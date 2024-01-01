بدائل - Canva
Looker Studio
cloud.google.com
يعد Looker Studio، المعروف سابقًا باسم Google Data Studio، أداة عبر الإنترنت لتحويل البيانات إلى تقارير ولوحات معلومات إعلامية قابلة للتخصيص قدمتها Google في 15 مارس 2016 كجزء من مجموعة Google Analytics 360 للمؤسسات. أطلق العنان لقوة بياناتك باستخدام لوحات المعلومات التفاعلية والتقارير الرائعة التي...
Grow
grow.com
برنامج ذكاء الأعمال الذي يحرر الرؤى التي تحتاجها بشدة لدعم النمو وتحويل أعمالك.
Visme
visme.co
قم بإنشاء عروض تقديمية احترافية ورسوم بيانية تفاعلية وتصميم جميل ومقاطع فيديو جذابة، كل ذلك في مكان واحد. ابدأ باستخدام Visme اليوم.
Infogram
infogram.com
إن Infogram هو أداة سهلة الاستخدام لإنشاء الرسوم البيانية والرسوم البيانية. قم بإنشاء ومشاركة الرسوم البيانية الجميلة والتقارير عبر الإنترنت والخرائط التفاعلية. اصنع بنفسك هنا
Databox
databox.com
منصة تحليلات الأعمال مصممة لمساعدتك على فهم ما يحدث في عملك. مؤشرات الأداء الرئيسية من الخدمات السحابية وجداول البيانات وقاعدة البيانات في مكان واحد.
Elastic Cloud
elastic.co
البحث المؤسسي وإمكانية المراقبة والأمان للسحابة. يمكنك العثور على المعلومات بسرعة وسهولة واكتساب الرؤى وحماية استثمارك التكنولوجي سواء كنت تعمل على Amazon Web Services أو Microsoft Azure أو Google Cloud.
Geckoboard
geckoboard.com
يمكنك بسهولة إنشاء لوحات معلومات قابلة للمشاركة تجعل بيانات الأعمال الرئيسية والمقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية واضحة وسهلة الفهم.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
لوحات تحكم تحسين محركات البحث (SEO)، وPPC، والتواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والمراجعة، وتتبع المكالمات
Whatagraph
whatagraph.com
Whatagraph هي أداة إعداد التقارير الأكثر وضوحًا لتحليلات التسويق وإعداد تقارير وسائل التواصل الاجتماعي. ابدأ النسخة التجريبية المجانية الآن! لا حاجة لنسخة CC.
Reportei
reportei.com
أنشئ تقارير ولوحات معلومات عن وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي في 3 ثوانٍ فقط. اطلع على جميع مؤشراتك الرئيسية من Instagram وFacebook وMeta Ads وYouTube وTikTok وLinkedIn وGoogle Analytics وGoogle Ads وMailchimp وHotmart وRD Station وActive Campaign وPhoneTrack وSearch Console وGoogle My Busi...
Reportz
reportz.io
أداة إعداد التقارير مصممة لتوفير الوقت والمال في مهام إعداد التقارير الدورية الشاقة من خلال استخدام لوحات المعلومات التفاعلية.
DashThis
dashthis.com
الطريقة البسيطة لأتمتة تقاريرك التسويقية! احصل على تسويق آلي جميل، وتحليلات، وتقارير SEM وSEO في ثوانٍ. ابدأ نسخة تجريبية مجانية وانظر!
Plecto
plecto.com
تعزيز أداء فريقك يبدأ من هنا. Plecto هي منصة أداء الأعمال الكاملة الوحيدة التي تجمع بين تصور مؤشرات الأداء الرئيسية في الوقت الفعلي وأدوات اللعب والتدريب في حل واحد قوي.
Vizzlo
vizzlo.com
نظرة عامة على المخطط الزمني وأمثلة. تخطيط وجدولة فعالة للمشروعات بجداول زمنية مذهلة ببضع نقرات فقط. قم بإنشاء مخططات ورسوم بيانية ومرئيات أعمال عالية الجودة مجانًا في ثوانٍ. أنشئ جداول زمنية أو مخططات أو خرائط للعروض التقديمية أو المستندات أو الويب.
Rollstack
rollstack.com
Rollstack automatically creates and updates slide decks and documents using Business Intelligence (BI) tools, CRMs, and data warehouses. No engineering or manual work needed.
Qalyptus
qalyptus.com
Qalyptus is a powerful and effective reporting platform. Qalyptus is flexible and allows you to create custom reports from Qlik Sense SaaS, Qlik Sense Client-Managed, and QlikView in various formats: Excel, Word, PowerPoint, PDF, HTML, and more. Using a drag-and-drop interface, create reports for un...
Datapad
datapad.io
Datapad is a no-code reporting platform. It helps any business integrate with 15+ sources in an instant, consolidate their data in a singel location and collaborate with their teams & clients. The tool excels in its ease-of-use, design and simplicity. Some highlighted features are: - 15+ integration...
Highcharts
highcharts.com
Highcharts is a multi-platform charting library that makes it easy for developers to add interactive charts to web and mobile projects of any size. Over 80% of the 100 largest companies in the world use Highcharts, and over 50,000+ companies across industries such as application development, publish...
Vareto
vareto.com
Vareto is the modern, intuitive FP&A platform for strategic finance and business teams to plan, forecast, and report in one source of truth. Vareto is built for mid-market, high-growth, and enterprise teams and is designed to be flexible, customizable, and scalable as business needs evolve. ✅ Get ti...
Pigment
pigment.com
What is Pigment? Pigment is a business planning platform. By bringing together people, data and processes into an intuitive, adaptable, integrated platform, teams can quickly build trusted strategic and operational business plans to drive growth, react to change and future-proof their business. Indu...
Brightmetrics
brightmetrics.com
Brightmetrics enables your team to gain critical insights from your most common and valuable customer communication tools — your business phone system and contact center application. Brightmetrics pulls and organizes your telephone and other multi-channel engagement data, from your Mitel MiVoice Con...
ATLAS.ti
atlasti.com
Leveraged by brands and academics alike, ATLAS.ti allows anyone to analyze data and uncover valuable insights – no matter which sector you work in. From basic analysis tasks to the most in-depth research projects: With ATLAS.ti, you can easily unlock actionable findings from your qualitative and mix...
PopSQL
popsql.com
PopSQL هو تطور لمحررات SQL القديمة مثل DataGrip وDBeaver وPostico. نحن نقدم محرر SQL جميلًا وحديثًا للفرق التي تركز على البيانات والتي تتطلع إلى توفير الوقت وتحسين دقة البيانات وتعيين موظفين جدد بشكل أسرع وتقديم رؤى للأعمال بسرعة. باستخدام PopSQL، يمكن للمستخدمين فهم نموذج البيانات الخاص بهم بسهولة،...
Discern
discern.io
تستفيد شركات B2B من العديد من منصات التكنولوجيا نفسها وترغب في تتبع نفس المقاييس... فلماذا يتم تخصيص تصميمات ذكاء الأعمال بالكامل؟ وهذا يُترجم إلى إهدار ملايين الدولارات على الأدوات الإضافية وعدد الموظفين وعدة أشهر أو سنوات من تصميم النظام الأساسي. Discern هو ذكاء الأعمال الذي أصبح سهلاً. يمكّن التك...
Luzmo
luzmo.com
Luzmo (المعروفة سابقًا باسم Cumul.io) عبارة عن منصة تحليلات مضمنة، مصممة خصيصًا لشركات SaaS. إنه يضفي الحيوية على البيانات المعقدة من خلال لوحات معلومات جميلة وسهلة الاستخدام، ومضمنة بسلاسة في أي SaaS أو نظام أساسي على الويب. باستخدام Luzmo، يمكن لفرق المنتج إضافة رؤى مؤثرة إلى منتج SaaS الخاص بهم ف...
datapine
datapine.com
datapine هو برنامج متكامل لذكاء الأعمال يمكّن الجميع من استكشاف بياناتهم وتصورها ومراقبتها ومشاركتها بشكل لم يسبق له مثيل!
Explo
explo.co
يوفر Explo لوحة معلومات مدمجة قوية وحلاً لإعداد التقارير. قم بمشاركة تحليلات المنتج القابلة للتخصيص وتقارير المشروع ومؤشرات الأداء الرئيسية بشكل آمن مع كل عميل من عملائك مع مطابقة تصميم منتجك بسلاسة. امنح المستخدمين لديك القدرة على استكشاف بياناتهم من خلال تحرير لوحات المعلومات وإنشاء تقارير بيانات ...
IBM
ibm.com
يعمل IBM Cognos Analytics بمثابة الطيار المساعد الموثوق به للأعمال بهدف جعلك أكثر ذكاءً وسرعة وأكثر ثقة في قراراتك المستندة إلى البيانات. يمنح IBM Cognos Analytics كل مستخدم - سواء كان عالم بيانات أو محلل أعمال أو متخصصًا غير متخصص في تكنولوجيا المعلومات - مزيدًا من القوة لإجراء التحليلات ذات الصلة ...
Screenful
screenful.com
Screenful هي أسهل طريقة للحصول على لوحة معلومات مرئية وتقارير حالة الفريق الآلية لإبقاء كل أصحاب المصلحة على اطلاع دائم بحالة المشروع. يتكامل Screenful مع أدوات إدارة المهام الأكثر شيوعًا مثل Jira أو Trello وGitLab وAsana، ويقوم بإنشاء تقارير ورؤى بناءً على مشاريعك ومهامك. إنها لوحة معلومات جاهزة مع...
Swydo
swydo.com
تقوم منصة Swydo سهلة الاستخدام لإعداد التقارير والمراقبة باسترداد البيانات من مصادر متعددة وإنشاء تقارير تسويقية احترافية وقابلة للتخصيص. تسمح الأداة سهلة الاستخدام للمسوقين بإنشاء تقارير (العميل) ولوحات معلومات تجمع بين مصادر البيانات الخارجية في تقرير واحد. توفر الوكالات الرقمية والعلامات التجارية...
NinjaCat
ninjacat.io
NinjaCat عبارة عن منصة لإدارة أداء التسويق الرقمي تساعد المسوقين على توحيد بيانات الحملة وأتمتة التقارير. نحن نعمل مع الوكالات وشركات الإعلام والعلامات التجارية. أي فريق تسويق يحتاج إلى إنتاج عروض تقديمية شاملة ومتسقة للتقارير للعملاء أو أصحاب المصلحة. تتكامل NinjaCat مع أكثر من 150 قناة تسويق رقمية...
Forsta
forsta.com
تعمل شركة Forsta، إحدى شركات Press Ganey، على تشغيل منصة HX (التجربة الإنسانية) - وهي منصة شاملة للخبرة وتكنولوجيا البحث تعمل على كسر الصوامع بين CX (تجربة العملاء)، وتجربة الموظفين (EX)، وأبحاث السوق - حتى تتمكن الشركات من الحصول على فهم أعمق وأكمل لتجارب جماهيرهم. تقوم منصة HX بجمع البيانات وتحليل...
Hurree
hurree.co
لوحة Pinboard لتحليلاتك تعمل لوحات المعلومات التحليلية في Hurree على إعادة التحكم في بيانات الفرق، مما يوفر مصدرًا واحدًا لتقارير الشركة.
Versium
versium.com
Versium هي شركة تكنولوجيا بيانات تمكن المسوقين من تحديد وفهم والوصول إلى آفاقهم المثالية بشكل أفضل عبر نقاط اتصال رقمية متعددة وقنوات تسويقية. يعمل محرك تحليل الهوية والرؤى الرائد في الصناعة من Versium على تشغيل مجموعة من الحلول التي تساعد المسوقين على تحسين مدى وصولهم إلى حد كبير بما يصل إلى 5X. تش...