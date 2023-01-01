بدائل - ClearSlide
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
Dropbox DocSend
docsend.com
جرب نظامنا الآمن لمشاركة المستندات مجانًا. تعرف على الفور متى يتم فتح المستندات، وما هي الصفحات التي تتم قراءتها.
Showpad
showpad.com
تدمج منصة تمكين المبيعات Showpad برامج التدريب والتوجيه الرائدة في الصناعة مع حلول المحتوى المبتكرة، مما يؤدي إلى زيادة المبيعات.
Highspot
highspot.com
توفر Highspot أدوات وبرامج تمكين المبيعات الأكثر تقدمًا في الصناعة لتحسين فعالية التسويق وزيادة المبيعات.
FlippingBook
flippingbook.com
يمكنك تحويل ملفات PDF البسيطة إلى مستندات تفاعلية وجذابة بمظهر احترافي وإدارة أدوات التسويق وتحليل الملفات والمزيد.
Allego
allego.com
الشركة الرائدة في السوق في مجال حلول التعلم والتمكين الافتراضية. قم بتحويل مؤسستك باستخدام النظام الأساسي المحمول المصمم للفرق الموزعة اليوم.
Qwilr
qwilr.com
ختم كل صفقة. اربح المزيد من خلال المقترحات المستندة إلى الويب والتي تتميز وتقدم تجارب للمشتري على مستوى عالمي.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs - برنامج إدارة المعرفة للاختبارات والاختبارات والتدريب والبطاقات التعليمية وقاعدة المعرفة. ابدأ مع برامج إدارة المعرفة لدينا.
Dubb
dubb.com
منصة اتصالات الفيديو التي تركز على المبيعات في العالم - فيديو بنفسك
Seismic
seismic.com
تعرف على كيفية قيام حل التمكين والتدريب والتوجيه المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Seismic بتمكين فرق المبيعات والتسويق من جذب المشترين وزيادة الإيرادات.
SalesHood
saleshood.com
يعمل حل تمكين المبيعات المصمم خصيصًا لهذا الغرض من SalesHood على تكرار الأداء الأفضل على نطاق واسع من خلال تسريع اختراقات إنتاجية المبيعات في الاستعداد والفعالية والتنفيذ. حافظ على مزامنة فرق الإيرادات لديك مع التدريب التفاعلي والإعداد. قم بتكرار عمليات المبيعات الفائزة باستخدام المحتوى المنسق. إبرا...
Flipdeck
flipdeck.com
A Simple, Visual Content Organizer Are you struggling with organizing and delivering content? Are people frustrated because they can’t find what they need? Simplify how you present any content, anywhere by linking to it on a Flipdeck Card. Create cards that link to any content you like — complete wi...
Zoomifier
zoomifier.com
A better way to manage the life cycle of Sales Content to accelerate your sales performance ZOOMIFIER Product Solutions Resources Pricing Login Request Demo A better way to manage the life cycle of Sales Content to accelerate your sales performance Industry leaders that use Zoomifier #1 SALES CONTEN...
Flowla
flowla.com
Flowla is the new way of engaging your prospects with digital personalised journeys, where your content is consumed in a fun and engaging way and conversations start naturally… Whether you’re in; - Sales and closing deals , - Success and onboarding new clients, - Recruitment and wowing candidates, -...
AirDeck
airdeck.co
AirDeck is a document narration platform partnering with enterprise sales, CS onboarding, and marketing teams to deliver personalized content at scale. Easily add voice or video to any document or presentation, send unique tracking links, and view engagement analytics, all in one powerful solution.
Spekit
spekit.com
Spekit is a just-in-time learning platform built for how we learn at work today. It delivers training and guidance when and where teams need to navigate new processes, technologies, and methodologies, without disrupting productivity. Spekit sits on top of any web-based application and integrates wit...
SalesGRID
salesgrid.us
SalesGRID means you can codify best practices across all steps in your sales process. Capture all your best sales content, tactics and power moves into a collaborative, easy-to-use playbook for your sales & marketing team.
Prezentor
prezentor.com
At Prezentor, we believe in making sales more human. Our dynamic sales-enablement software transforms the way sales are done by creating dimensional experiences out of sales presentations — so you can sell better and become your client’s trusted advisor. Prezentor helps you build a dialogue with you...
Matik
matik.io
Matik automates the creation & sending of personalized, data-driven presentations. Just provide Matik with a few inputs (ex. which account the deck is for, the date range), and Matik will query the data to create a Google Slides or Microsoft PowerPoint deck with personalized text, images, charts and...
Showell
showell.com
Showell is an award-winning sales enablement tool to manage, present, share, and track your sales content. It's all your sales reps need to sell smarter and close more deals. Get your sales, marketing, and management all on the same page, scale best practices, remove barriers, and help sellers to se...
Enablix
enablix.com
Revenue teams move fast, and enablement shouldn't slow them down. Enablix keeps your teams in sync so your marketers can seamlessly arm your reps with the content, training and enablement resources they need to drive results. Enablix is an enablement solution built to help teams make better use of t...
Klyck.io
klyck.io
Klyck هو الحل الأمثل للمحتوى لتنظيم المعلومات والعثور عليها ومشاركتها. مركزية معرفة فريقك، وتوفير الوصول السريع والسهل إلى كل المحتوى الخاص بك. استخدم المحتوى الخاص بك في صفحات مخصصة تقوم بتخصيصها لكل موقف لتوفير الوقت والمال وسلاسل رسائل البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها. من خلال الجمع بين المحتو...
DealLab
deallab.io
يقوم DealLab.io بدمج الصفقات بأكملها في منصة تعاونية واحدة مع الحصول على معلومات حول "كيفية" تقديم الصفقات و"ما" يجب فعله لإغلاقها. اكتشف العلامات الحمراء ومخاطر الصفقات وتجنب قضاء ساعات لا حصر لها في سلاسل رسائل البريد الإلكتروني الفوضوية والملفات القديمة. قم بتبسيط التواصل لجعل أصحاب المصلحة دائمً...
Valuecase
valuecase.com
بالأمس، كانت المبيعات عبارة عن فوضى من تدفقات البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها، والمرفقات المفقودة، وجداول بيانات خطة العمل، والتوقعات المربكة التي أصبحت مظلمة. اليوم، تتم المبيعات باستخدام Valuecase. لذلك يمكن للعملاء المحتملين التحرك بشكل أسرع ويعرف البائعون أخيرًا ما إذا كانت الفرصة لا تزال ...
SPCE
spce.com
توفر SP_CE غرفًا رقمية حيث يمكنك دعوة الأشخاص ومشاركة المحتوى والتعاون بأمان. كل ذلك مع الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ حول رحلة المشترين. عادةً ما يكون لدى عملائنا ثلاثة أشياء مشتركة: 1. دورات مبيعات طويلة. 2. جهات اتصال متعددة لإبرام صفقة، والعديد من أصحاب المصلحة داخليًا ومن جانب المشترين الذين يحتا...
Aligned
alignedup.com
فرق المبيعات - ببساطة، ALIGNED عبارة عن غرفة مبيعات رقمية - منصة تعاون لفريقك والمشترين. فهو يتيح لك تنسيق الصفقات المعقدة، وزيادة مشاركة المشتري، واختصار الوقت اللازم لتحقيق القيمة. كيف؟ يعمل برنامج Aligned على تبسيط جميع اتصالات العملاء والمحتوى والعمليات والأدوات في مساحة عمل مخصصة واحدة للعملاء ...
Storydoc
storydoc.com
يمكنك بسهولة إنشاء تشكيلات مذهلة وتفاعلية تزيد من التفاعل. انتقل من ملفات PDF الثابتة إلى ضمانات فعالة تضفي الحيوية على قصتك.
ClientPoint
clientpoint.net
تساعدك منصة مؤسستنا على إدارة مساحات عمل علاقات العمل بسهولة لكل من العملاء المحتملين والعملاء والشركاء، حيث يمكنك جدولة المواد والالتقاء بها ومشاركتها، كل ذلك في مكان واحد. رعاية القيادة بشكل أكثر فعالية، واقتراح الصفقات وإتمامها بشكل أسرع، وضم العملاء وخدمتهم بشكل أفضل. بدءًا من التسويق (المشاركة ...
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs هو مزود برامج إدارة المقترحات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي ومقره في سياتل بولاية واشنطن والذي يعمل على أتمتة إنشاء استجابات ومقترحات RFP الهامة التي تبرز وتفوز بالصفقات. تدعم الشركة مقترحات المؤسسات وفرق المبيعات من شركات مثل WSP وMinterEllison وInsight وCDW وKramer Levin وPanasonic وCano...
Bigtincan
bigtincan.com
يعيد Bigtincan Content Hub تعريف عمليات المبيعات والتسويق والخدمة لتمكين الفرق من العمل بشكل أكثر ذكاءً وأسرع معًا للحصول على أفضل النتائج. بفضل الميزات المتطورة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والأتمتة التي تدعم كل مرحلة من مراحل عملية الشراء، يمكّن Bigtincan Content Hub الفرق من تحقيق نتائج أعمال مح...
Klue
klue.com
Klue عبارة عن منصة ذكاء تنافسي مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لمساعدة مسوقي المنتجات وفرق CI على جمع وتنظيم وتقديم رؤى منافسة قابلة للتنفيذ لتمكين المبيعات من كسب المزيد من الأعمال. يمكّن Klue فرق مبيعات المؤسسات من كسب المزيد من الأعمال من خلال توفير رؤى ديناميكية حول المنافسين. تجمع المنصة بشكل فر...
Hushly
hushly.com
Hushly عبارة عن سحابة تحويل شاملة مصممة لتحسين تجارب المشتري وزيادة التحويلات لمسوقي B2B. يتضمن نظام المشاركة الخاص بنا مجموعة متنوعة من الأدوات والإمكانيات، مثل تخصيص موقع الويب، وتخصيص المحتوى، ومنشئ الصفحات المقصودة والتخصيص، والتقاط الطلب، والإثراء، والعملاء المتوقعين الذين تم التحقق منهم بواسطة...
Roi4Presenter
roi4presenter.com
ROI4Presenter هو تطبيق ويب وجوال لأتمتة المبيعات وتوليد العملاء المحتملين والتأهيل. تساعد الأداة على توفير الوقت وزيادة كفاءة العروض التقديمية لمديري المبيعات والمسوقين ومديري الموارد البشرية وكل من يستخدم العروض التقديمية بنشاط كأداة في عملهم. ROI4Presenter يحل مشكلة تنسيق وقت العرض بين المقدم والم...
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
تساعد منصة تمكين المبيعات الخاصة بـ GTM Buddy المندوبين على بناء علاقات مع العملاء وزيادة الإيرادات من خلال محتوى ذي صلة وموثوق وجذاب.
Mediafly
mediafly.com
محطة B2B الأولى والوحيدة لتمكين الإيرادات كل ما يحتاجه فريقك لإشراك المشترين، وإعداد البائعين، وتحديد القيمة، وتحسين الأداء باستمرار. منصة معيارية واحدة - تحقق نموًا متوقعًا في الإيرادات على نطاق واسع.
Rolldog CRM
rolldog.com
Rolldog هو أحد حلول إدارة علاقات العملاء (CRM)، مع مزايا تمكين المبيعات مجتمعة في حل واحد. يساعد Rolldog الشركات على إدارة علاقاتها مع العملاء، مع تتبع العملاء المحتملين والفرص بشكل استباقي وتسجيلهم للمساعدة في زيادة الإيرادات وتعزيز فعالية المبيعات والتسويق. تقدم Rolldog أيضًا مجموعة من الحلول المت...
Folloze
folloze.com
تتمثل مهمة Folloze في تمكين فرق التسويق B2B التي تتطلع إلى الاستجابة لجيل جديد من المشترين B2B من خلال إنشاء منصة تجربة المشتري الرائدة في الصناعة. تستفيد فرق الإيرادات، بقيادة المسوقين في الخطوط الأمامية، من Folloze لتقديم تجارب جذابة تعتمد على البيانات بسرعة وسهولة والتي تلبي المشترين أينما كانوا ...
EasyUser
easyuser.co
أذكى طريقة لمشاركة المحتوى وإتمام المزيد من الصفقات. باستخدام EasyUser، يمكنك وضع جميع مقاطع الفيديو والعروض التوضيحية والعروض التقديمية الخاصة بك في رابط واحد واحد، ثم مشاركتها مع العملاء المحتملين وتتبع كل زيارة لهم.
RELAYTO
relayto.com
يقوم RELAYTO بتحويل ملفات PDF والعروض التقديمية ومقاطع الفيديو والمحتويات الأخرى إلى تجارب ويب تفاعلية مع العلامات التجارية الفورية والتحليلات والمزيد
Paperflite
paperflite.com
قم بتنظيم وتنظيم وتوزيع الضمانات التسويقية الخاصة بك، وتتبع أدائها ومشاركتها في الوقت الفعلي باستخدام Paperflite.
GetAccept
getaccept.com
احصل على احتياجات المبيعات الرقمية الخاصة بك بسهولة من خلال برنامجنا الشامل! قم بالتسجيل للحصول على حسابك المجاني اليوم وإتمام الصفقات بشكل أسرع.
DealHub.io
dealhub.io
تضخيم الإيرادات مدفوعًا بـ CPQ وCLM الرائدين. منصة موحدة لإنشاء عروض الأسعار والعقود وإشراك المشترين والحصول على رؤى المشتري في الوقت الفعلي.
Mindmatrix
amp.vg
تقدم Mindmatrix برنامج PRM وبرامج تمكين المبيعات وبرامج أتمتة التسويق وتمكين القنوات - على منصة واحدة.