بدائل - Deep Block
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP)، التي تقدمها Google، عبارة عن مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية التي تعمل على نفس البنية الأساسية التي تستخدمها Google داخليًا لمنتجات المستخدم النهائي، مثل بحث Google وGmail وتخزين الملفات وYouTube. إلى جانب مجموعة من أدوات الإدارة، فإنه يوفر سلسلة من الخدمات السحابية الم...
Clarifai
clarifai.com
Clarifai هي منصة إنتاج Full Stack AI وLLM ورؤية الكمبيوتر الرائدة لنمذجة بيانات الصور والفيديو والنصوص والصوت غير المنظمة.
Kili Technology
kili-technology.com
أداة توضيحية بسيطة وسريعة لتوسيع نطاق مشاريع التعلم الآلي الخاصة بك.
Phrase Localization Suite
phrase.com
منصة التوطين الأصغر حجمًا والأسرع والأكثر موثوقية. استخدم قوة منصة تعريب البرامج القابلة للتطوير لدخول أسواق جديدة بشكل موثوق مع كل النمو وبدون أي متاعب.
AMD
amd.com
Xilinx (التي أصبحت الآن جزءًا من AMD) هي مخترع FPGA، وSoCs القابلة للبرمجة، والآن تقدم ACAP تكنولوجيا المعالجة الأكثر ديناميكية في الصناعة.
V7
v7labs.com
البنية التحتية الكاملة لبيانات تدريب المؤسسات التي تغطي وضع العلامات وسير العمل ومجموعات البيانات والبشر في الحلقة.
OpenAI
openai.com
OpenAI هي شركة أبحاث ونشر للذكاء الاصطناعي مكرسة لضمان أن الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة يفيد البشرية جمعاء. يعد الذكاء الاصطناعي أداة قوية للغاية يجب إنشاؤها مع وضع السلامة والاحتياجات البشرية في جوهرها. تلتزم شركة OpenAI بوضع توافق المصالح في المقام الأول – قبل الربح. لتحقيق مهمتنا، يجب علينا أن...
Aidaptive
aidaptive.com
تقديم تجارب شخصية ونتائج لا تحتاج إلى تفكير. العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية والضيافة. الذكاء الاصطناعي الذي يحول. قم بتوسيع نطاق عملك باستخدام Aidaptive. الذكاء الاصطناعي الذي يحول.
SAP
sap.com
في SAP، هدفنا هو مساعدة العالم على العمل بشكل أفضل وتحسين حياة الناس. وعدنا هو الابتكار لمساعدة عملائنا على العمل بأفضل ما لديهم. تلتزم SAP بمساعدة كل عميل على أن يصبح شركة تدار بشكل أفضل. نحن نصمم حلولاً لتحفيز الابتكار وتعزيز المساواة ونشر الفرص عبر الحدود والثقافات. معًا، مع عملائنا وشركائنا، يمك...
IBM
ibm.com
يعمل IBM Cognos Analytics بمثابة الطيار المساعد الموثوق به للأعمال بهدف جعلك أكثر ذكاءً وسرعة وأكثر ثقة في قراراتك المستندة إلى البيانات. يمنح IBM Cognos Analytics كل مستخدم - سواء كان عالم بيانات أو محلل أعمال أو متخصصًا غير متخصص في تكنولوجيا المعلومات - مزيدًا من القوة لإجراء التحليلات ذات الصلة ...
Recombee
recombee.com
نحن نقدم توصيات مخصصة للمحتوى والمنتجات والبحث كخدمة لزيادة إيرادات عملائنا وزيادة رضا المستخدمين ومساعدة أعمالهم على النمو. باستخدام تكاملنا سهل الاستخدام، يمكن لمستخدمينا الاستمتاع بتجربة عملية مع خدماتنا من خلال الانضمام إلى نسخة تجريبية مجانية غير محدودة مدتها 30 يومًا. يقع مقرنا في براغ، ونحن ن...
Encord
encord.com
جميع الأدوات التي تحتاجها لبناء نماذج أفضل وأسرع Encord هي منصة البيانات الرائدة لفرق الرؤية الحاسوبية المتقدمة: تبسيط عملية وضع العلامات وسير عمل RLHF، ومراقبة النماذج وتقييمها، وإدارة البيانات وتنظيمها للوصول إلى الذكاء الاصطناعي للإنتاج بشكل أسرع.
Dataloop
dataloop.ai
وأخيرًا، حل مصمم للمؤسسات من خلال دليل العلامة التجارية الشامل الخاص بـ Mark AI وإمكانيات تخصيص الذكاء الاصطناعي، نقدم حلاً على مستوى المؤسسة يسمح لك بتشكيل هوية الذكاء الاصطناعي الخاص بك ورسائله لتلبية متطلبات عملك.
Smarsh
smarsh.com
حلول محسنة للامتثال المحمول. قم بتمكين اتصالات الهاتف المحمول وتلبية المتطلبات التنظيمية بثقة مع دعم المزيد من شركات النقل المباشرة وتطبيقات المستهلك.
Shimoku
shimoku.com
Shimoku enables different teams to harness the potential of AI. Startup Founders can launch AI SaaS with expert guidance. Python developers can build AI applications with "Low-Code". Marketing and Sales can leverage sales opportunities identified by AI.
DataScale
getdatascale.com
Datascale is an AI-based knowledge management system that helps automate data discovery, and make sense of data use cases. Cultivate data ideas, organize saved queries, and visualize relationship of scattered analyses. Having an AI in place with your saved queries will remove the infrastructure se...
Digital Twin Consortium
digitaltwinconsortium.org
Digital Twin Consortium® is The Authority in Digital Twin. It coalesces industry, government and academia to drive consistency in vocabulary, architecture, security and interoperability of digital twin technology. It advances the use of digital twin technology from aerospace to natural resources. D...
BMC
bmc.com
BMC helps customers run and reinvent their businesses with open, scalable, and modular solutions to complex IT problems. BMC works with 86% of the Forbes Global 50 and customers and partners around the world to create their future. With our history of innovation, industry-leading automation, operati...
Keysight
keysight.com
Keysight empowers innovators to explore, design, and bring world-changing technologies to life. As the industry’s premier global innovation partner, Keysight’s software-centric solutions serve engineers across the design and development environment, enabling them to deliver tomorrow’s breakthroughs ...
Vivas.AI
vivas.ai
Vivas.AI is a one-stop marketplace to access a wide range of AI models for various use cases across industries. Vivas.AI shifts the balance of power from ML engineers toward application engineers. Application developers are no longer burdened to develop models in-house but simply use them to build t...
Weka
weka.io
WEKA helps data-driven organizations seamlessly and sustainably store, process, and manage data virtually anywhere with cloud simplicity and on-prem performance. Our software-defined, cloud-native data platform turns stagnant data silos into streaming data pipelines that fuel next-generation workloa...
Black Crow AI
blackcrow.ai
Black Crow AI helps companies of all sizes improve profitability with the power of machine-learned prediction. We empower e-commerce brand growth by unlocking the hidden value in the customer data you already own.
Neo4j
neo4j.com
Neo4j هو محرك لعلوم البيانات والتعلم الآلي يستخدم العلاقات الموجودة في بياناتك لتحسين التنبؤات. يتم توصيله بالأنظمة البيئية لبيانات المؤسسة حتى تتمكن من إدخال المزيد من مشاريع علوم البيانات في الإنتاج بسرعة. باستخدام كتالوج يضم أكثر من 65 خوارزمية رسم بياني مضبوطة مسبقًا، يمكن لعلماء البيانات استكشا...
SAS
sas.com
أنجز المزيد من المهام باستخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات الأسرع والأكثر إنتاجية من شريك التحليلات الأكثر ثقة على هذا الكوكب. قم بإنتاج الإجابات بنفس سرعة إنتاج العالم للبيانات باستخدام SAS. بفضل أكثر من أربعين عامًا من الابتكار في مجال التحليلات، تمنح SAS العملاء حول العالم القدرة على المعرفة®.
Crossing Minds
crossingminds.com
تعد Crossing Minds أذكى منصة تدعم التوصيات الإدراكية التي تدفع الاكتشاف والمشاركة عبر الإنترنت. تم تأسيس Crossing Minds وقيادتها من قبل رواد مشهورين عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي ومدعومة بأحدث التطورات في التعلم العميق، وتقدم على الفور توصيات دقيقة قائمة على الجلسة لا تنتهك خصوصية العميل أو تعرضه...