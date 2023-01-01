بدائل - Center.ai

Pear Commerce

pearcommerce.com

Pear Commerce هي منصة للتجارة الإلكترونية للبيع بالتجزئة تربط السلع الاستهلاكية المعبأة بتجار التجزئة، وتحول الأدوات القابلة للتسوق إلى رؤى قابلة للتنفيذ تعمل على تعزيز تسويق الأداء. مجموعة أدوات Pear - بما في ذلك محددات مواقع المتاجر، والصفحات القابلة للتسوق، والروابط القابلة للتسوق، وPear Connect ...