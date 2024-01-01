بدائل - CenarioVR

ClassVR

ClassVR

classvr.com

ClassVR عبارة عن منصة متعددة الاستخدامات تستخدم قوة الواقع الافتراضي والمعزز للتعليم والتدريب من الفصل الدراسي إلى قاعة الاجتماعات

SynergyXR

SynergyXR

synergyxr.com

SynergyXR: إحداث ثورة في المستقبل مع XR Solutions نظرة عامة على الشركة يقع SynergyXR في مدينة آرهوس النابضة بالحياة بالدنمارك، ويعتبر منارة للابتكار في مشهد الواقع الممتد (XR). لقد ولدنا من فهم عميق لقطاعي التصنيع والطاقة، وتطورنا لنصبح قوة هائلة، متخصصة في جلب أدوات الواقع المعزز والافتراضي إلى طلي...

TrainBeyond

TrainBeyond

trainbeyond.com

برامج تدريب للواقع الافتراضي وسطح المكتب والهاتف المحمول تعتمد على الألعاب وفعالة من حيث التكلفة وقابلة للتطوير لتناسب حجم أي شركة. مع TrainBeyond، يمكنك تدريب القوى العاملة لديك من خلال تجارب عملية وتفاعلية، وفقًا لمعايير الصناعة، ودون المخاطرة.

FundamentalVR

FundamentalVR

fundamentalsurgery.com

شريك استراتيجي يساعد قادة الأجهزة الطبية على حل مشكلة Competency @ Scale Gap لتحقيق النجاح التجاري.

Motive.io

Motive.io

motive.io

إن Motive Training Platform هي مجموعة الأدوات الكاملة التي تمنح محترفي التدريب القدرة على إنشاء تدريب الواقع الافتراضي الخاص بهم والتحكم فيه، مما يجعل من السهل إنشاء مواد تدريب الواقع الافتراضي وتوزيعها على نطاق واسع.

Warp VR

Warp VR

warpvr.com

Warp VR هي الطريقة الأسهل والأقوى لإنشاء وتوسيع نطاق تدريب الواقع الافتراضي القائم على القصة وسيناريوهات الإعداد للمؤسسات ووكالات التدريب والتعليم. تستخدم شركات مثل ASML، وErste Bank، وKLM، وShell، وTata Steel برنامج Warp VR لتدريب القوى العاملة لديها على السلامة والأمن والمهارات الشخصية بطريقة واقع...

Viar360

Viar360

viar360.com

Viar360 هي منصة التأليف والنشر الأكثر سهولة والتي تقلل الوقت والجهد والمعرفة المطلوبة لإنشاء تجارب تدريب وتعلم غامرة للغاية من مقاطع فيديو وصور بنطاق 360 درجة. يتيح لك Viar360 إنشاء سيناريوهات تعليمية غامرة يمكن للمتعلمين تجربتها في "وضع البانوراما" على أجهزتهم أو في "الواقع الافتراضي" باستخدام سماع...

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