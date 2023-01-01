WebCatalog
Deciphr

Deciphr

deciphr.ai

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Deciphr على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

فريق كامل لإنتاج المحتوى. بنقرة واحدة فقط. في Deciphr، كل ما يهمنا هو إبقاء الأمور بسيطة. لا يتوهم بيع هنا. فقط الأشخاص المتحمسون لجعل إنشاء المحتوى أسرع وأسهل وأكثر ذكاءً للجميع. قم بتحويل جزء واحد من المحتوى إلى مجموعة من أصول الوسائط المتعددة الجذابة التي يمكن لجمهورك التفاعل معها بنقرة واحدة فقط.

الموقع الإلكتروني: deciphr.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Deciphr. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Metritool

Metritool

metritool.com

getquin

getquin

getquin.com

Morise.ai

Morise.ai

morise.ai

Fliz

Fliz

fliz.ai

Ello

Ello

ello.co

Revlout

Revlout

revolut.com

Sidekick

Sidekick

sidekickai.com

Encycla

Encycla

encycla.com

Editby

Editby

editby.ai

Adam.ai

Adam.ai

adam.ai

machined.ai

machined.ai

machined.ai

Storyly

Storyly

storyly.io

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية