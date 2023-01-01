WebCatalog
ČT24

ČT24

ct24.ceskatelevize.cz

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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ČT24 – الأخبار الأكثر ثقة على شبكة الإنترنت.

الموقع الإلكتروني: ct24.ceskatelevize.cz

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