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CINNOX

CINNOX

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الموقع الإلكتروني: cinnox.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CINNOX على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

اتصال موحد وذكاء متنوع. من خلال توحيد البيانات والأشخاص والذكاء الاصطناعي والخبرات في مكان واحد، تعمل CINNOX على تمكين المؤسسات من تصميم وصياغة وإطلاق العنان لقوة "X'perience في الحركة لخلق لحظات الفوز للفرق والعملاء.

الموقع الإلكتروني: cinnox.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CINNOX. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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