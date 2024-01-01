بدائل - CisionOne
Tumblr
tumblr.com
Tumblr (منمق كـ tumblr ويُنطق "tumbler") هو موقع أمريكي للتدوين الصغير والشبكات الاجتماعية أسسه ديفيد كارب في عام 2007 وتملكه حاليًا شركة Automattic. تتيح الخدمة للمستخدمين نشر الوسائط المتعددة والمحتويات الأخرى على مدونة قصيرة الشكل. يمكن للمستخدمين متابعة مدونات المستخدمين الآخرين. يمكن للمدونين أ...
Feedly
feedly.com
Feedly (منمق كـ Feedly) هو تطبيق لتجميع الأخبار لمختلف متصفحات الويب والأجهزة المحمولة التي تعمل بنظامي iOS وAndroid. وهي متاحة أيضًا كخدمة مستندة إلى السحابة. يقوم بتجميع موجزات الأخبار من مجموعة متنوعة من المصادر عبر الإنترنت ليتمكن المستخدم من تخصيصها ومشاركتها مع الآخرين. تم إصدار Feedly لأول مر...
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite عبارة عن منصة لإدارة الوسائط الاجتماعية، أنشأها رايان هولمز في عام 2008. تأخذ واجهة مستخدم النظام شكل لوحة معلومات، وتدعم تكامل الشبكات الاجتماعية لـ Twitter وFacebook وInstagram وLinkedIn وYouTube. يقع مقر Hootsuite في فانكوفر، ويعمل به ما يقرب من 1000 موظف في 13 موقعًا، بما في ذلك تورون...
Linktree
linktr.ee
تعرف على Linktree™، أداة الارتباط الحيوي المجانية التي تستخدمها أفضل العلامات التجارية والمبدعين والمؤثرين في العالم.
Bitly
bitly.com
Bitly هي خدمة تقصير عناوين URL ومنصة لإدارة الروابط. تأسست شركة Bitly, Inc. في عام 2008. وهي شركة خاصة ومقرها في مدينة نيويورك. يقوم Bitly بتقصير 600 مليون رابط شهريًا، لاستخدامها في شبكات التواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني. تجني Bitly الأموال عن طريق فرض رسوم مقابل الوصول ...
Metricool
metricool.com
تحليل وإدارة وتنمية وجودك الرقمي. كل شيء في مكان واحد. قم بتخطيط محتوى الوسائط الاجتماعية الخاص بك، ومراجعة بياناتك، وإدارة حملاتك الإعلانية عبر الإنترنت.
SEMrush
semrush.com
تقدم SEMrush حلولاً لتحسين محركات البحث (SEO) وPPC والمحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي والأبحاث التنافسية. موثوق به من قبل أكثر من 6000000 مسوق حول العالم
Zoho Social
zoho.com
Zoho Social هي أداة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي تساعد الشركات والوكالات على تعزيز تواجدها على وسائل التواصل الاجتماعي. سجل مجانا. بطاقة الإئتمان غير مطالب بها.
Later
later.com
منصة التسويق المرئي الرائدة التي تتيح لك التخطيط والجدولة والنشر وقياس نتائج منشوراتك على Instagram ووسائل التواصل الاجتماعي.
Social Blade
socialblade.com
Social Blade (يُكتب أحيانًا SocialBlade) هو موقع ويب أمريكي يتتبع إحصائيات وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي. يتتبع Social Blade بشكل خاص منصة YouTube، ولكنه يحتوي أيضًا على معلومات تحليلية بخصوص Twitch وFacebook وInstagram وTwitter وTikTok وTrovo وDailymotion وMixer وDLive وStoryFire. تعمل Social Bl...
Planoly
planoly.com
قم بإدارة وتخطيط وجدولة منشوراتك على Instagram من جهاز الكمبيوتر والهواتف المحمولة. قم بإنشاء موجز Instagram متماسك وإدارة حسابات Instagram المتعددة.
Vista Social
vistasocial.com
أدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي مصممة بخبرة لمساعدتك على تجاوز أهدافك
Sprout Social
sproutsocial.com
أعد تصور كيف يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي تنمية أعمالك باستخدام Sprout Social. شاهد أدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا أثناء العمل. ابدأ تجربتك المجانية اليوم.
Loomly
loomly.com
Loomly هي منصة نجاح العلامة التجارية التي تمكن فرق التسويق من تنمية العلامات التجارية الناجحة عبر الإنترنت من خلال ميزات التعاون والنشر والتحليلات.
ContentStudio
contentstudio.io
يقدم ContentStudio أداة لاكتشاف المحتوى تجعل مدونات تنظيم المحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي سهلة الاستخدام للأعمال في أي مكان أو سوق.
Qualtrics
qualtrics.com
تعمل Qualtrics على تمكين الشركات من التقاط رؤى العملاء والمنتجات والعلامات التجارية والموظفين والتصرف بناءً عليها في مكان واحد.
Beacons
beacons.ai
تُعد البرامج الملحقة للتتبع أسهل طريقة لإنشاء رابط في موقع الويب الحيوي الذي سيحبه معجبوك - وهي مجانية!
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot - أداة تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي بالعلامة التجارية وحركة المرور. لقد قمنا بتصميم أتمتة جدولة وسائل التواصل الاجتماعي للمسوقين.
AgoraPulse
agorapulse.com
برنامج سهل الاستخدام لإدارة الوسائط الاجتماعية يسمح لك بالبقاء منظمًا، وتوفير الوقت، وإدارة البريد الوارد الخاص بك بسهولة، والنشر، وإعداد التقارير، والمراقبة، وأدوات تعاون الفريق.
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - يقوم حل أتمتة الشراكة الرائد عالميًا باكتشاف جميع قنوات الشراكة وإدارتها وحمايتها وتحسينها للوصول إلى نمو هائل حقيقي.
LocalStack
localstack.cloud
LocalStack هو محاكي خدمة سحابية يتم تشغيله في حاوية واحدة على الكمبيوتر المحمول الخاص بك أو في بيئة CI الخاصة بك. باستخدام LocalStack، يمكنك تشغيل تطبيقات AWS أو Lambdas بالكامل على جهازك المحلي دون الاتصال بموفر خدمة سحابية عن بعد! سواء كنت تختبر تطبيقات CDK معقدة أو تكوينات Terraform، أو بدأت للتو...
Tailwind
tailwindapp.com
الأداة التي تبدو وكأنها فريق تسويق. تقوم Tailwind بأتمتة الأجزاء الأكثر صعوبة في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى تتمكن من النمو بشكل أكثر ذكاءً وأسرع.
Sendible
sendible.com
ارفع قصة علامتك التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي. تعاون مع عملائك وفرقك لتخطيط ونشر وقياس مدى نجاح المحتوى على كل منصة.
LTK
shopltk.com
تسوق أحدث صيحات الموضة والمنزل والجمال واللياقة البدنية من مؤثري LTK الذين تثق بهم. أفكار لملابس العمل، وفساتين ضيوف الزفاف، ومظهر السفر، وغير ذلك الكثير.
Brandwatch Social Media Management
brandwatch.com
Falcon هي منصة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي المبنية على التحليلات الاجتماعية والمشاركة المجتمعية والحوكمة لـ Facebook وTwitter وLinkedIn وInstagram.
Fedica
fedica.com
قم بتحليل واستهداف متابعيك على تويتر حسب الموقع والتركيبة السكانية. بناء مجتمع مثالي. جدولة التغريدات في أفضل وقت لمتابعيك
PartnerStack
partnerstack.com
برنامج لإدارة علاقات الشركاء لتوسيع نطاق أي برنامج: التابع، والموزع، والتسويق، والمزيد. تعرف على سبب نمو شركات SaaS مع PartnerStack PRM.
Snoopreport
snoopreport.com
شاهد نشاط Instagram لأي شخص دون تثبيت التطبيق. تعرف على ما يحبه شخص ما ويتابعه على Instagram باستخدام Snoopreport Instagram Activity Tracker
Talkwalker
talkwalker.com
Talkwalker هي أداة قوية للغاية لتحليل وسائل التواصل الاجتماعي وأداة لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، موصى بها من قبل العلامات التجارية والوكالات في جميع أنحاء العالم.
Iconosquare
iconosquare.com
قم بتعزيز تواجدك على Instagram وFacebook وTwitter وLinkedIn من خلال رؤى حصرية وأدوات إدارة هي الأفضل في فئتها لفريقك. ابدأ نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا.