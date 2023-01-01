بدائل - Correlated
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
Zoho CRM
zoho.com
يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!
JustCall
justcall.io
JustCall هو نظام هاتف قائم على السحابة لفرق المبيعات والدعم عن بعد. يتكامل مع HubSpot وIntercom وPipedrive وSalesforce وأدوات CRM/مكتب المساعدة الأخرى.
LeadSquared
leadsquared.com
برنامج متكامل لأتمتة التسويق وإدارة علاقات العملاء للشركات. قم بتنظيم التقاط العملاء المتوقعين وإدارة العملاء المحتملين وإدارة المبيعات والتحليلات في منصة واحدة.
Zoho SalesIQ
zoho.com
يقدم Zoho SalesIQ أفضل برامج دعم العملاء عبر الدردشة المباشرة لتتبع مواقع الويب والزوار. تتبع عملائك والتقاطهم والتفاعل معهم. مجانًا لعدد 2 من المستخدمين. حاول الآن!
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، وهو يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign عبارة عن منصة برمجيات سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومقرها في شيكاغو، إلينوي. تقدم الشركة برنامجًا لأتمتة تجربة العملاء (CXA)، والذي يجمع بين فئات التسويق عبر البريد الإلكتروني وأتمتة التسويق وأتمتة المبيعات وإدارة علاقات العملاء.
Cloze
cloze.com
تطبيق الهاتف المحمول الذكي لتتبع العملاء والعملاء والمحتملين والعملاء المتوقعين دون متاعب إدارة علاقات العملاء. إدارة العلاقات التي تجمع بين البريد الوارد وجهات الاتصال والتقويم والهاتف وEvernote والبريد الإلكتروني ودفتر العناوين وTwitter وFacebook وLinkedIn تلقائيًا.
Keap
keap.com
يساعدك Keap على تنمية أعمالك وتحسين خدمة العملاء وزيادة المبيعات. اختر Keap Grow أو Keap Pro أو Infusionsoft by Keap لتناسب احتياجات عملك. ابدأ نسخة تجريبية مجانية.
Gong.io
gong.io
تعرف على كيفية استخدام قادة المبيعات لذكاء الإيرادات لزيادة نجاح مندوبي المبيعات والفوز بالمزيد من الصفقات. تم التصويت له رقم 1 من قبل محترفي الإيرادات مثلك. احجز عرضًا توضيحيًا.
Fireflies.ai
fireflies.ai
قم بتسجيل ونسخ وبحث اجتماعاتك! ملاحظات الاجتماع التلقائية لـ Zoom وGMet وTeams وWebex والمزيد.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo هي شركة أمريكية تعتمد على الاشتراك في البرامج كخدمة (SaaS) ومقرها في فانكوفر، واشنطن، وتبيع إمكانية الوصول إلى قاعدة بياناتها الخاصة بالمعلومات حول رجال الأعمال والشركات لمحترفي المبيعات والتسويق والتوظيف. تأسست الشركة في الأصل في عام 2000 باسم Eliyon Technologies من قبل المؤسسين يوناتان ست...
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولديها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. تأسست الشركة في عام 1995 وتم بيعها لاحقًا لشركة Endurance International في عام 2015.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus عبارة عن منصة موحدة لتجربة العملاء تعمل على تمكين فرق المبيعات والتسويق والدعم لديك من العمل كفريق واحد على واجهة واحدة.
Drift
drift.com
الانجراف هو الطريقة الجديدة التي تشتري بها الشركات من الشركات. جرب أدوات التسويق والمبيعات التحادثية لدينا المصممة لتسهيل عملية الشراء اليوم، مجانًا تمامًا.
Writecream
writecream.com
أ.لقد قمت بتشغيل رسائل البريد الإلكتروني الباردة وإنشاء المحتوى.
Freshsales
freshworks.com
قم بتسريع إيراداتك من خلال المبيعات المستندة إلى السياق قم بتخصيص المشاركة، واختصر دورة مبيعاتك، وقم بتنمية أعمالك من خلال Freshsales مجموعة منتجات مليئة بالميزات للشركات من جميع الأحجام. تحديث البرامج السحابية التي سيحبها فريقك. الدعم | مبيعات | اي تي اس ام | سحابة PBX
smrtPhone
smrtphone.io
أذكى نظام هاتف سحابي ومتصل بالطاقة. smrtPhone عبارة عن منصة اتصالات شاملة للشركات التي تعتمد على المبيعات. الصوت والرسائل النصية والاتصال المباشر وإدارة العملاء المتوقعين - تتم مزامنة كل ذلك بسهولة مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك.
TheyDo
theydo.io
التفكير في التصميم الرقمي لحل المشكلات التي تتمحور حول العملاء. قم بتحويل أعمالك لإنتاج ابتكارات مذهلة، باستخدام طريقة مجربة على نطاق واسع.
Grain
grain.com
قم بتسجيل ونسخ وقص ومشاركة الفيديو من Zoom في الوقت الفعلي. أداة أساسية للفرق الحديثة.
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - يقوم حل أتمتة الشراكة الرائد عالميًا باكتشاف جميع قنوات الشراكة وإدارتها وحمايتها وتحسينها للوصول إلى نمو هائل حقيقي.
Vowel
vowel.com
أسهل طريقة لعقد اجتماعات مثمرة. مؤتمرات الفيديو، ونسخ الاجتماعات المباشرة، والتسجيلات الفورية، وجداول الأعمال التعاونية + الملاحظات - كل ذلك في مكان واحد.
Reply.io
reply.io
الرد عبارة عن نظام أساسي لمشاركة المبيعات يساعدك على أتمتة وتوسيع نطاق التواصل متعدد القنوات، حتى تتمكن من جذب المزيد من العملاء المحتملين واكتساب عملاء جدد وزيادة الإيرادات بشكل أسرع.
Clari
clari.com
التنبؤ وذكاء النشاط وإدارة خطوط الأنابيب لفرق الإيرادات B2B.
Salesflare
salesflare.com
جرّب Salesflare، برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) البسيط رقم 1 للشركات الصغيرة التي تبيع خدمات B2B. التكامل مع جوجل وأوتلوك. كن متحركًا بالكامل. أتمتة إدارة علاقات العملاء الخاصة بك من البيانات الموجودة.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk عبارة عن منصة ذكية لاجتماعات العملاء تساعدك على زيادة سرعة المبيعات وزيادة الإيرادات. جرّب مجانًا واكتشف لماذا تستخدم الشركات الكبرى Demodesk لزيادة فرق الإيرادات لديها بالكامل.
Outplay
outplayhq.com
3 أضعاف اجتماعات مبيعاتك، وليس ميزانيتك تحتوي منصة مشاركة المبيعات في Outplay على كل ما تحتاجه لجعل فريق المبيعات الخاص بك أكثر كفاءة - التواصل متعدد القنوات، وأتمتة المبيعات الخارجية، وتتبع العملاء المحتملين، وسوق الاستعانة بمصادر العملاء المحتملين، وجدولة الاجتماعات، والمزيد. ابدأ في تحقيق أهداف...
Signals
getsignals.ai
تحويل مشاهدات الصفحة إلى عملاء. تعرف على الشركات التي تتصفح موقعك الإلكتروني حاليًا وقم بتحويلها إلى عملاء!
HoneyStack
hockeystack.com
تحليلات SaaS الشاملة. HockeyStack هي أداة تحليلية SaaS تعمل على توحيد بيانات التسويق والمنتجات والإيرادات والمبيعات للكشف عن الرؤى المخفية، مثل القيمة الدائمة للحملة، أو معدل التراجع لكل قناة تسويقية. لا يوجد إعداد. لا يوجد رمز. حاول مجانا
Troops
troops.ai
لا تفوت أبدًا إشارة الإيرادات مع القوات. قم بتحديث Salesforce وHubSpot وZendesk وJira بسهولة من Slack وMicrosoft Teams. ابدأ مجانًا.
Heap
heap.io
تقدم Heap طريقة أكثر ذكاءً لبناء المنتجات الرقمية. من خلال جمع البيانات الشاملة والعمليات المنظمة، تساعد Heap مديري المنتجات على فهم مستخدميهم، واتخاذ قرارات تعتمد على البيانات، وصياغة تجارب رقمية مبهجة.
Aloware
aloware.com
استمتع بمكالمات + رسائل نصية غير محدودة ابتداءً من 50 دولارًا للوكيل/الشهر. يتكامل مع HubSpot وZoho والمزيد! كاملة مع Power Dialer وأدوات التشغيل الآلي.
CoPilot AI
copilotai.com
تعمل مجموعة أدوات CoPilot AI المتقدمة على تمكين مندوبي المبيعات من استهداف العملاء المحتملين الأكثر ملائمة ورعاية العملاء المحتملين ذوي الجودة وحجز المزيد من الاجتماعات على LinkedIn Sales Navigator.
Clay
clay.com
البحث عن العملاء المتوقعين من أي مكان على شبكة الإنترنت. قم ببناء قوائم العملاء المتوقعين من الأماكن التي لم تعتقد أنها ممكنة من قبل. تواصل مع أكثر من 50 عملية تكامل لسحب الأسماء ورسائل البريد الإلكتروني والمكدس التقني والأدوار المفتوحة وغير ذلك الكثير تلقائيًا.
People.ai
people.ai
يقوم People.ai بأتمتة إدخال البيانات يدويًا، وزيادة إنتاجية المبيعات، وتوفير معلومات قابلة للتنفيذ عبر جميع أدوات الإدارة الخاصة بك.
Humanic AI
humanic.ai
يعمل Humanic PLG CRM كمنحدر إلى HubSpot ويكشف عن Dark Pipeline بدون مستودع بيانات.
Woopra
woopra.com
قم بتحليل وتصور رحلة العميل بأكملها بدءًا من اللمسة التسويقية الأولى وحتى استخدام المنتج. قم بالتسجيل في خطتنا المجانية اليوم.
MoEngage
moengage.com
MoEngage هو حل متكامل يتكون من تحليلات قوية للعملاء والمشاركة الآلية عبر القنوات والتخصيص القائم على الذكاء الاصطناعي.
Contentsquare
contentsquare.com
قم بتحسين الإيرادات والتحويل والمشاركة من خلال منصة تحليلات التجربة الرقمية الأكثر اكتمالاً في العالم.
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
أفضل CRM، كل ما يتعلق بالمبيعات! أداة تمكين المبيعات، صيغة بسيطة وفائزة. التركيز على إدارة خطوط الأنابيب وعملية المبيعات والتحليلات لزيادة الإيرادات إلى أقصى حد.
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero هو برنامج لنجاح العملاء يساعد الشركات على فهم استخدام منتجات العملاء، وتقييم صحتهم، ويمنح الأعمال الوسائل اللازمة لإدارة تجربة العملاء وأتمتتها.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
إثبات عائد الاستثمار. زيادة التحويلات. دفع الإيرادات. قم بتتبع وإسناد كل عميل محتمل عبر الإنترنت وغير متصل إلى الحملة التي تقوده بالضبط.
Salesmate
salesmate.io
قم بتنمية إيراداتك وعلاقاتك. يقدم Salesmate تجارب بسيطة وشخصية ومثمرة لفريق المبيعات والعملاء.
Factors.AI
factors.ai
Factors.ai عبارة عن منصة تحليلات تسويقية وإسناد شاملة ومتكاملة عبر صوامع البيانات لتقديم رؤى قابلة للتنفيذ ومتوافقة مع الخصوصية ومدعومة بالذكاء الاصطناعي. حاول الآن!
Piwik PRO
piwik.pro
تحليل رحلة العميل عبر مواقع الويب والتطبيقات. مجموعة تحليلات تركز على خصوصية المستخدم وأمن البيانات - البديل الأمثل لبرنامج Google Analytics.
Contlo
contlo.com
قل مرحباً للتسويق التوليدي المستقل. Contlo عبارة عن منصة تسويق من الجيل التالي، تم إنشاؤها لعالم الذكاء الاصطناعي الأول. مدعوم بنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بعلامتك التجارية ووكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين.
Woodpecker
woodpecker.co
رسائل البريد الإلكتروني الباردة التي تبدأ محادثات عمل دافئة. قم بأتمتة رسائل البريد الإلكتروني والمتابعات باستخدام أداة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك.
Catalyst
catalyst.io
برنامج نجاح العملاء الذي يساعدك على مركزية بيانات العملاء والحصول على رؤية واضحة لصحة العملاء وتوسيع نطاق التجارب التي تدفع الاحتفاظ والنمو.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace هي شركة علوم بيانات برمجيات كخدمة (SaaS) توفر منصة بيانات العملاء B2B. تعمل منتجات الشركة على توحيد مصادر البيانات المتعددة ومصادر الطرف الأول والثالث من وسائل التواصل الاجتماعي وقواعد بيانات الاتصال وأنظمة إدارة علاقات العملاء ومنصات أتمتة التسويق.
Tealium
tealium.com
Tealium هي شركة أمريكية يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة، تأسست عام 2008 في سان دييغو، كاليفورنيا، وتبيع إدارة علامات المؤسسات ومركز واجهة برمجة التطبيقات (API) ومنصة بيانات العملاء مع التعلم الآلي ومنتجات إدارة البيانات.
Workbooks
workbooks.com
يمكنك تحقيق نجاح الأعمال باستخدام Workbooks CRM - وهو حل CRM ميسور التكلفة وغني بالميزات يمكّن الشركات من اكتساب العملاء وتحويلهم والاحتفاظ بهم.
Upscale
upscale.ai
تحويل الآفاق إلى الإيرادات منصة مشاركة المبيعات التي تساعد فريق المبيعات لديك على بناء خطوط أنابيب متسقة وتحقيق أهداف الإيرادات بشكل أسرع
ZipChat
zipchat.ai
زيادة معدل التحويل في التجارة الإلكترونية بنسبة 20%. *استنادًا إلى عملائنا، فإن ZipChat هي الطريقة الأكثر فعالية للتعامل مع العملاء وزيادة المبيعات.
InstaSalesAI
instasalesai.com
فتح Instagram الخاص بك. احصل على المزيد من حركة المرور العضوية. قم ببناء مصداقيتك وزيادة مبيعاتك إلى الحد الأقصى باستخدام محتوى جديد باستخدام الذكاء الاصطناعي.
Acquia
acquia.com
Acquia هي شركة برمجيات كخدمة شارك في تأسيسها Dries Buytaert وJay Batson لتوفير منتجات وخدمات المؤسسات والدعم الفني لمنصة إدارة محتوى الويب مفتوحة المصدر Drupal.
dotdigital
dotdigital.com
تعرف على كيف يتيح لك النظام الأساسي الشامل لـ dotdigital إنشاء عمليات أتمتة تسويقية لإشراك جهات الاتصال الخاصة بك مع البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي والإشعارات الفورية والصفحات المقصودة.
Totango
totango.com
Totango هو أحد برامج نجاح العملاء الذي يساعد المؤسسات على تحقيق نمو في الإيرادات وتقليل التقلبات مع التركيز على رحلة عميل SaaS. تجربة توتانجو مجانا.
Treasure Data
treasuredata.com
تساعد Treasure Data المؤسسات على استخدام جميع بيانات عملائها لتحسين أداء الحملة وتحقيق الكفاءة التشغيلية وزيادة قيمة الأعمال من خلال تجارب العملاء المتصلة. تعمل سحابة بيانات العملاء، وهي مجموعتنا من حلول النظام الأساسي لبيانات العملاء، على دمج بيانات العملاء وربط الهويات في ملفات تعريف موحدة للعملاء...
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne هي الدردشة المرئية الوحيدة (الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة والمراسلة) التي تحتوي على كتالوج متكامل لعرض المنتجات والتوصية بها في الوقت الفعلي لعملائك. قدم مساعدة شخصية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال الوكلاء البشريين أو برامج الدردشة الآلية من خلال قنواتك الاجتماعية وكذلك على متج...