WebCatalog
Cuppa

Cuppa

app.cuppa.sh

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cuppa على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بإنشاء محتوى عالي الجودة لموقعك على الويب، ومدونتك، ونشرتك الإخبارية، ورسائل البريد الإلكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي في الوقت الذي تستغرقه لشرب مشروبك الصباحي.

الموقع الإلكتروني: cuppa.sh

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cuppa. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Wordkraft

Wordkraft

app.wordkraft.ai

Junia

Junia

junia.ai

WRITIO

WRITIO

login.writio.com

AtOnce

AtOnce

atonce.com

WordAI

WordAI

wai.wordai.com

99WEB AI

99WEB AI

app.99webdesign.net

Writeseed

Writeseed

writeseed.com

Sociallymap

Sociallymap

app.sociallymap.com

Papyrus

Papyrus

papyrus.so

Quick Creator

Quick Creator

quickcreator.io

Yaara.ai

Yaara.ai

app.yaara.ai

Avanya Content

Avanya Content

content.theavanya.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية