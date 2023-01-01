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Cineplanet Perú

Cineplanet Perú

cineplanet.com.pe

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ننسى قوائم الانتظار! شراء التذاكر والمجموعات الخاصة بك من التطبيق لدينا. استكشف قوائمنا وجداولنا الزمنية وشاهد العروض الترويجية لأحدث الإصدارات. حقق أيضًا أقصى استفادة من برنامج أعضاء Cineplanet المتجدد. تحقق من نقاطك وزياراتك واستبدل مزاياك عبر الإنترنت!

الموقع الإلكتروني: cineplanet.com.pe

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cineplanet Perú. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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