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Datasembly

Datasembly

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الموقع الإلكتروني: datasembly.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Datasembly على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يوفر Datasembly الوصول إلى المليارات من سجلات أسعار البقالة والتجزئة من كل متجر في مئات من تجار التجزئة.

الموقع الإلكتروني: datasembly.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Datasembly. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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