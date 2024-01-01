بدائل - Collabstr
Pictory
pictory.ai
يمكّنك الذكاء الاصطناعي القوي في Pictory من إنشاء مقاطع فيديو بجودة احترافية وتحريرها باستخدام النص، دون الحاجة إلى مهارات فنية أو تنزيل برامج.
vidIQ
vidiq.com
يساعدك vidIQ على اكتساب الأدوات والمعرفة اللازمة لتنمية جمهورك بشكل أسرع على YouTube وخارجه.
Minea
app.minea.com
Minea هي أداة البحث عن منتجات التجارة الإلكترونية النهائية. Minea يتتبع جميع الإعلانات على جميع الشبكات. يتم تتبع إعلانات فيسبوك، ومواضع المنتجات المؤثرة، وSnapspy، وجميع الشبكات. توقف عن دفع 149 يورو لـ Adspy لشبكة واحدة واكتشف Minea.
Ripl
ripl.com
يتيح Ripl للشركات الصغيرة إنشاء مقاطع فيديو متحركة ذات مظهر احترافي، وصور مجمعة، وعروض شرائح، ومنشورات صور ثابتة ذات طبقات في دقائق، بالإضافة إلى جدولتها أو نشرها على الفور على Facebook وInstagram وLinkedIn وTwitter وYouTube. كل ذلك من خلال تطبيقات متصفح الجوال وسطح المكتب سهلة الاستخدام.
Predis
predis.ai
ChatGPT + Canva + Hootsuite = Predis.ai! الذكاء الاصطناعي - قم بإنشاء ومشاركة مقاطع الفيديو والدوائر ومنشورات الصور الفردية بلغة علامتك التجارية.
Bio Link
bio.link
يتيح لك الرابط الحيوي الارتباط بجميع صفحاتك - مواقع الويب، والمتجر، والمدونة، والمشاركات الاجتماعية، ومقاطع الفيديو، وأي شيء - مما يسهل على جمهورك اكتشاف كل المحتوى الخاص بك. تسمح منصات مثل Instagram وTwitter وTikTok برابط واحد فقط في السيرة الذاتية. باستخدام Bio Link، يمكنك استخدام رابط واحد ...
Submagic
submagic.co
ارفع مستوى مقاطع الفيديو الخاصة بك باستخدام التسميات التوضيحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي 🚀 تسميات توضيحية سهلة الاستخدام مع رموز تعبيرية مثالية وكلمات رئيسية مميزة بذكاء، وكلها تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.
Smash Balloon
smashballoon.com
مكونات إضافية لخلاصات الوسائط الاجتماعية قابلة للتخصيص بالكامل لـ WordPress. اعرض خلاصات Facebook وInstagram وTwitter وYouTube - موثوق بها من قبل 1.3 مليون مستخدم.
Blog2Social
blog2social.com
أتمتة الوسائط الاجتماعية لمواقع ومدونات WordPress. النشر التلقائي للمحتوى الخاص بك وإعادة مشاركته ونشره بشكل متكرر وجدولة تلقائية عبر منصات اجتماعية متعددة مثل Twitter وFacebook وLinkedIn وInstagram وPinterest وغيرها الكثير. قم تلقائيًا بمشاركة محتوى WordPress الخاص بك ومنشورات المدونة أو النصوص وا...
HeyLink.me
heylink.me
أداة الارتباط الحيوي المجانية التي تستخدمها أفضل الشركات والمؤثرين. تعظيم تأثير كل مبادرة رقمية. مصممة للجوال. النتائج سحرية.
Inflact
inflact.com
مجموعة أدوات التسويق لـ Instagram قم بتكييف حساب Instagram الخاص بك للعمل باستخدام الأدوات الذكية - قم ببناء جمهور مستهدف، والتفاعل مع العملاء، وتخطيط المحتوى. ساعد العملاء المحتملين على اكتشاف منتجاتك وبناء الولاء لعلامتك التجارية في 3 خطوات.
Inksprout
inksprout.co
أنشئ مقاطع فيديو اجتماعية جذابة وصغيرة الحجم في ثوانٍ من مدونتك باستخدام التسميات التوضيحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
Connectio
useconnectio.com
أتمتة وتحسين إعلانات الفيسبوك الخاصة بك.
Dubb
dubb.com
منصة اتصالات الفيديو التي تركز على المبيعات في العالم - فيديو بنفسك
Zlappo
zlappo.com
قم بزيادة جمهورك بسرعة باستخدام أذكى تطبيق لأتمتة تويتر. يقوم آخرون بجدولة التغريدات. نحن نقدم النتائج.
LiveReacting
livereacting.com
قم بتشغيل البث المباشر التفاعلي. يساعدك LiveReacting في الحصول على المزيد من المتابعين والمشاركة عن طريق إضافة مقاطع الفيديو والألعاب والعد التنازلي واستطلاعات الرأي المسجلة مسبقًا إلى البث الخاص بك.
Trendsmap
trendsmap.com
رؤى تويتر لمساعدة أعمالك - قم بتحليل أي موضوع عالميًا أو حسب المنطقة بالتفصيل. قم بإنشاء تصورات فريدة تعتمد على الخريطة توضح نشاط التغريدات عبر بلد ما أو منطقة ما أو العالم. تسمح لك أدوات الاستعلام والتصفية القوية لدينا بالتركيز على مجال اهتمامك المحدد.
Yarr TV
yarr.tv
Multiply the reach of your social media with our solutions: social TVs, social media walls, widgets, chats, contests and polls that will increase engagement in your social media and grow your business.
FollowerAudit
followeraudit.com
Followeraudit helps you find fake Twitter followers from your or any other public Twitter account. You can remove these fake followers from your account directly using our dashboard. Along with this you also get various other features in the paid version such as - Compare Twitter audit reports of mu...
elv.ai
elv.ai
نحن نجمع بين قوة الذكاء الاصطناعي والمشرفين البشريين المدربين لتعزيز المناقشات الآمنة والمدنية عبر الإنترنت حول ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية ومواقع الويب. يكتشف الذكاء الاصطناعي التعليقات الضارة ويخفيها تلقائيًا، بينما يقوم المشرفون البشريون بحماية حرية التعبير عن طريق منع النتائج الإيجابية الكاذب...
Dropispy
dropispy.com
Dropispy هو المالك أو المرخص له لبرنامج Dropispy (SaaS). إنها أداة بحث عن المنتجات توفر لمستخدميها ملايين الإعلانات المجمعة على شبكات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك. يسمح Dropispy للتجار الإلكترونيين بالعثور على المنتجات الفائزة بفضل أداة البحث المتقدمة للغاية.
Digital A.I Bot
digital-ai-bot.com
هل سئمت من الرد على نفس الأسئلة المتكررة طوال اليوم من عملائك؟ هل سئمت من السهر لوقت متأخر من الليل للتحقق من الرسائل المباشرة الواردة من العملاء؟ الآلاف من البيانات التي تطرح أفكارك طوال الوقت؟ حسنا، لا داعي للقلق بعد الآن! لقد أنشأنا وحصلنا على الأذونات المتقدمة من Facebook حتى لا تضطر إلى ذلك. لم...
Dazzlink
dazzl.ink
Dazzlink هو حل لإدارة الارتباط يسمح للمستخدم بدمج المحتوى/المادة في رابط واحد. يمكن للمستخدمين إدراج روابط الوسائط الاجتماعية أو إنشاء مجموعة وسائط أو تضمين أي معلومات أساسية على الصفحات المخصصة. يمكن للمستخدمين أيضًا إضافة أيقونات اجتماعية وصور مصغرة ومعاينات فيديو وما إلى ذلك، والاحتفاظ بصفحات متع...
Cretorial
cretorial.ai
خدمات الوسائط Cretorial الجندي. المحدودة هي شركة ناشئة في مجال الوسائط التقنية متخصصة في بناء العلامات التجارية وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي وإدارة المؤثرين. تمتلك Cretorial أيضًا تقنية ذكاء اصطناعي خاصة تم إعدادها لتعطيل كيفية إنشاء العبارات الجذابة وخطوط العلامات والتعليقات التوضيحية وعلامات الت...
Convosight
convosight.com
تتمثل مهمة Convosight في تمكين منشئي المجتمع من توليد دخل مستدام من مجتمعاتهم. بناء أول منصة من نوعها لإدارة المجتمع لبناة المجتمع الذين يتطلعون إلى بناء مجتمعاتهم عبر الإنترنت وتنميتها وإشراكها وتحقيق الدخل منها. تم إطلاقه في البداية لمجموعات Facebook، وتثق أكثر من 100.000 مجموعة Facebook في Conv...
Buzzoid
buzzoid.com
Buzzoid هي المزود الرائد عالميًا للمتابعين والإعجابات والمشاهدات عالية الجودة على Instagram. تم تأسيسها في عام 2012 من قبل مجموعة من خبراء وسائل التواصل الاجتماعي الذين أرادوا مساعدة الآخرين على تنمية ملفاتهم الشخصية على Instagram، ومنذ ذلك الحين أصبحت قوة كبيرة في هذه الصناعة.
Brolly
brolly.com.au
Brolly هي أول أداة أرشفة لوسائل التواصل الاجتماعي في أستراليا، تم تصميمها مع أخذ امتثال الحكومة في الاعتبار. تم إنشاء Brolly في ملبورن لتوفير حل أرشيف بسيط ومبتكر يلبي معايير الامتثال، بما في ذلك تخزين البيانات في أستراليا، بحيث تكون سجلاتك مشمولة بقوانين خصوصية البيانات الأسترالية. المشاركة الرائع...
Brandle
brandle.net
يكرس Brandle جهوده لتوفير نظام شامل للشركات لإدارة خصائص علاماتها التجارية وهوياتها وعلاقاتها عبر الويب وعلى جميع شبكات التواصل الاجتماعي الرئيسية بما في ذلك Facebook وTwitter وYouTube وInstagram وLinkedIn وVK والمزيد. تتمثل مهمة Brandle في أن تكون المصدر الموثوق به لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي وإ...
BotRemoval
bot-removal.com
مع BotRemoval، لديك فرصة مثالية لتحليل حساب Instagram الخاص بك وتنظيفه وحمايته. استخدم ميزة المسح في BotRemoval لاكتشاف المتابعين غير المرغوب فيهم، مثل الروبوتات والحسابات التجارية. قم بتنظيف الحسابات غير المرغوب فيها بكفاءة من قائمة متابعيك والتي تعيق نمو معدل مشاركتك. قم بتفعيل ميزة الحماية، ولن ...
BitSignal
mybitsignal.com
محترفو بطاقات الأعمال الرقمية يهتمون بها. شارك معلومات الاتصال والتطبيقات ومواقع الويب والاتصالات الاجتماعية. أنشئ ملفك الشخصي المجاني اليوم - لا يلزم وجود تطبيق.
WebPurify
webpurify.com
يعمل WebPurify على تمكين المجتمعات من تقديم أفضل ما لديها من خلال حلول الذكاء الاصطناعي الهجين القابلة للتطوير وحلول الإشراف على المحتوى البشري للعلامات التجارية الرائدة في العالم. ضمان تجارب مستخدم إيجابية لملايين العملاء، بدءًا من الأسواق وحتى Metaverse، مع تصفية محتوى الوسائط المتعددة بسلاسة وفقً...
Twtpoll
twtpoll.com
يقدم Twtpoll استطلاعات واختبارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي متعددة المنصات.
Tweet AI
tweetai.com
يمكنك تعزيز المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي وتنمية أعمالك على Twitter / X. يمكن أن يساعدك موقع TweetAI.com في: * تغريدات فردية: ألهم تغريداتك التالية في ثوانٍ. * المواضيع: إلهام المواضيع الخاصة بك. * الردود: يمكنك إلهام ردودك بنقرة واحدة باستخدام ملحق Chrome المجاني الخاص بنا. * إعادة الكتابة:...
Trooya
trooya.com
Trooya هو مركز اتصال سحابي لوسائل التواصل الاجتماعي يمكّنك من الرد على العملاء وحل مشكلاتهم وكسب حسن نيتهم.
Spikerz
spikerz.com
يوفر Spikerz حماية الوسائط الاجتماعية لمنشئي المحتوى والشركات والمؤسسات. نحن في Spikerz نؤمن بأن حماية حسابات وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مهمة بالغة الأهمية اليوم. ولسوء الحظ، يستمر عدد عمليات القرصنة والحظر وخسائر الحسابات في الارتفاع بينما لا يساعد أحد الشركات التي تعتمد بشكل كامل على تلك القنوا...
Somiibo
somiibo.com
Somiibo هي خدمة تسويق ونمو متميزة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعمل على أتمتة نشاطك على وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز تواجدك عبر الإنترنت. تعمل Somiibo على أساس العلاقة المتبادلة حيث أنها تتفاعل مع مستخدمين آخرين للحصول على إشارات اجتماعية من هؤلاء المستخدمين. تعمل Somiibo بمثابة وكالة التسويق الشخص...
Ready For Social
readyforsocial.com
في قلب كل ما نقوم به هو منصة البرمجيات ReadyForSocial الخاصة بنا. من خلاله نقوم بتمكين فرق التسويق والمبيعات لديك لتكون أكثر فعالية في التواصل مع عملاء B2B. مع #SocialSelling، نساعد محترفي المبيعات على أن يصبحوا ذوي صلة بـ #SocialMedia حتى يتمكنوا من التواصل والتفاعل بنجاح مع عملائهم والمحتملين والش...
Rav
rav.ai
يهدف RAV.AI إلى إحداث ثورة في تحرير الفيديو ونشره باستخدام الذكاء الاصطناعي. RAV.AI هي خدمة تحرير فيديو تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتستخدم تقنيات متقدمة للغاية واحترافية لمعالجة الصوت والفيديو لجعل الفيديو الخاص بك جماليًا بشكل احترافي. يمكّن النظام الأساسي المستخدمين من تحميل لقطات الفيديو الأولية...
Publing
publing.co
يقوم النشر بجمع المنشورات من منصات التواصل الاجتماعي ويعرض هذه المنشورات عبر شاشات ومواقع ويب وشاشات إعلانية مصممة مسبقًا وإعلانات خارج المنزل. يساعد النشر الشركات على بناء اتصالاتها عبر الإنترنت من خلال شاشة مخصصة بالكامل ومصممة جيدًا باستخدام ميزات تنظيم المحتوى. النشر يحول المحتوى الحقيقي عن ال...
Panvy
panvy.com
يمكن أن يساعدك Panvy على تنمية أعمال SMM الخاصة بك بسرعة وسهولة. نجح فريق Panvy في تنفيذ عدد من مشاريع SMM المتطورة التي تقود السوق الآن. تقدم لك Panvy اليوم مشاركة نجاح Panvy والحصول على عملك الخاص عبر الإنترنت بعدة نقرات مقابل 5 دولارات فقط. لا تفوت الفرصة للبدء في تحقيق الربح اليوم.
LiveCaster 3
livecaster.in
Livecaster هو تطبيق قائم على نظام التشغيل Windows يسمح للمستخدمين بالبث المباشر لمقاطع الفيديو المسجلة مسبقًا على Facebook وYouTube ومنصات الفيديو المباشرة الأخرى. كما أنه يدعم حسابات الوسائط الاجتماعية المتعددة. احصل على المزيد من المشاهدات واحصل على جمهور أكبر باستخدام مقاطع الفيديو المباشرة لتسوي...
Growapp
growapp.digital
أداة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي مدعومة من IA لكتابة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي والموافقة عليه وجدولته وتحليله ومقارنته.
EmbedStories
embedsocial.com
EmbedSocial عبارة عن منصة UGC كاملة تساعد العلامات التجارية على زيادة المشاركة وبناء الثقة وبيع المزيد بمساعدة عملائها. تقوم EmbedSocial بذلك من خلال توفير عمليات تكامل رسمية لواجهة برمجة التطبيقات (API) مع جميع شبكات التواصل الاجتماعي الرئيسية وإنشاء خدمات تعمل على مزامنة المحتوى الذي ينشئه المستخ...
Drop
usedrop.io
يُحدث Drop ثورة في التجارة الاجتماعية من خلال تمكين العلامات التجارية وتجار التجزئة من البيع مباشرة من خلال رسائل Instagram Direct. باستخدام منصة Drop، يمكن للشركات جذب جمهورها بسهولة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز معدلات التحويل، وتحويل المتابعين إلى عملاء مدى الحياة.
Dream100.Ai
dream100.ai
Dream100.ai هي أداة مبتكرة نشأت من تقاطع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتطورة والاستراتيجية الفعالة لـ Dream100 Engagement. يُستخدم للتفاعل مع منشورات Dream100 على LinkedIn (منشئو LinkedIn الذين يمكنهم التأثير على عملاء Dream في مجال متخصص) من خلال تعليقات شبيهة بالإنسان باستخدام الذكاء الاصطناعي. يح...
CrowdSpark
crowdspark.com
يعد CrowdSpark حلاً شاملاً للعلامات التجارية وشركات الإعلام لبناء الاتصالات والمجتمع من خلال جمع المحتوى الذي ينشئه المستخدمون وإدارته ونشره.
eCairn
ecairn.com
eCairn هي شركة برمجيات متخصصة في الذكاء الاجتماعي للمبيعات والتسويق وإدارة المجتمع تقدم eCairn للمستشارين الماليين حلاً للتنقيب عن وسائل التواصل الاجتماعي لاكتشاف مجموعات من الأثرياء الرقميين وبناء علاقات تعمل على تنمية الأعمال التجارية. اكثر تحديدا: * خريطة "قبائل الأثرياء" على تويتر والمدونات ول...
Beauty Clout
beautyclout.com
Beauty Clout هو سوق مؤثر للجمال والموضة.
Audiogram
getaudiogram.com
ينشئ برنامج Audiogram أدوات قوية لمساعدة المبدعين الصوتيين على جذب الجمهور الذي يستحقه البودكاست الخاص بهم من خلال الفيديو الاجتماعي. يقوم برنامج Audiogram بتحويل أفضل لحظاتك الصوتية إلى مخططات صوتية جذابة. * التقاط مستمعين جدد. بعد مرور أكثر من 1000 ملف بودكاست، نحن واثقون من بناء محتوى لاستراتيجي...
Wizdeo Analytics
analytics.wizdeo.com
Wizdeo هي وكالة رقمية رائدة على YouTube تعمل مع أفضل العلامات التجارية الأوروبية، بإجمالي أكثر من 160 مقطع فيديو ذي محتوى يحمل علامة تجارية حتى الآن والتي أنتجت أكثر من 55 مليون مشاهدة طبيعية لعملائها. نحن نعمل مع جميع قطاعات الصناعة بما في ذلك السلع الاستهلاكية سريعة الحركة والألعاب وتطبيقات الهاتف...
Stim Social
stimsocial.com
يساعد Stim Social على زيادة تعرضك والتواصل مع عملاء جدد على Instagram.
PerfectPost
perfectpost.social
PerfectPost هي شركة مقرها فرنسا وتقع في جولات. تتمثل مهمة PerfectPost في تمكين الأفراد من الاستفادة من الإمكانات الكاملة لـ LinkedIn، وهي منصة نعتز بها. تهدف PerfectPost إلى جعل LinkedIn في متناول الجميع، مما يوفر فرصًا للنجاح مماثلة لتلك التي شهدناها من خلال هذه الشبكة المذهلة. يعمل مع Linkedin وي...
Kimola
kimola.com
Kimola هي شركة ResTech تقدم منتجات SaaS لمحترفي الأبحاث. توفر Kimola Analytics جوانب مختلفة من نمط حياة جمهور مستهلك محدد. يتم تحديد هذه الجماهير من قبل المستخدمين ويتم إنشاؤها بواسطة محرك الذكاء الاصطناعي لشركة Kimola. حتى يتمكن المعلنون من فهم مكان جلسة Hangout لجمهورهم، وما يشاهدونه على التلفزيو...
Flockler
flockler.com
تتيح منصة lockler للعلامات التجارية جمع وتحليل وعرض المحتوى الاجتماعي الذي ينشئه المستخدمون على خدماتهم، مما يؤدي إلى زيادة معدلات التحويل ومدة البقاء. يحظى Flockler بثقة أمثال Penguin Books وRoyal Mail وVisit Britain وUEFA. نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا على جميع الخطط ورسوم الاشتراك الشهرية ت...
Warfare Plugins
warfareplugins.com
تساعدك Social Warfare على حث جمهورك على مشاركة المحتوى الخاص بك بأفضل طريقة ممكنة - بالطريقة التي تريد مشاركتها بها!
Viral Pitch
viralpitch.co
Viralpitch عبارة عن منصة تسويق مؤثرة ذاتية الخدمة تربط العلامات التجارية بالمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لمنتجاتهم أو خدماتهم. توفر المنصة سوقًا حيث يمكن للعلامات التجارية تصفح واختيار المؤثرين بناءً على التركيبة السكانية لجمهورهم ومعدلات المشاركة والمقاييس الأخرى ذات الصلة. يتم التحقق...
ReplyMind
replymind.com
ResponseMind هي أداة SaaS مصممة لإنشاء ردود مدروسة على LinkedIn وTwitter وProduct Hunt. تضع شركة ResponseMind نفسها كمساعد شخصي للتواصل على منصات التواصل الاجتماعي. من خلال تقديم أداة رد تلقائية سلسة وبنقرة واحدة، يعمل برنامج ResponseMind على تمكين المستخدمين من التفاعل مع جمهورهم دون عناء، مما يوف...
Postwise
postwise.ai
تعرف على Postwise، الحل المدعوم بالذكاء الاصطناعي لصياغة منشور مثالي لوسائل التواصل الاجتماعي. عزز مشاركتك ومدى وصولك على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الذكاء الاصطناعي المتطور، والذي تم تدريبه حصريًا على أفضل المنشورات أداءً في العالم. انضم إلى الآلاف من المستخدمين الراضين الذين اختبروا بالفعل...
Pinflux
pinflux.in
Pinflux هي أداة رقمية تتيح لك تعزيز أعمالك على موقع Pinterest. Pinflux هو مصدر الزيارات المتزايد للتجارة الإلكترونية والمواقع الإلكترونية والمدونات وحتى الشبكات الاجتماعية. مع تطور Pinterest، يمكنك استخدام Pinflux للعثور على المحتوى، وأتمتة المهمة، وزيادة تدفق حركة المرور. مميزات موقع بنترست: * اب...
OneAll
oneall.com
قم بإعادة توحيد بيانات المستخدم الخاصة بك والوصول إليها والتي تنشأ من مصادر مختلفة في بيئة أمنية حديثة مدعومة بأدوات مقدمة عبر الويب وواجهة برمجة تطبيقات JSON/REST كاملة. ركز على المستخدمين لديك ودعنا نهتم بالتكنولوجيا.