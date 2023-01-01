بدائل - Customer.io

Treasure Data

treasuredata.com

تساعد Treasure Data المؤسسات على استخدام جميع بيانات عملائها لتحسين أداء الحملة وتحقيق الكفاءة التشغيلية وزيادة قيمة الأعمال من خلال تجارب العملاء المتصلة. تعمل سحابة بيانات العملاء، وهي مجموعتنا من حلول النظام الأساسي لبيانات العملاء، على دمج بيانات العملاء وربط الهويات في ملفات تعريف موحدة للعملاء...