لإبرام المزيد من الصفقات، وتسريع النمو، والعثور على إيراداتهم بشكل صحيح.
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings هو أول نظام أساسي للفيديو يدعم الذكاء الاصطناعي والتحليلات، وقد تم تصميمه حصريًا للمبيعات عن بعد. وبعيدًا عن احتياجات اجتماعات الفيديو التقليدية لفرق المبيعات، فهو يعمل على أتمتة سير عمل المبيعات من أجل الإنتاجية ويستفيد من الذكاء الاصطناعي لتوفير إشارات ودفعات ديناميكية لتحويل المبيعات...
Salesroom
salesroom.com
Experience the power of Salesroom, our AI-powered video conferencing platform. Salesroom not only tracks buyer engagement but also teaches virtual communication best practices. With real-time access to your knowledge base, Salesroom is designed to improve reps’ performance in meetings and quota atta...
Hatcher+
hq.hatcher.com
تتيح منصة FAAST Funds As A Service Technology الحائزة على العديد من الجوائز، والتي طورتها Hatcher+، للمستثمرين استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وأتمتة العمليات لبناء محافظ أكبر وأفضل.
EverReady
everready.ai
صناديق بريد المبيعات هي منجم ذهب. لا تدرك الشركات كمية ونوعية مبيعات المعلومات حول العملاء المحتملين والعملاء. EverReady هو الحل المستقل والذكي الذي يسترد تلقائيًا في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) جميع البيانات المتعلقة بالأعمال التي تكمن في صناديق البريد وجداول الأعمال وهواتف مندوبي المبيعات التي...
Crono
crono.one
Crono هي منصة مشاركة المبيعات التي تغير قواعد اللعبة وتجمع بين تقنية الذكاء الاصطناعي وإمكانيات التواصل متعدد القنوات وإدارة خطوط الأنابيب المبسطة لتعزيز فرق المبيعات. من خلال الاستفادة من البيانات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي، تساعد Crono في تحديد الآفاق الواعدة وقنوات الاتصال الأكثر فعالية، مما يؤد...
Coho AI
coho.ai
تقوم Coho ببناء منصة تحسين إيرادات العملاء من الجيل التالي والتي تمكن الشركات من أن تصبح شركات نمو قائمة على المنتجات، بغض النظر عن نموذج مبيعاتها. تساعدك Coho على تحقيق أقصى قدر من الإيرادات من العملاء الحاليين من خلال الجمع بين بيانات المنتج والمبيعات ونجاح العملاء. بفضل الرؤى المكتسبة من البيانات...
AskToSell
asktosell.com
AskToSell هي منصة مبيعات الذكاء الاصطناعي الوحيدة التي تحل دورة المبيعات بأكملها للصفقات الصغيرة. سوف يتعرف وكلاء مبيعات الذكاء الاصطناعي على منتجك، ويتصلون بعملائك المحتملين، ويتأهلون، ويعدون العروض، ويتعاملون مع الاعتراضات، ويتفاوضون، ويغلقون الصفقات. تلقائيا. سيكون عليك فقط الموافقة على المقترحات...
Aptivio
aptiv.io
منصة مبيعات الشبكة الآلية الأكثر تقدمًا على هذا الكوكب جنبًا إلى جنب مع Real Buyer Intent التي تساعد شركات B2B على تعزيز نمو إيراداتها من خلال اكتشاف الحسابات الأكثر احتمالية للتحويل وأقصر طريق للإغلاق. تحدد إشارات الذكاء الاصطناعي المتقدمة من Aptivio نية المشتري الخاصة بالفرصة وتعطيها الأولوية في ك...
Aircover.ai
aircover.ai
قم بتسريع الإيرادات باستخدام مساعد مبيعات يعمل بالذكاء الاصطناعي في كل مكالمة Aircover هو تدريب فوري على المبيعات أثناء الاجتماعات مدعوم بالذكاء الاصطناعي. قم بدمج دليل المبيعات الخاص بك داخل الاجتماعات الافتراضية، واعرض التمكين في الوقت المناسب للمساعدة في زيادة الإيرادات والإنتاجية.
Aider
aider.ai
Aider Advisory Intelligence Platform Aider عبارة عن منصة استخباراتية استشارية قوية مصممة للمحاسبين ومحاسبي الحسابات. توفر منصة Aider الاستشارية للاستخبارات، مع تطبيق الهاتف المحمول المساعد الرقمي (وظيفة إضافية اختيارية)، للمحاسبين ومحاسبي الحسابات نظرة عامة آلية وسهلة الفهم على الشؤون المالية لعملائ...
Structurely
structurely.com
تؤمن بشكل هيكلي بأن مستقبل العمل هو التعاون بين الذكاء الاصطناعي والبشر. إنه يحقق أعلى الإمكانات من خلال أتمتة العمل الشاق وتحقيق نتائج أكثر فعالية. يعمل الذكاء الاصطناعي (AI) لدينا على تقصير دورات مبيعاتك ويساعدك أنت وممثليك على إبرام المزيد من الصفقات. يستخدم أكثر من 5000 فريق تسويق ومبيعات Struct...
Penny AI
pennyapp.com
تعمل Penny على زيادة الإيرادات بشكل كبير من خلال الخبرة الميدانية القابلة للتكرار التي يطلبها المستشارون والقادة مع تزويدك بالبيانات والرؤى بوتيرة الابتكار التي تحتاجها. تم تصميم Penny لمساعدة مستشاري المبيعات على التفاعل مع العملاء وأتمتة سير عمل المبيعات باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI) وتكنولوجيا ا...
Oliverlist
oliverlist.com
Oliverlist هي الأداة الشاملة التي تسمح للشركات من جميع الأحجام بأتمتة التواصل عبر البريد الإلكتروني وزيادة مبيعاتها بشكل كبير. - استيراد رسائل البريد الإلكتروني المهنية والعثور عليها عبر مصادر مختلفة على الإنترنت، مثل الشبكات الاجتماعية أو الأدلة المهنية. - خطط لحملات التوعية عبر البريد الإلكتروني م...
Meetz Ai
meetz.ai
تعرف على منشئ عملاء مبيعات الذكاء الاصطناعي الجديد. تواصل شخصي وآلي بالكامل باستخدام برنامج جدولة يعمل بالذكاء الاصطناعي لحجز الاجتماعات لك.
Humanlinker
humanlinker.com
Humanlinker هو مساعد مبيعات متطور يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعد فرق توليد الإيرادات على تجاوز الحصص من خلال التنقيب الشخصي المدعوم بالذكاء الاصطناعي وكفاءة المبيعات عبر دورة المبيعات بأكملها. بفضل ملحق Chrome المتوفر على Linkedin وSalesnavigator والنظام الأساسي الذي يتكامل مع Hubspot وSalesforce وOut...
UpdateAI
update.ai
UpdateAI هو المساعد الرقمي الأول والوحيد في العالم المصمم لمديري نجاح العملاء. من خلال الدمج في Zoom، نقوم تلقائيًا بتدوين الملاحظات والتقاط عناصر العمل وتعيينها وتحديد المخاطر وعرض تعليقات المنتج. والأفضل من ذلك أننا نساعدك في صياغة رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة والاستعداد لمكالمات الغد. يعاني م...
Salesforge
salesforge.ai
وداعًا لقوالب البريد الإلكتروني الباردة وقل مرحبًا للتواصل الآلي عبر البريد الإلكتروني البارد! Salesforge هو تطبيق متكامل لتنفيذ المبيعات يمنح كل فريق مبيعات أعلى احتمالية لتحقيق هدفه من خلال معالجة الحاجة إلى تخصيص التواصل عبر البريد الإلكتروني البارد على نطاق واسع مع الحفاظ على إمكانية تسليم بريدك...
Leadgenerator.io
leadgenerator.io
Leadgenerator.io: تحويل جيل العملاء المحتملين B2B للفرق المدفوعة بالنمو اكتشف Leadgenerator.io، النظام الأساسي المبتكر لجيل العملاء المحتملين B2B الذي يعيد تصور عملية توليد العملاء المحتملين ويؤتمتها لمحترفي المبيعات والتسويق والعمليات. توفر منصتنا الحديثة الأدوات الأساسية لتحقيق النجاح في المشهد ال...
Collective[i]
collectivei.com
تعمل فرق المبيعات المنتجة والمستنيرة بشكل أكثر ذكاءً وتفوز بالمزيد. يُعد Collective[i] نهجًا شاملاً لمواءمة بياناتك وأفرادك وعملياتك. نحن نسمي هذا تحسين علاقات العملاء. تخيل كل شيء بدءًا من بياناتك، وكيفية عمل فريق المبيعات لديك والأنشطة التي يتم تنفيذها، واحصل على المزيد من الكفاءة من خلال العمل بب...
Warmly,
warmly.ai
يساعد بحرارة فريق الإيرادات لديك على اكتشاف الفرص المتاحة في السوق في وقت أقرب. التقدم لهم بشكل أسرع. وحقق أهدافك ربعًا بعد ربع. تضيء منصة العروض الدافئة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي خط أنابيبك من خلال مراقبة إشارات نية الشراء عبر موقع الويب الخاص بك والصادرة وإدارة علاقات العملاء. وبعد ذلك، نساعدك ع...
Pocus
pocus.com
يقوم Pocus بتحويل البيانات إلى إيرادات. اجمع بين جميع إشارات استخدام المنتج والنوايا التي يحتاجها فريقك لتحديد أولويات أفضل الفرص واتخاذ إجراءات سريعة. يساعدك Pocus على بناء خط أنابيب بناءً على إشارات شراء حقيقية، وليس أفضل تخمين لفريقك (سواء كان ذلك يتعلق بطرح شعارات جديدة أو توسيع الشعارات الحالية...
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks عبارة عن منصة إنتاجية تعمل بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات على جعل معلوماتها متاحة وقابلة للتنفيذ لكل موظف. يجيب مساعد المعرفة Dash AI على الفور على الأسئلة المتعلقة بالعمل، وينشئ المحتوى ذي الصلة، ويبحث عن المستندات والرسائل والمهام والمزيد. بالإضافة إلى واجهة الويب الخاصة بها، تتمتع Dash...
Icereach
icereach.com
احصل على 10 أضعاف التحويلات وقم بتخصيص الرسائل على نطاق واسع باستخدام Icereach. أداة الأتمتة السحابية الأكثر أمانًا للتواصل مع LinkedIn.
LinkedCamp
linkedcamp.com
اختر أداة LinkedIn Automation Tool الأكثر موثوقية مثل LinkedCamp واجعل التنقيب أمرًا سهلاً. استمتع بنسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا اليوم. سجل وزد مبيعاتك.