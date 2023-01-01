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اتصال موحد وذكاء متنوع. من خلال توحيد البيانات والأشخاص والذكاء الاصطناعي والخبرات في مكان واحد، تعمل CINNOX على تمكين المؤسسات من تصميم وصياغة وإطلاق العنان لقوة "X'perience في الحركة لخلق لحظات الفوز للفرق والعملاء.

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