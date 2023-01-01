ندوة عبر الإنترنت مباشرة قم ببناء نموذج عمل مختلط يحبه الجميع. انضم إلى كبار المسؤولين التنفيذيين لترى كيف تقوم مؤسسات مثل مؤسستك بتغيير الطريقة التي يتم بها إنجاز العمل.

الموقع الإلكتروني: citrix.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Citrix Cloud. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.