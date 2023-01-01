بدائل - DeepL Translator

Google Translate

translate.google.com

ترجمة جوجل هي خدمة ترجمة آلية عصبية مجانية متعددة اللغات تم تطويرها بواسطة جوجل، لترجمة النصوص ومواقع الويب من لغة إلى أخرى. فهو يوفر واجهة موقع ويب، وتطبيق جوال لنظامي التشغيل Android وiOS، وواجهة برمجة تطبيقات تساعد المطورين على إنشاء ملحقات المتصفح وتطبيقات البرامج. اعتبارًا من سبتمبر 2020، تدعم ...