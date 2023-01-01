WebCatalog
Common Paper

Common Paper

app.commonpaper.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Common Paper على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم ببناء العقود والتفاوض بشأنها وتوقيعها في دقائق. يساعدك Common Paper على إنشاء العقود وتوقيعها بشكل أسرع. أنشئ قوالب موثوقة باستخدام اتفاقياتنا القياسية، ثم قم بالتفاوض على العقود الخاصة بك والتوقيع عليها وإدارتها في سير عمل واحد.

الموقع الإلكتروني: commonpaper.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Common Paper. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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