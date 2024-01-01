بدائل - Cognism

Keyplay

keyplay.io

اختيار الحساب لفرق GTM الطموحة. إذا كنت تفعل أي شيء يعتمد على الحساب، فأنت بحاجة إلى الحسابات الصحيحة. يساعدك Keyplay في العثور على حساباتك المثالية واختيارها وتتبعها بدقة. على عكس منصات ABM المعقدة والمكلفة، يمكنك البدء باستخدام Keyplay مجانًا والتكامل مع Salesforce أو HubSpot CRM في دقائق. يساعدك ...