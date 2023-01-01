WebCatalog
CDN Planet

CDN Planet

cdnplanet.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CDN Planet على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تم إطلاق CDN Planet في عام 2011 وتم بناؤه وتشغيله بواسطة آرون بيترز. بصفته مستشارًا مستقلاً لأداء الويب ومؤسسًا مشاركًا لمزود خدمة Multi-CDN TurboBytes، يتمتع آرون بخبرة تزيد عن 10 سنوات في كل ما يتعلق بـ CDN، بما في ذلك التكوينات المتقدمة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها المتعمق وتوجيه حركة المرور ومراقبة الأداء.

الموقع الإلكتروني: cdnplanet.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CDN Planet. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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