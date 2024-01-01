بدائل - Deep Block

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Google Cloud Platform (GCP)، التي تقدمها Google، عبارة عن مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية التي تعمل على نفس البنية الأساسية التي تستخدمها Google داخليًا لمنتجات المستخدم النهائي، مثل بحث Google وGmail وتخزين الملفات وYouTube. إلى جانب مجموعة من أدوات الإدارة، فإنه يوفر سلسلة من الخدمات السحابية الم...

Clarifai

Clarifai

clarifai.com

Clarifai هي منصة إنتاج Full Stack AI وLLM ورؤية الكمبيوتر الرائدة لنمذجة بيانات الصور والفيديو والنصوص والصوت غير المنظمة.

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

أداة توضيحية بسيطة وسريعة لتوسيع نطاق مشاريع التعلم الآلي الخاصة بك.

Phrase Localization Suite

Phrase Localization Suite

phrase.com

منصة التوطين الأصغر حجمًا والأسرع والأكثر موثوقية. استخدم قوة منصة تعريب البرامج القابلة للتطوير لدخول أسواق جديدة بشكل موثوق مع كل النمو وبدون أي متاعب.

AMD

AMD

amd.com

Xilinx (التي أصبحت الآن جزءًا من AMD) هي مخترع FPGA، وSoCs القابلة للبرمجة، والآن تقدم ACAP تكنولوجيا المعالجة الأكثر ديناميكية في الصناعة.

V7

V7

v7labs.com

البنية التحتية الكاملة لبيانات تدريب المؤسسات التي تغطي وضع العلامات وسير العمل ومجموعات البيانات والبشر في الحلقة.

OpenAI

OpenAI

openai.com

OpenAI هي شركة أبحاث ونشر للذكاء الاصطناعي مكرسة لضمان أن الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة يفيد البشرية جمعاء. يعد الذكاء الاصطناعي أداة قوية للغاية يجب إنشاؤها مع وضع السلامة والاحتياجات البشرية في جوهرها. تلتزم شركة OpenAI بوضع توافق المصالح في المقام الأول – قبل الربح. لتحقيق مهمتنا، يجب علينا أن...

Aidaptive

Aidaptive

aidaptive.com

تقديم تجارب شخصية ونتائج لا تحتاج إلى تفكير. العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية والضيافة. الذكاء الاصطناعي الذي يحول. قم بتوسيع نطاق عملك باستخدام Aidaptive. الذكاء الاصطناعي الذي يحول.

SAP

SAP

sap.com

في SAP، هدفنا هو مساعدة العالم على العمل بشكل أفضل وتحسين حياة الناس. وعدنا هو الابتكار لمساعدة عملائنا على العمل بأفضل ما لديهم. تلتزم SAP بمساعدة كل عميل على أن يصبح شركة تدار بشكل أفضل. نحن نصمم حلولاً لتحفيز الابتكار وتعزيز المساواة ونشر الفرص عبر الحدود والثقافات. معًا، مع عملائنا وشركائنا، يمك...

IBM

IBM

ibm.com

يعمل IBM Cognos Analytics بمثابة الطيار المساعد الموثوق به للأعمال بهدف جعلك أكثر ذكاءً وسرعة وأكثر ثقة في قراراتك المستندة إلى البيانات. يمنح IBM Cognos Analytics كل مستخدم - سواء كان عالم بيانات أو محلل أعمال أو متخصصًا غير متخصص في تكنولوجيا المعلومات - مزيدًا من القوة لإجراء التحليلات ذات الصلة ...

Recombee

Recombee

recombee.com

نحن نقدم توصيات مخصصة للمحتوى والمنتجات والبحث كخدمة لزيادة إيرادات عملائنا وزيادة رضا المستخدمين ومساعدة أعمالهم على النمو. باستخدام تكاملنا سهل الاستخدام، يمكن لمستخدمينا الاستمتاع بتجربة عملية مع خدماتنا من خلال الانضمام إلى نسخة تجريبية مجانية غير محدودة مدتها 30 يومًا. يقع مقرنا في براغ، ونحن ن...

Encord

Encord

encord.com

جميع الأدوات التي تحتاجها لبناء نماذج أفضل وأسرع Encord هي منصة البيانات الرائدة لفرق الرؤية الحاسوبية المتقدمة: تبسيط عملية وضع العلامات وسير عمل RLHF، ومراقبة النماذج وتقييمها، وإدارة البيانات وتنظيمها للوصول إلى الذكاء الاصطناعي للإنتاج بشكل أسرع.

Dataloop

Dataloop

dataloop.ai

وأخيرًا، حل مصمم للمؤسسات من خلال دليل العلامة التجارية الشامل الخاص بـ Mark AI وإمكانيات تخصيص الذكاء الاصطناعي، نقدم حلاً على مستوى المؤسسة يسمح لك بتشكيل هوية الذكاء الاصطناعي الخاص بك ورسائله لتلبية متطلبات عملك.

Smarsh

Smarsh

smarsh.com

حلول محسنة للامتثال المحمول. قم بتمكين اتصالات الهاتف المحمول وتلبية المتطلبات التنظيمية بثقة مع دعم المزيد من شركات النقل المباشرة وتطبيقات المستهلك.

Shimoku

Shimoku

shimoku.com

Shimoku enables different teams to harness the potential of AI. Startup Founders can launch AI SaaS with expert guidance. Python developers can build AI applications with "Low-Code". Marketing and Sales can leverage sales opportunities identified by AI.

DataScale

DataScale

getdatascale.com

Datascale is an AI-based knowledge management system that helps automate data discovery, and make sense of data use cases. Cultivate data ideas, organize saved queries, and visualize relationship of scattered analyses. Having an AI in place with your saved queries will remove the infrastructure se...

Digital Twin Consortium

Digital Twin Consortium

digitaltwinconsortium.org

Digital Twin Consortium® is The Authority in Digital Twin. It coalesces industry, government and academia to drive consistency in vocabulary, architecture, security and interoperability of digital twin technology. It advances the use of digital twin technology from aerospace to natural resources. D...

BMC

BMC

bmc.com

BMC helps customers run and reinvent their businesses with open, scalable, and modular solutions to complex IT problems. BMC works with 86% of the Forbes Global 50 and customers and partners around the world to create their future. With our history of innovation, industry-leading automation, operati...

Keysight

Keysight

keysight.com

Keysight empowers innovators to explore, design, and bring world-changing technologies to life. As the industry’s premier global innovation partner, Keysight’s software-centric solutions serve engineers across the design and development environment, enabling them to deliver tomorrow’s breakthroughs ...

Vivas.AI

Vivas.AI

vivas.ai

Vivas.AI is a one-stop marketplace to access a wide range of AI models for various use cases across industries. Vivas.AI shifts the balance of power from ML engineers toward application engineers. Application developers are no longer burdened to develop models in-house but simply use them to build t...

Weka

Weka

weka.io

WEKA helps data-driven organizations seamlessly and sustainably store, process, and manage data virtually anywhere with cloud simplicity and on-prem performance. Our software-defined, cloud-native data platform turns stagnant data silos into streaming data pipelines that fuel next-generation workloa...

Black Crow AI

Black Crow AI

blackcrow.ai

Black Crow AI helps companies of all sizes improve profitability with the power of machine-learned prediction. We empower e-commerce brand growth by unlocking the hidden value in the customer data you already own.

Neo4j

Neo4j

neo4j.com

Neo4j هو محرك لعلوم البيانات والتعلم الآلي يستخدم العلاقات الموجودة في بياناتك لتحسين التنبؤات. يتم توصيله بالأنظمة البيئية لبيانات المؤسسة حتى تتمكن من إدخال المزيد من مشاريع علوم البيانات في الإنتاج بسرعة. باستخدام كتالوج يضم أكثر من 65 خوارزمية رسم بياني مضبوطة مسبقًا، يمكن لعلماء البيانات استكشا...

SAS

SAS

sas.com

أنجز المزيد من المهام باستخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات الأسرع والأكثر إنتاجية من شريك التحليلات الأكثر ثقة على هذا الكوكب. قم بإنتاج الإجابات بنفس سرعة إنتاج العالم للبيانات باستخدام SAS. بفضل أكثر من أربعين عامًا من الابتكار في مجال التحليلات، تمنح SAS العملاء حول العالم القدرة على المعرفة®.

Crossing Minds

Crossing Minds

crossingminds.com

تعد Crossing Minds أذكى منصة تدعم التوصيات الإدراكية التي تدفع الاكتشاف والمشاركة عبر الإنترنت. تم تأسيس Crossing Minds وقيادتها من قبل رواد مشهورين عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي ومدعومة بأحدث التطورات في التعلم العميق، وتقدم على الفور توصيات دقيقة قائمة على الجلسة لا تنتهك خصوصية العميل أو تعرضه...

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