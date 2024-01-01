بدائل - Clemta

Incorp Services

incorp.com

InCorp Services هي شركة خدمات مؤسسية توفر وكيلًا مسجلاً ووكيلًا مقيمًا وملفات الشركات وأدوات الحوكمة والخدمات ذات الصلة للشركات وشركات المحاماة الصغيرة وشركات المحاسبة والشركات في جميع أنحاء العالم، وتتضمن قبول المستندات القانونية والإخطارات من مكتب حكومي على نيابة عن كيان اعتباري.