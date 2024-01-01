بدائل - Crayon

Behavio

behaviolabs.com

تُعد Behavio، منصة الرؤى الآلية للإعلانات الإبداعية، موردًا قيمًا لأي مدير علامة تجارية، أو مسوق، أو استراتيجي، أو باحث، أو مدير تنفيذي، يرغب في اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات وتحسين حملاته الإعلانية لتحقيق أقصى قدر من التأثير. تسمح البيئة المستندة إلى الويب للمستخدمين باختبار إعلاناتهم في أي مرحل...