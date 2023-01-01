بدائل - ContentStudio
Sniply
sniply.io
Sniply هو أداة اختصار الروابط الوحيدة التي تؤدي إلى التحويل. اعرض رسالتك في أي مكان عن طريق تضمين العبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء في كل صفحة تشاركها بسهولة. قم بتحويل متابعيك إلى مستخدمين وعملاء مجانًا.
Scoop.it
scoop.it
يتيح Scoop.it للمحترفين والشركات البحث عن المحتوى ونشره من خلال أداة تنظيم المحتوى الخاصة به.
BuzzSumo
buzzsumo.com
ابحث عن المحتوى الذي يحقق أفضل أداء. التعاون مع المؤثرين الذين يهمونك. استخدم رؤى المحتوى الخاصة بنا لتوليد الأفكار وإنشاء محتوى عالي الأداء ومراقبة أدائك وتحديد المؤثرين. تعمل BuzzSumo على دعم استراتيجيات أكثر من 500 ألف مسوق، مع بيانات تسويق المحتوى على 8 مليار مقالة، و42 مليون موقع ويب، و300 طن...
Blogely
blogely.com
تتمحور مدونة Blogely حول البحث الشامل، وتجربة الكتابة السلسة، والتنظيم الشامل للمحتوى الكامل، وتحسين محركات البحث البسيطة على الصفحة لغير التقنيين، وسهولة الوصول إلى أداة فحص الانتحال، وبالطبع، النشر السهل على نظام إدارة المحتوى (CMS (WordPress، Ghost، Medium، الخ) المنصات. فهو يساعد المدونين على تن...
Tagbox
taggbox.com
Taggbox is the ultimate UGC platform for marketers and business owners. We help you effectively use the power of user-generated content(UGC) for bringing the human touch to your marketing. Taggbox Widget, as a global leader in the digital space, helps you collect, curate, and present the best UGC fr...
SpidWit
spidwit.com
يقوم Spidwit بالعثور على المحتوى على الويب وتنظيمه. فهو يبحث بين الآلاف من أفضل المواقع لتقديم أخبار ومقاطع فيديو وصور وعروض أسعار عالية الجودة خاصة بالصناعة، مما يوفر الوقت والطاقة.
Re4m
re4m.io
Re4m عبارة عن منصة إبداعية سحابية تسمح لفرق العلامات التجارية والمصممين والمسوقين المحليين بتخطيط وإنتاج ونشر محتوى ملهم وعالي الأداء وحملات إبداعية على نطاق واسع. تم إنشاء Re4m بواسطة فريق من ممارسي التسويق ذوي الخبرة، وهو يعمل على تبسيط عمليات الإنتاج الإبداعي المنفصلة والمرهقة بدءًا من الفكرة الأ...
EasyContent
easycontent.io
يساعدك EasyContent على زيادة إنتاجية فريق المحتوى الخاص بك من خلال سير العمل الآلي وإدارة الموافقة والتعاون في الوقت الفعلي والإشعارات وإعداد التقارير.
Fugo
fugo.ai
Fugo عبارة عن برنامج ذكي لإدارة محتوى اللافتات الرقمية (CMS) قائم على السحابة والذي يمكّن الشركات من أي حجم من إدارة المحتوى بسهولة عن بُعد لشبكات الشاشات الصغيرة والكبيرة. بفضل واجهة المستخدم الحديثة والسهلة، أصبح التحكم في شاشة واحدة أو 100 شاشة أمرًا بسيطًا.
RELAYTO
relayto.com
يقوم RELAYTO بتحويل ملفات PDF والعروض التقديمية ومقاطع الفيديو والمحتويات الأخرى إلى تجارب ويب تفاعلية مع العلامات التجارية الفورية والتحليلات والمزيد
UpContent
upcontent.com
يساعد UpContent المستخدمين على بناء الثقة مع جماهيرهم من خلال اكتشاف المحتوى المنسق والتعاون فيه وتوزيعه عبر مجموعة متنوعة من الأنظمة الأساسية.