بدائل - Corplife

Sawayo

Sawayo

sawayo.de

يدعم برنامج Sawayo الشركات في تنفيذ التزامات صاحب العمل ورائد الأعمال. تتيح الأداة إدارة المستندات من خلال التحكم في الإرجاع في الوقت الفعلي والأرشفة المقاومة للتدقيق، والتسجيل المتوافق قانونيًا لساعات عمل الموظفين عبر تطبيق Sawayo، وإدارة شؤون الموظفين من خلال التخطيط للعطلات. يسمح البرنامج لأعضاء ...

CU Health

CU Health

cuhealth.com.au

تقدم CU Health رعاية صحية مؤسسية قائمة على الأدلة، مما يوفر تكاملًا في مجال الصحة والرفاهية للشركات الأسترالية.

Tava Health

Tava Health

tavahealth.com

Tava Health هي خدمة صحة نفسية شاملة توفر موارد صحة نفسية ملائمة وعالية الجودة ويمكن الوصول إليها لأصحاب العمل وموظفيهم.

ReachLink

ReachLink

reachlink.com

ReachLink عبارة عن منصة للصحة السلوكية تقدم رعاية صحية نفسية مبتكرة وشاملة مصممة لتلبية الاحتياجات الفردية، وضمان الوصول إلى الدعم المناسب والتتبع بدقة. أصبح هذا ممكنًا بفضل منصة ReachLink الرقمية والرعاية عالية الجودة التي تتسم بنفس فعالية العلاج وجهًا لوجه. تقدم ReachLink For Enterprises حلولاً مخ...

Runa HR

Runa HR

runahr.com

Runa HR هي منصة الرواتب الآلية الرئيسية التي تخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المكسيك ويتم استضافتها في السحابة. مع Runa، يمكن لأي شخص، سواء كان لديه خبرة في كشوف المرتبات أو لا، أن يدفع رواتب موظفيه خلال 15 دقيقة فقط.

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