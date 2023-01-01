بدائل - Clixtell
CallRail
callrail.com
تتبع وتحليلات للمكالمات الهاتفية ونماذج الويب. قم بتحسين التسويق الخاص بك وزيادة عائد الاستثمار على الحملات الإعلانية الخاصة بالدفع لكل نقرة (PPC) وتحسين محركات البحث (SEO) والحملات الإعلانية غير المتصلة بالإنترنت.
Vonage
vonage.com
Vonage (، الاسم القانوني Vonage Holdings Corp.) هو مزود اتصالات سحابية تجاري أمريكي مملوك للقطاع العام. يقع المقر الرئيسي للشركة في بلدة هولمديل بولاية نيوجيرسي، وقد تأسست الشركة في عام 2001 كمزود لخدمات الاتصالات السكنية القائمة على بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت (VoIP). اعتبارًا من عام 2020، أعل...
smrtPhone
smrtphone.io
أذكى نظام هاتف سحابي ومتصل بالطاقة. smrtPhone عبارة عن منصة اتصالات شاملة للشركات التي تعتمد على المبيعات. الصوت والرسائل النصية والاتصال المباشر وإدارة العملاء المتوقعين - تتم مزامنة كل ذلك بسهولة مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك.
Ringover
ringover.com
قم بإعداد منصة اتصال قوية مدمجة مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك، ويمكن الوصول إليها على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية واحصل على أرقام في جميع أنحاء العالم.
CallFire
callfire.com
قم بتنمية أعمالك باستخدام أرقام الهواتف الافتراضية، ونظام الرد الصوتي التفاعلي (IVR)، والبث الصوتي، وخدمات الرسائل النصية الجماعية، والاتصال المباشر. جرب CallFire مجانًا!
Truly
truly.co
تعرف على نظام الهاتف رقم 1 لفرق المبيعات التي تقوم بتتبع محادثات العملاء وتحليلها والتدريب عليها.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
إثبات عائد الاستثمار. زيادة التحويلات. دفع الإيرادات. قم بتتبع وإسناد كل عميل محتمل عبر الإنترنت وغير متصل إلى الحملة التي تقوده بالضبط.
Phonexa
phonexa.com
Phonexa هو برنامج تتبع على مستوى المؤسسات للأداء والتسويق التابع والشركاء. تعد Phonexa Suite هي التكنولوجيا الأساسية التي تنفذ خلال دورة حياة العميل المحتمل والاتصال، مما يساعد فرق تسويق الأداء على تحقيق عائد الاستثمار للعلامات التجارية عبر القنوات التابعة والشركاء والقنوات المدفوعة. تعطي Phonexa ال...
Marchex
marchex.com
شركة Marchex, Inc. هي شركة عامة مقرها في سياتل، تأسست في عام 2003، ويعمل بها أكثر من 300 موظف. Marchex هي شركة متخصصة في تحليلات المكالمات والمحادثات بين الشركات. وهي متخصصة في استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحليل بيانات المحادثة بين الشركات والعملاء. توفر Marchex للشركات "رؤى قابلة للتنفيذ...
Telmetrics
telmetrics.com
تم تصميم برنامج قياس المكالمات الخاص بـ Telmetrics (منصة تحليلات المكالمات) وفقًا لمعايير IEEE وRFC ويتميز بمراكز بيانات متعددة مبنية على توفر على مستوى Telco وبنية متسامحة مع الأخطاء مدعومة بعمليات التعافي من الكوارث المؤتمتة بالكامل.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
إن Ruler Analytics عبارة عن نظام أساسي لقياس التسويق وإسناده يربط بيانات التسويق والمبيعات والإيرادات والعملاء المنعزلة بما يلي: - توفير عرض مسار كامل لرحلة العميل الخاصة بك - إسناد الإيرادات بدقة على مستوى القناة والحملة والمحتوى والكلمات الرئيسية - إنشاء اللمس المتعدد تقارير الإحالة باستخدام 6 نما...
Shape Software
setshape.com
إن Shape عبارة عن برنامج أتمتة للمبيعات والتسويق مصمم خصيصًا لهذا الغرض ويأتي مزودًا بميزات مصممة مسبقًا يمكن تهيئتها لأي عمل تجاري. تعمل الواجهة سهلة الاستخدام على تمكين فرقك ودمج جميع جوانب عملك في منصة واحدة تعمل بالذكاء الاصطناعي. توفر Shape Software مساحة تعاونية لفرقك للبقاء متسقة وفعالة في كل...
WhatConverts
whatconverts.com
تتبع الرصاص لوكالات التسويق والعملاء برنامج التتبع وإعداد التقارير الرائد الوحيد الذي يثق به كبار المتخصصين في خدمات الدفع لكل نقرة (PPC) وتحسين محركات البحث (SEO) لزيادة القيمة للعملاء.
Cordless
cordless.io
فتح المحتوى الصوتي الخاص بك. الاتصالات الهاتفية الحديثة لفرق دعم العملاء. سد الفجوة بين الصوت والنص.
CallSource
callsource.com
CallSource هي الشركة الرائدة في مجال تتبع المكالمات وإدارة العملاء المحتملين وحلول تحليل الأعمال. قم بزيادة أموالك التسويقية إلى الحد الأقصى واحصل على نتائج محسوبة.
OnviSource
onvisource.com
برنامج تسجيل المكالمات الآلي لمراكز الاتصال والشركات في مجموعة واسعة من الصناعات.
Dialics
dialics.com
Dialics هو برنامج لتتبع المكالمات يوفر للمسوقين المحترفين الرؤى التي يحتاجونها لجذب المزيد من التحويلات. تمكن Dialics المسوقين من تتبع مكالماتهم الهاتفية الواردة وتحديد الكلمات الرئيسية والحملات الإعلانية والعروض الأكثر فعالية في تحقيق الإيرادات. هدف الشركة هو مساعدة المحترفين على زيادة معدلات التحو...
AuditCall
auditcall.com
تتميز شركة AuditCall بتقديم حلول استثنائية لتحليلات المكالمات للشركات في جميع أنحاء العالم. فهو يوفر رؤى تفصيلية حول كل جانب يجعل هاتفك يرن. تتبع المكالمات الهاتفية وتسجيلها وتحليلاتها والمزيد للسماح لك بتحقيق أقصى قدر من الإيرادات والحصول على عملاء سعداء. يعد AuditCall منتجًا معروفًا بحلول الاتصالا...
800response
800response.com
يوفر 800response مجموعة واسعة من أرقام الهواتف المجانية وأدوات تتبع المكالمات وبيانات تحليلات العملاء لمساعدة الشركات على إدارة جهود جذب العملاء المحتملين مع الحصول على بيانات إسناد تسويقية قيمة لمساعدتك في الحصول على عائد الاستثمار الخاص بك والاحتفاظ العملاء الأكثر قيمة. نحن نقدم حلاً كاملاً لأدوات...
iovox
iovox.com
برنامج تتبع المكالمات الهاتفية والإنتاجية للأفراد والشركات في جميع أنحاء العالم.
CallPlease
webapp.callplease.com
CallPlease، سجل المكالمات، وسجل المكالمات، وبرامج التعاون في الرسائل الهاتفية الأكثر تقدمًا في العالم، ويتميز بواجهات أنيقة لنظام التشغيل iOS، وAndroid، والويب. يُستخدم من قبل جميع منتجي الوسائط الرائدين في العالم بالإضافة إلى شركات المحاماة ومؤسسات الخدمات ومؤسسات المبيعات وغيرها الكثير.
Call iQ
mycalliq.com
كيف تعمل Call iQ عملية مكونة من 5 خطوات في جزء من الثانية شاهد هذا الفيديو الموجز لترى كيف تعمل عملية تتبع المكالمات المكونة من 5 خطوات بدءًا من تعيين الأرقام إلى تتبع كل مكالمة على هذه الأرقام وحتى تقديم تحليلات حية وحقيقية ونقدية حول كل مكالمة . هل أنت مستعد للبدء في توفير أموالك التسويقية؟ طلب عر...
CallAction
callaction.co
CallAction هو تطبيق ويب للجوال لأتمتة تتبع المكالمات الواردة وإشراكها عبر جميع قنوات التسويق.
CallScaler
callscaler.com
يوفر CallScaler طريقة سهلة لبدء حملات تتبع المكالمات وتوسيع نطاقها بأسعار أكثر تنافسية في الصناعة.
CallGear
callgear.ae
كل ما تحتاجه للتواصل بشكل فعال مع عملائك. أتمتة تدفقات المكالمات والتركيز على عملك.
WildJar
wildjar.com
تساعد WildJar الشركات على تحقيق نجاح كبير من خلال تقديم حلول الصوت والرسائل النصية القصيرة المتطورة. تأسست WildJar في عام 2016، وهي تساعد أكثر من 4000 شركة حول العالم على التواصل مع عملائها وزيادة الإيرادات.
CallRoot
callroot.com
CallRoot هو برنامج لتتبع المكالمات لفرق التسويق والوكالات. يقوم بتتبع وتسجيل المكالمات الهاتفية الواردة، وإدراج أرقام الهواتف ومصدر إحالة الخرائط ديناميكيًا مع كل مكالمة واردة.
Hot Prospector
hotprospector.com
Hot Prospector عبارة عن نظام أساسي لأتمتة المبيعات الخارجية يدمج البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة ورسائل البريد الصوتي بدون رنين والمتصل الخارجي والمتصل الوارد في نظام إدارة علاقات العملاء البسيط.
Retreaver
retreaver.com
يساعد برنامج Retreaver المسوقين والوكالات والعلامات التجارية على فهم رحلة عملائهم بشكل أفضل. يوفر برنامجنا المستند إلى السحابة بيانات المكالمات الواردة في الوقت الفعلي عن طريق وضع علامة على المتصل وتتبعه وتوجيهه إلى الشخص أو القسم المناسب. استفد من البيانات من حلول التسويق الشائعة مثل HubSpot وEloqu...
Nimbata
nimbata.com
يجمع Nimbata بين التقاط العملاء المتوقعين الفريدين وتتبع التحويل وإسناد التسويق وقدرات إدارة العملاء المحتملين التي تولد عملاء محتملين أفضل وتحول المزيد من زوار الويب إلى مبيعات. يوفر Nimbata (https://www.nimbata.com) ما يلي: • التقاط العملاء المتوقعين عبر الهاتف من خلال أرقام محلية أو مجانية أو أرق...
Ringostat
ringostat.com
Ringostat عبارة عن منصة لتتبع المكالمات الهاتفية والتحليلات الشاملة. يساعد Ringostat على تحسين التسويق، مع مراعاة عائد الاستثمار، وبناء اتصالات فعالة مع العملاء، وتعزيز المبيعات. إنها الخدمة الوحيدة من نوعها في أوروبا الشرقية التي تعتبر شريكًا تقنيًا رسميًا لـ Google Analytics. تتضمن المنصة سبعة منت...
Service Fusion
servicefusion.com
يعد Service Fusion برنامجًا بسيطًا وقويًا لإدارة الخدمة الميدانية، ويقدم مجموعة متنوعة من الميزات مثل إدارة العملاء، والفواتير والمدفوعات، وإدارة المخزون، وتتبع الوقت، وإعداد التقارير. البرنامج متاح على تطبيقات سطح المكتب والهاتف المحمول لربط موظفي المكاتب والفنيين والعملاء.
Calltouch
calltouch.ru
Calltouch عبارة عن منصة تسويق متعددة القنوات. نحن نساعد على إشراك عملائك وتحويلهم وتحليلهم. توفر Calltouch خدمة تتبع المكالمات التي توفر كافة المعلومات حول كفاءة الإعلانات. بفضل خدمة تتبع المكالمات، يمكنك تقسيم جميع الإعلانات إلى تلك التي تزيد المبيعات وتلك التي تنفق الميزانية. يساعد تتبع المكالمات ...
Infinity Hub
infinity.co
اكتشف ما يحدث قبل وأثناء وبعد كل مكالمة، واتخذ إجراءات حقيقية لتعزيز الكفاءات التسويقية والتشغيلية. Infinity عبارة عن منصة معلوماتية للمكالمات معتمدة من ISO 27001 ذات مستوى عالمي مع إمكانات تتبع الزائرين الدقيقة. يمكّنك Infinity من رسم خريطة لرحلة العميل بأكملها وفتح رؤى لا تقدر بثمن مثل الحملات وصف...
Infinity Portal
infinity.co
اكتشف ما يحدث قبل وأثناء وبعد كل مكالمة، واتخذ إجراءات حقيقية لتعزيز الكفاءات التسويقية والتشغيلية. Infinity عبارة عن منصة معلوماتية للمكالمات معتمدة من ISO 27001 ذات مستوى عالمي مع إمكانات تتبع الزائرين الدقيقة. يمكّنك Infinity من رسم خريطة لرحلة العميل بأكملها وفتح رؤى لا تقدر بثمن مثل الحملات وصف...
Revenue.io
revenue.io
تعمل Revenue.io على دعم الفرق ذات الأداء العالي من خلال التوجيه في الوقت الفعلي. من خلال عرض ما يعمل بشكل أفضل والتوصية به، تمكن Revenue.io مئات العملاء مثل HPE وNutanix وAWS من تقديم نتائج يمكن التنبؤ بها وتحسين عملية إيراداتهم بالكامل. تأسست شركة Revenue.io في عام 2013، ويقع مقرها الرئيسي في لوس أ...
800.com
800.com
في 800.com، نحن ملتزمون بمساعدة الشركات على التواصل مع عملائها. باعتبارنا مزودًا رائدًا لأرقام الهواتف المجانية وأرقام الهواتف المخصصة وبرامج الاتصال، فإننا نسهل على الشركات الوصول إلى عملائها في أي مكان في العالم. مهمتنا هي تمكين التواصل البشري من خلال الاتصالات السلكية واللاسلكية. نحن نقدم منصة سه...
PBXDom
pbxdom.com
يمكن لتقارير PBXDom السحابية إنشاء تقارير مفصلة عن نشاط هاتفك أو مركز الاتصال الخاص بك بسهولة من أي مكان في العالم؛ ليست هناك حاجة لشراء أي برامج إضافية. يمكنك تحقيق ذلك عن طريق تثبيت أداة تجميع PBXDom وتوصيل PBX أو مركز الاتصال الخاص بك بالكمبيوتر الذي قمت بتثبيت هذا البرنامج عليه؛ هذا كل ما في الا...
Convirza
convirza.com
Convirza هي أول منصة لتتبع مكالمات المؤسسات وتحسينها. لتلبية الطلب المتزايد على المعلومات من التفاعلات الهاتفية، فإننا نجمع بين تتبع المكالمات التقليدية والتحليل القوي للمكالمات الهاتفية. تستخدم Convirza تقنية التعرف على الكلام والخوارزميات المتطورة لقياس جودة العملاء المحتملين وقياس التحويلات واتخا...
DCDial
dcdial.com
يساعد حل مركز الاتصال السحابي الخاص بنا الشركات على الوصول إلى ملايين العملاء عبر الرسائل النصية والصوتية التفاعلية. يتميز حلنا القابل للتخصيص بدرجة كبيرة بواجهة بديهية وسهلة الاستخدام تتيح لعملائنا تصميم ونشر استراتيجيات اتصال متطورة بسرعة وبسهولة نسبية. نحن نساعد عملائنا على تعزيز الإنتاجية وتعزيز...
Salesken
salesken.ai
يوفر لك Salesken إمكانية رؤية أداء مندوبي المبيعات لديك على المكالمات، على حدة، حتى تتمكن من تحسين مشاركة العملاء وإبرام المزيد من الصفقات.
Ringba
ringba.com
تتبع المكالمات والإسناد وإعداد التقارير والتحليلات للمسوقين والوكالات الرقمية ومراكز الاتصال والدفع لكل مكالمة وشبكات الأداء.
Invoca
invoca.com
قم بتسجيل الدخول للوصول إلى منصة الدفع لكل مكالمة الخاصة بشركة Invoca. ينشئ المعلنون حملات تعتمد على الاتصال ويكسب الناشرون المزيد من العمولات مقابل زيادة المكالمات.