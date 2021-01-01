بدائل - Cordial

Actito

actito.com

Actito هي شركة أتمتة تسويق SaaS تأسست في عام 2000. في ذلك الوقت، أراد المؤسسون الثلاثة سد الفجوة بين العلامات التجارية والمستهلكين. لذلك بدأوا في بناء البرامج التي يحبها المسوقون الآن. مع Actito، يمكنك تخصيص تفاعلاتك في الثانية، مع مئات وآلاف وحتى ملايين العملاء في جميع أنحاء العالم. تستهدف Actito ا...