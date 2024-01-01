بدائل - ClearEvent
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral، Inc. هي شركة أمريكية تقدم خدمات الاتصالات السحابية وحلول التعاون للشركات. أسس الرئيس التنفيذي لشركة RingCentral Vlad Shmunis و CTO Vlad Vendrow الشركة في عام 1999. وكان من بين المستثمرين في RingCentral دوغ ليون، وسيكويا كابيتال، وديفيد وايدن، وKhosla Ventures، روب ثيس، Scale Venture Par...
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite هو موقع إلكتروني لإدارة الأحداث وحجز التذاكر مقره في الولايات المتحدة. تتيح الخدمة للمستخدمين تصفح الأحداث المحلية وإنشائها والترويج لها. تفرض الخدمة رسومًا على منظمي الأحداث مقابل خدمات التذاكر عبر الإنترنت، ما لم يكن الحدث مجانيًا. تم إطلاق Eventbrite في عام 2006 ومقرها في سان فرانسيسكو...
Airmeet
airmeet.com
اكتشف منصتك المفضلة لمؤتمرات القمة الافتراضية والمؤتمرات عبر الإنترنت والأحداث المختلطة. مصممة للمشاركة من خلال تجربة مخصصة. حاول مجانا!
Whova
whova.com
برنامج إدارة الأحداث الشامل للأحداث الشخصية والمختلطة والافتراضية
Wrike
wrike.com
منصة إدارة العمل الخاصة بـ Wrike هي الوحيدة التي تمنح فريقك الرؤية الكاملة والتحكم في جميع مهامك ومشاريعك. لم يكن برنامج إدارة المشاريع أكثر تعاونًا من أي وقت مضى.
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولديها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. تأسست الشركة في عام 1995 وتم بيعها لاحقًا لشركة Endurance International في عام 2015.
Zoho Backstage
zoho.com
قم بتشغيل الأحداث الخاصة بك بشكل أكثر ذكاءً وأفضل. Zoho Backstage هو برنامج لإدارة الأحداث يمكّن منظمي الأحداث من تخطيط وإدارة المؤتمرات والاجتماعات وإطلاق المنتجات بكفاءة وتأثير أكبر.
Aisle Planner
aisleplanner.com
الحل البرمجي البسيط والقوي والكامل لمحترفي الأحداث الحديثة.
Tripleseat
tripleseat.com
Tripleseat هو برنامج لإدارة الفعاليات وتقديم الطعام عبر الإنترنت يعمل على زيادة المبيعات وتبسيط الحجوزات للمطاعم والفنادق والأماكن الفريدة.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo هو برنامج الأحداث الأكثر شعبية في العالم. تعمل منصتنا على تمكين كل منظم ومسوق وعارض وحاضر من إطلاق العنان لقوة الأحداث.
BigMarker
bigmarker.com
قم باستضافة ندوات عبر الإنترنت سيحبها جمهورك. إذا كنت مستعدًا لبرنامج ندوة عبر الإنترنت سهل وقابل للتخصيص بدون تنزيلات أو متاعب، فمرحبًا بك في بيتك.
HeySummit
heysummit.com
أنشئ أحداثًا ومؤتمرات ودورات افتراضية رائعة وغير ذلك الكثير للتفاعل مع جمهورك وتنمية مجتمعك من خلال التسويق القائم على الأحداث.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm عبارة عن منصة برمجية تجريبية وتسويق للأحداث تقدم دعوة مخصصة عبر الإنترنت وتسجيل الضيوف وتسجيل الوصول عبر الهاتف المحمول والتنشيط الرقمي. يمكّن برنامجنا الرائد أيضًا المسوقين من دمج بيانات الأحداث الهامة في بقية مقاييس المبيعات والتسويق الخاصة بمؤسستهم، مما يجعل من الممكن قياس فعالية الحدث...
Swapcard
swapcard.com
قم بإدارة معارض ومؤتمرات أكثر ذكاءً، بدون أي صداع Swapcard عبارة عن نظام أساسي سهل الاستخدام للتسجيل والمشاركة تم تصميمه لتحقيق إيرادات أعلى في الأحداث الخاصة بك.
ExhibitDay
exhibitday.com
ExhibitDay هي أداة لتخطيط المعارض التجارية وإدارة المشاريع والتعاون لمديري المعارض التجارية والعارضين وفرق الفعاليات.
EventX
eventx.io
"الأحداث في أي مكان وفي أي وقت ولأي شخص." الأحداث هي المكان الذي تحدث فيه الاتصالات الهادفة وتبادل المعرفة. نحن هنا لجعل الأحداث بسيطة ومؤثرة. EventX عبارة عن منصة SaaS للأحداث الافتراضية حائزة على جوائز، وموفر حلول إدارة الأحداث الذكية الكل في واحد. نحن نقدم حلول الأحداث الافتراضية والمختلطة للشركا...
Event Staff
eventstaffapp.com
اكتشف بسرعة الأشخاص المتفرغين للعمل، وتواصل مع موظفيك عبر الرسائل النصية، وتتبع الوقت من خلال ساعات العمل، وتكامل مع خدمات كشوف المرتبات.
AnyRoad
anyroad.com
منصة التسويق التجريبية الرائدة لتشغيل الأحداث والتجارب وتحسينها، وتنمية الولاء للعلامة التجارية وتحقيق عائد أكبر على الاستثمار.
Eventeny
eventeny.com
لديك نظام إدارة الأحداث لذلك! قم بإدارة كل ما يتعلق بالأحداث الشخصية والمختلطة وعبر الإنترنت بسهولة، كل ذلك في مكان واحد مناسب!
Hubilo
hubilo.com
أنشئ أحداثًا أفضل تحقق إيرادات حقيقية. يمثل كل حدث فرصة لزيادة الإيرادات، بغض النظر عن مكان حدوثه. قم بإعطاء الأولوية لخط الأنابيب من منصة واحدة مع ندوات عبر الإنترنت وحفلات مشاهدة وعروض توضيحية ومؤتمرات وأحداث شخصية تؤدي إلى التحويل.
Eventzilla
eventzilla.net
يتيح لك Eventzilla إعداد نماذج التسجيل المخصصة وإرسال دعوات عبر البريد الإلكتروني وإدارة عمليات الإلغاء في مكان واحد. يمكن للحاضرين في الحدث التسجيل عبر الإنترنت وإجراء عمليات دفع آمنة عبر الإنترنت.
Sessionize
sessionize.com
تعد Sessionize الطريقة الذكية لإجراء المكالمات الخاصة بالأوراق والجدول الزمني وإدارة المتحدثين.
QuickStaff
quickstaffpro.com
يعد Quickstaff Pro برنامج جدولة سهل الاستخدام ومصمم خصيصًا لمحترفي الأحداث في اقتصاد الحفلة. نظرًا لأنه يجب "دعوة" الموظفين و"قبولهم" لكل حفلة، فإن أدوات الجدولة العادية لا تعمل. يتيح لك برنامجنا إنشاء الأحداث ونقوم بدعوة موظفيك أثناء مراقبة ردودهم. يتيح لك Quickstaff Pro أيضًا إنشاء التحولات والأدو...
HelloSponsor
hellosponsor.com
HelloSponsor هو برنامج إدارة الأحداث الرائد القائم على السحابة والذي يساعد العلامات التجارية على تبسيط جميع العمليات الأساسية لتخطيط الأحداث وتسويقها ومركزيتها. يتم استخدامنا من قبل شركات Fortune 500 والشركات الناشئة ذات النمو المرتفع كنظام لتتبع الأحداث على مستوى الشركة لإدارة الرعاية والمعارض التج...
Event Smart
eventsmart.com
قم بتنظيم أحداث غير محدودة وقم ببيع تذاكر مدفوعة غير محدودة مجانًا في بلدك وبالعملة الخاصة بك على موقع ويب Event Smart الخاص بك.
Eventplanner
eventplanner.net
يجعل موقع eventsplanner.net من السهل على الجميع تنظيم الأحداث غير العادية. يحتوي برنامج الأحداث الخاص بنا على كل الأدوات التي تحتاجها للتخطيط لأحداث لا تُنسى - كل ذلك في مكان واحد مناسب! تتيح لك منصتنا اكتشاف أفضل الموردين والأماكن للفعاليات في العالم.
EventOnline
eventonline.be
EventOPS هو برنامج قائم على الويب مصمم لمديري الأحداث والبائعين والمصممين في الأحداث بجميع أحجامها.
Event Logic
eventlogic.se
في عالم رقمي متزايد، نحن نؤمن بأهمية تحدي وتغيير الطريقة التي يزود بها الأشخاص الاجتماعات والفعاليات والمؤتمرات ويخططون لها ويديرونها. نقوم بذلك من خلال التأكد من فهمنا لمخططي الأحداث والتحديات الأكثر صعوبة التي تواجه منظماتهم في الجهود المبذولة لإنشاء اجتماعات ناجحة بين الأشخاص. وقد أدى ذلك إلى إنش...
Reposite
reposite.io
Reposite هي أداة التخطيط الرائدة في الصناعة والتي تعمل على تعزيز اكتشاف الموردين وتبسيط التنسيق لمخططي المجموعة.
Joi
joi.events
هل تقضي ساعات في تحديث جداول البيانات والمستندات يدويًا عند التخطيط للأحداث؟ إذا كانت الإجابة بنعم فأنت بحاجة إلى جوي. Joi هو برنامج تخطيط الأحداث الوحيد الذي يمكنه إزالة ألم جداول البيانات. تعني البنية الفريدة لـ Joi أنه يمكنك تنفيذ المهام في دقائق والتي قد تستغرق عادةً ساعات. قم ببناء برنامجك أو ج...
Slingshot
slingshotapp.io
يعمل Slingshot على تمكين عملية اتخاذ القرار المستندة إلى البيانات من خلال التحليلات في الوقت الفعلي والمتكاملة بسلاسة مع ميزات إدارة المشروع والتعاون. مع وجود محرك شامل لذكاء الأعمال في جوهره، يوفر Slingshot للمستخدمين رابطًا مباشرًا لمصادر البيانات والمنصات الخاصة بهم، مما يمكنهم من استخلاص رؤى قيم...
RSVPify
rsvpify.com
منصة رائدة لحجز التذاكر وإدارة الأحداث عبر الإنترنت، تحظى بثقة 30% من قائمة Fortune 500. قم بإدارة الأحداث الكبيرة والصغيرة بسهولة وسلط الضوء على علامتك التجارية. ميزات قوية بما في ذلك دعوات البريد الإلكتروني، والتسجيل عبر الإنترنت والرد على الدعوة، وجمع البيانات المخصصة، وإدارة قائمة الضيوف، وتفضيل...
MICE Operations
miceoperations.com
تقدم MICE Operations برامج قوية لتخطيط وإدارة الأحداث عبر الإنترنت لأماكن الفعاليات وشركات تقديم الطعام ومحترفي الفعاليات. تخطيط الأحداث - لا تقلق بشأن مستندات Word ورسائل البريد الإلكتروني والعثور على المعلومات في أماكن مختلفة. توفر MICE الثقة من خلال نظرة عامة مثالية على جميع معلومات الحدث الخاص ب...
Map D
mapdevents.com
أصبحت Map Dynamics الآن Map D - الحل الأسهل لبيع وإنتاج حدثك التالي. اجعل مبيعات الأكشاك أمرًا سهلاً وعبر لوجستيات الأحداث المعقدة من قائمة المهام الخاصة بك باستخدام Map D. جميع ميزات تخطيط الأحداث التي تحتاجها لإدارة وتنفيذ أي نوع من الأحداث في أسهل الحلول المتاحة.
Evenium
corp.evenium.com
يوفر Eventium تقنية بديهية حتى تتمكن من إدارة الأحداث الخاصة بك بسهولة، مع توفير تجربة أفضل وأكثر جاذبية للحاضرين. تعمل منصتنا على تبسيط إدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الحدث مع توفير البيانات والرؤى التي تحتاجها لتعظيم القيمة الخاصة بك. بفضل التفاعل في جوهره، يمكّنك Eventium من إنشاء بيئات تعليمي...
Bloomerang
bloomerang.co
يقدم Bloomerang Volunteer (المعروف سابقًا باسم InitLive) حلاً شاملاً لإدارة الموظفين والمتطوعين للبرامج والفعاليات. يعمل حل Bloomerang Volunteer على تبسيط عملية توظيف الموظفين والمتطوعين، والجدولة، والإدارة، والاتصالات من خلال تطبيقات الويب والهاتف المحمول. مثالي للمؤسسات والمنظمات غير الربحية ومنتج...
Eventee
eventee.co
بفضل الواجهة البديهية والجميلة لكل من تطبيق الهاتف المحمول والويب، يستطيع عملاؤنا الوصول إلى أكثر من 70% من قاعدة المستخدمين لكل حدث. تمكنك ميزات الحدث من إدارة الحدث الخاص بك بكفاءة، وزيادة مشاركة الحضور، وتحسين تجربة الحدث بشكل عام. الميزات المضمنة: جدولة الأحداث، والأسئلة والاستطلاعات المباشرة، و...
Perfect Venue
perfectvenue.com
ابدأ تجربتك المجانية اليوم على PerfectVenue.com! بطاقة الإئتمان غير مطالب بها. تساعد Perfect Venue المطاعم المستقلة ومجموعات الضيافة وجميع أنواع الأماكن من خلال توفير نظام سهل الاستخدام وبأسعار معقولة يعمل على تبسيط عملية مبيعات الأحداث. يسمح Perfect Venue لعملائنا بجمع العملاء المحتملين وإرسال المق...
Grip Events
grip.events
Grip عبارة عن منصة أحداث مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة للعلاقات التجارية. فهو يساعد منظمي الأحداث مثل SXSW وRX وClarion Events على إنشاء العلاقات بين المشاركين والحفاظ عليها وتتبعها عبر أحداث متعددة.
Agorify
agorify.com
يقف Agorify في طليعة إضفاء الطابع الديمقراطي على تكنولوجيا الأحداث، مدفوعًا بإيماننا بأن حلول إدارة الأحداث عالية الجودة والفعالة يجب أن تكون متاحة وبأسعار معقولة. تعد منصتنا انعكاسًا لهذا الالتزام، حيث تقدم مجموعة من الميزات المصممة للمناسبات بجميع الأحجام والميزانيات: - حل أكشاك الخدمة الذاتية: قم...
Tikkl
tikkl.com
استمتع بتجربة حدث غامرة من جميع أنحاء العالم، شخصيًا أو افتراضيًا. أو قم باستضافة حدثك الذي لا يقاوم من خلال حل DIY القوي الذي يعزز الحضور والإيرادات. الآن مع الذكاء الاصطناعي.
Groupize
groupize.com
Groupize هو الحل المفضل لإدارة الاجتماعات الحديثة. من خلال منصة شاملة وسهلة الاستخدام مصممة للمجموعات والاجتماعات والمناسبات بجميع أحجامها، تعمل Groupize على توحيد السفر والإنفاق والامتثال مع تقديم تجربة مذهلة للمخططين والحضور. من خلال دعم الاجتماعات بجميع أحجامها، تعمل Groupize على مركزية التخطيط و...
ZIGnotch
zignotch.com
منصة إدارة الأحداث الخاصة بنا هي أداة شاملة. سهل الاستخدام، ويوفر البيانات الأساسية، ويسمح لك بتشغيل الأحداث المؤثرة.
Audience Republic
audiencerepublic.com
Audience Republic عبارة عن منصة SaaS مصممة لمساعدة منظمي الأحداث على بيع المزيد من التذاكر من خلال تعظيم الترويج الشفهي وبناء الجماهير وفتح رؤى العملاء. احصل على جميع بيانات عملائك في مكان واحد بما في ذلك مبيعات التذاكر ومشتركي البريد الإلكتروني والتسجيلات من حملات Audience Republic. أنشئ حملات تكاف...
Premagic
studio.premagic.com
Premagic عبارة عن منصة لتوزيع الصور مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسويق الأحداث. تم تصميم Premagic لتعزيز المشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي وزيادة عائد استثمار الجهات الراعية (ROI) للأحداث إلى أقصى حد. تستفيد المنصة من الذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية التقاط صور الأحداث وتنظيمها وتوزيعها على منصات التواص...
eventPower
eventpower.com
يوفر EventPower لمنتجي الأحداث حلاً قويًا للتسجيل عبر الإنترنت وفي الموقع. يتم تقديم النظام كخدمة "افعلها بنفسك" أو كحل خدمة كامل مخصص.
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves هو حل لإدارة المؤتمرات للباحثين ومنظمي الأحداث. مع Fourwaves يمكنك بسهولة إدارة أي حدث علمي بدءًا من جلسات الملصقات الافتراضية وحتى المؤتمرات العالمية. تتضمن بعض الميزات ما يلي: - منشئ موقع الحدث - أدوات التسجيل والمدفوعات - إدارة مجردة - أدوات مراجعة النظراء - تطبيق ويب مختلط/افتراضي - جل...
Momice
momice.com
تقدم Momice برامج ومعرفة بالأحداث لمحترفي الأحداث. يمكّن برنامج Momice محترفي الأحداث من تحسين موقع الويب الخاص بالأحداث، والتسجيل، ومراسلات الأحداث، وإصدار التذاكر، وتفاعل الجمهور، والتسجيل في الموقع وتقييم الأحداث (الاستطلاع)، لجميع أحداثهم المباشرة وعبر الإنترنت والمختلطة. يعمل العمل مع Momice عل...
Planning Pod
planningpod.com
برنامج إدارة الأحداث الشامل رقم 1 لمنظمي الأحداث وأماكنها. تعرف على كيفية قيام أكثر من 20 ألف متخصص بتوفير ما يزيد عن 62 ساعة شهريًا وتبسيط العمليات والاتصالات من خلال برنامجنا الكامل لإدارة الأحداث عبر الإنترنت
Notified
notified.com
توفر Notified Event Cloud تقنية الأحداث الشاملة الأكثر شمولاً في العالم والخدمات ذات الصلة لدعم إنشاء الأحداث وإدارتها. قم بإدارة دورة الحياة الكاملة للأحداث الخاصة بك، بغض النظر عن الموقع أو التنسيق أو الحجم أو المدة - بدءًا من الجلسات الفردية وحتى التجارب المستمرة. يسمح Notified لمخططي الأحداث وال...
inwink
inwink.com
Inwink هي منصة SaaS لتسويق BtoB والتي تمكن الشركات من عرض علاماتها التجارية وإشراك جماهيرها من خلال: - الأحداث الشخصية وعبر الإنترنت والمختلطة؛ - مجتمعات متاحة دائمًا عبر الإنترنت على مواقع ويب مخصصة؛ - بيانات مركزية وآمنة للغاية ومقسمة بشكل صارم حسب العميل. - تطبيق جوال أصلي مخصص لحدثك أو مجتمعك. ت...
Cadmium
gocadmium.com
تعمل شركة Cadmium على تبسيط إنتاج الأحداث الحية والهجينة والافتراضية وتعظيم قيمة التعلم عبر الإنترنت من خلال منصة واحدة مرنة مصممة لالتقاط كيمياء الأشخاص والأفكار والمعرفة. تحظى منتجات الشركة البرمجية بثقة أكثر من 900 مؤسسة تعتمد على المحتوى في جميع أنحاء العالم لتوليد الإيرادات وتعزيز الاحتفاظ بالع...
Attendease
attendease.com
أحدث البرامج لأحداث الشركات وإدارة تخطيط الاجتماعات. Attendease هو الحل النهائي لإدارة الأحداث للمخططين ومنظمي الاجتماعات. بدءًا من اللقاءات الشخصية وحتى الهجينة والافتراضية، تغطي منصتنا كل جانب من جوانب نمط حياة الحدث الخاص بك. قم بالترويج بسلاسة باستخدام أداة إنشاء مواقع الويب والتسويق عبر البريد ...
Eventene
eventene.com
Eventene هو نظام إدارة الأحداث الكل في واحد لإنشاء وتنظيم وتشغيل جميع الأحداث الخاصة بك على منصة واحدة. سواء كانت الأحداث الخاصة بك شخصية أو افتراضية أو مختلطة، توفر Eventene الحلول المتاحة الأكثر حداثة ومرونة وقابلة للتطوير.
Eventtia
eventtia.com
Eventtia عبارة عن منصة شاملة لإدارة الأحداث تساعد الشركات الكبيرة على إنشاء أحداث شخصية ومختلطة وافتراضية جذابة بشكل فريد. تعمل ميزات Eventtia القابلة للتخصيص وتكاملات واجهة برمجة التطبيقات (API) على تمكين الشركات الرائدة عالميًا من إدارة الحضور بكفاءة، وإنشاء حملات جذابة عبر البريد الإلكتروني والرس...
Edenkit
edenkit.com
يساعدك Edenkit على: - إنشاء تواجد رقمي على الفور، وإطلاق صفحة ويب للحدث، وتطبيق جوال، وحملة تسجيل وتسويق مجتمعية في دقائق - كل ذلك يعتمد على المحتوى الخاص بك - بناء علاقات مخلصة، وتمكين المتحدثين والجهات الراعية والعارضين من رواية قصتهم بأنفسهم - ملفات تعريف مُدارة ومحتوى وسائط اجتماعية مخصص - الوصو...
Canapii
canapii.com
تم تصميم منصة إدارة الأحداث الحائزة على جوائز Canapii للمؤسسات من جميع الأحجام لتقديم أحداث شخصية ومختلطة وافتراضية فريدة وجذابة. بدءًا من حجز التذاكر عبر الإنترنت ووصولاً إلى تسجيل الوصول في الموقع ونشر تحليلات الأحداث، تتيح لك أدواتنا وحلولنا الرقمية تبسيط عملية تنظيم الحدث بالكامل - كل ذلك في مكا...
EventMobi
eventmobi.com
تسهل منصة إدارة الأحداث الشاملة الخاصة بـ EventMobi على منظمي الأحداث تخطيط تجارب الأحداث الافتراضية والهجينة والشخصية والترويج لها وتحقيق الدخل منها وتقديمها. بدءًا من موقع الويب والتسجيل وتطبيق الأحداث الحائز على جوائز، وحتى المساحة الافتراضية وإنتاج الأحداث المُدارة بالكامل عبر الإنترنت، تم استخد...
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop عبارة عن منصة حقيقية لإدارة الأحداث والمشاركة في الموقع وافتراضية ومختلطة. يدعم PheedLoop كل شيء بدءًا من البث الأصلي، وقاعات العرض الافتراضية، وطباعة الشارات، والتسجيل، وبوابات المتحدثين/العارضين المتزامنة، وتطبيقات الهاتف المحمول الفورية، إلى تسجيل الوصول في الموقع، ومخططات الطوابق، والا...