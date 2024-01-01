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بدائل - cutt.ly

Bitly

Bitly

bitly.com

Bitly هي خدمة تقصير عناوين URL ومنصة لإدارة الروابط. تأسست شركة Bitly, Inc. في عام 2008. وهي شركة خاصة ومقرها في مدينة نيويورك. يقوم Bitly بتقصير 600 مليون رابط شهريًا، لاستخدامها في شبكات التواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني. تجني Bitly الأموال عن طريق فرض رسوم مقابل الوصول ...

TinyURL

TinyURL

tinyurl.com

TinyURL.com هو أداة تقصير عناوين URL الأصلية التي تعمل على تقصير الروابط غير العملية إلى عناوين URL أكثر قابلية للإدارة والاستخدام.

BL.INK

BL.INK

bl.ink

إدارة الارتباط المؤسسي. توفير التعاون والامتثال والإبداع للفرق العالمية لتحسين كل مشاركة وحماية بياناتك وخلق الثقة في كل نقرة.

Rebrandly

Rebrandly

rebrandly.com

URL Shortener مع المجالات المخصصة. قم بتقصير عناوين URL ووضع العلامات التجارية عليها وتتبعها باستخدام النظام الأساسي لإدارة الروابط الرائد في الصناعة. مجاني للمحاولة. واجهة برمجة التطبيقات، عنوان URL القصير، المجالات المخصصة.

Sniply

Sniply

sniply.io

Sniply هو أداة اختصار الروابط الوحيدة التي تؤدي إلى التحويل. اعرض رسالتك في أي مكان عن طريق تضمين العبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء في كل صفحة تشاركها بسهولة. قم بتحويل متابعيك إلى مستخدمين وعملاء مجانًا.

GoLinks

GoLinks

golinks.io

روابط بديهية وآمنة ومشتركة بين الفرق. تعمل GoLinks® على تحسين الإنتاجية من خلال مساعدة الفرق في العثور على المعلومات ومشاركتها بسرعة من خلال روابط قصيرة لا تُنسى تسمى go/links.

Bitly.Pk

Bitly.Pk

bitly.pk

Best URL Shortener service. Create free unlimited short links for your business. You can create and share branded links with custom domains at bitly.pk

Replug

Replug

replug.io

قم بتقصير الروابط الخاصة بك وتتبعها وتحسينها من خلال العبارات الجذابة التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء، وإعادة استهداف وحدات البكسل، والروابط ذات العلامات التجارية، والتحليلات القوية.

T2M URL Shortener

T2M URL Shortener

t2mio.com

T2M URL Shortener عبارة عن نظام أساسي لإدارة الروابط الكل في واحد. أفضل أداة تقصير عناوين URL مخصصة مع النطاق ذي العلامة التجارية وواجهة برمجة التطبيقات. روابط قصيرة مخصصة مع رموز QR والتحليلات والتقارير المتقدمة. خيار مثيل مخصص للوكالات.

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