بدائل - Cloudflare Stream
YouTube
youtube.com
يوتيوب عبارة عن منصة أمريكية لمشاركة مقاطع الفيديو عبر الإنترنت يقع مقرها الرئيسي في سان برونو، كاليفورنيا. أنشأ ثلاثة موظفين سابقين في PayPal - تشاد هيرلي وستيف تشين وجاويد كريم - الخدمة في فبراير 2005. واشترت Google الموقع في نوفمبر 2006 مقابل 1.65 مليار دولار أمريكي. يعمل موقع YouTube الآن كأحد ا...
TikTok
tiktok.com
TikTok، والمعروفة في الصين باسم Douyin (الصينية: 抖音؛ pinyin: Dƒuyīn)، هي خدمة شبكات اجتماعية صينية لمشاركة الفيديو مملوكة لشركة ByteDance، وهي شركة تكنولوجيا إنترنت مقرها بكين تأسست في عام 2012 على يد Zhang Yiming. يتم استخدامه لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة للموسيقى ومزامنة الشفاه والرقص والكوميديا وال...
Twitch
twitch.tv
Twitch هي خدمة بث مباشر للفيديو تديرها Twitch Interactive، وهي شركة تابعة لشركة Amazon. تم تقديمه في يونيو 2011 باعتباره فرعًا من منصة البث ذات الاهتمامات العامة Justin.tv، ويركز الموقع بشكل أساسي على البث المباشر لألعاب الفيديو، بما في ذلك بث مسابقات الرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى بث الموسيقى و...
Rumble
rumble.com
Rumble هي منصة الفيديو الخاصة بإدارة الحقوق. قم باستضافة وتوزيع واستثمار جميع مقاطع الفيديو المهنية والاجتماعية والفيروسية.
Vimeo
vimeo.com
Vimeo عبارة عن منصة لاستضافة الفيديو ومشاركته وخدماته ومقرها في مدينة نيويورك. تعمل Vimeo على أساس خالٍ من الإعلانات، وبدلاً من ذلك تحصل على الإيرادات من خلال توفير خطط الاشتراك لمنتجي محتوى الفيديو وتقديم البرامج كخدمة (SaaS) مع أدوات إنشاء الفيديو وتحريره وبثه، وحلول برامج المؤسسات، بالإضافة إلى و...
抖音
douyin.com
Douyin عبارة عن منصة فيديو قصيرة تساعد المستخدمين على التعبير عن أنفسهم وتسجيل حياتهم الجميلة.
Dailymotion
dailymotion.com
Dailymotion هي منصة فرنسية لتكنولوجيا مشاركة الفيديو مملوكة بشكل أساسي لشركة Vivendi. ومن بين شركاء الإطلاق في أمريكا الشمالية BBC News وVICE وBloomberg وHearst Digital Media. يتوفر Dailymotion في جميع أنحاء العالم بـ 25 لغة و43 إصدارًا محليًا يتميز بصفحات رئيسية محلية ومحتوى محلي. لديها أكثر من 300...
优酷
youku.com
منصة خدمة الفيديو، توفر تشغيل الفيديو ونشر الفيديو والبحث عن الفيديو ومشاركته Youku هي خدمة استضافة فيديو مقرها في بكين، الصين.
Wistia
wistia.com
Wistia Inc. هي شركة برامج فيديو مقرها في كامبريدج، ماساتشوستس. توفر Wistia خدمات استضافة الفيديو للشركات، مع وظائف التحليلات والتسويق. اعتبارًا من عام 2017، هناك 300000 شركة تستخدم Wistia. اعتبارًا من عام 2018، كان لدى Wistia 87 موظفًا.
Embed.so
embed.so
قم بتحميل مقاطع الفيديو ثم قم بتضمينها في موقع الويب الخاص بك. نحن نفعل كل شيء من أجلك: استضافة الفيديو، والبث المباشر، وتوليد العملاء المحتملين، سمها ما شئت!