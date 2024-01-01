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بدائل - ClipSource

Rolli

Rolli

rolliapp.com

أصدرت Rolli غرفة الأخبار كخدمة™ الأولى والوحيدة، والتي تعمل على تمكين الصحفيين بأدوات متطورة للحصول على خبراء معتمدين وأحداث إخبارية.

RepTrak

RepTrak

reptrak.com

RepTrak هو النظام الأساسي البرمجي الوحيد الذي يوفر رؤية 360 درجة للمشهد الديناميكي لسمعة علامتك التجارية - الفريدة لشركتك - من خلال إحاطة مدير العمليات التنفيذي وقادة الاتصالات بالرؤى المهمة. فهو يوفر لوحة معلومات شاملة ومتكاملة تسمح للقادة بقياس ومراقبة وإدارة الطريقة التي يُنظر بها إلى شركتك.

Press Kite

Press Kite

presskite.com

قم بإنشاء مجموعة أدوات صحفية جميلة واضغط بسهولة باستخدام Press Kite.

Whitefriar

Whitefriar

whitefriar.com

احصل على ميزات مميزة في منشورات Tier One من لوحة تحكم واحدة. يمكنك تبسيط جهود العلاقات العامة الخاصة بك من خلال منصتنا المتكاملة، مما يضمن وصول قصصك إلى وسائل الإعلام الرائدة دون عناء.

Linkby

Linkby

linkby.com

عزز أخبار علامتك التجارية وتواصل مع الناشرين المتميزين من خلال حلول الأداء المدعومة بنظام تكلفة النقرة (CPC) والتكلفة لكل ألف ظهور (CPM). اجعل علامتك التجارية مشهورة من خلال النشرات الصحفية التي يتم إرسالها بتكلفة النقرة إلى أشهر العلامات التجارية للنشر في العالم.

PressKitHero

PressKitHero

presskithero.com

يأخذ PressKitHero كل هذه المعلومات وينشئ مجموعة صحفية مستضافة لك، حيث يمكن للصحفيين العثور على كل ما يحتاجون إليه للكتابة عنك.

Screeners.com

Screeners.com

screeners.com

يمنح القائمون على الفحص المراجعين ما يطلبونه: وجهة فريدة وآمنة وخالية من المتاعب لمعاينة محتوى الإصدار التجريبي. يقوم القائمون على الفرز بتحرير فرق العلاقات العامة للقيام بما يجيدون القيام به - وهو خلق ضجة كبيرة وتأمين التغطية القاتلة. اقضِ وقتك في بناء علاقات مع المراجعين بدلاً من البحث عن كلمات ال...

Qwoted

Qwoted

qwoted.com

Qwoted عبارة عن منصة مجانية تساعد الصحفيين على التواصل والتعاون مع خبراء الموضوع (والعلاقات العامة التي تمثلهم) عندما يعملون على قصة ما. ضمن شبكتنا الخاصة، يمكن للصحفيين طرح سؤال ومراجعة العديد من العروض التقديمية وكتم المحادثات عندما يكون لديك ما تحتاجه. يقوم Qwoted تلقائيًا بإنشاء مجموعة من أعمالك...

OnFrontiers

OnFrontiers

onfrontiers.com

الأتمتة في اقتصاد المعرفة | الوصول إلى المتخصصين في أي موضوع في غضون ساعات. شارك تجربتك لمساعدة الآخرين في طريقهم إلى الأمام. استثمر في شبكة الخبراء الخاصة بك.

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