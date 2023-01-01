بدائل - Calendar.online
Google Calendar
workspace.google.com
تقويم Google عبارة عن خدمة تقويم لإدارة الوقت والجدولة تم تطويرها بواسطة Google. أصبح متاحًا في الإصدار التجريبي في 13 أبريل 2006، وفي الإصدار العام في يوليو 2009، على الويب وكتطبيقات جوال لمنصتي Android وiOS. يتيح تقويم Google للمستخدمين إنشاء الأحداث وتعديلها. يمكن تمكين التذكيرات للأحداث، مع توف...
TimeTree
timetreeapp.com
إذا قمت بربط وقتك مع الأشخاص الذين يشاركونك اهتماماتك والأشخاص الذين تقضي وقتك معهم، فستتمكن من التخطيط لمستقبل أكثر تميزًا.
Proton Calendar
proton.me
حافظ على خصوصية خططك باستخدام تقويم مشفر ومفتوح المصدر من مطوري ProtonMail.
Calendly
calendly.com
اعثر على الوقت المثالي للاجتماع باستخدام برنامج جدولة المواعيد عبر الإنترنت السهل للغاية من Calendly، وقل وداعًا لعلامة الهاتف والبريد الإلكتروني.
iCloud Calendar
icloud.com
يمكنك إنشاء وإدارة التقويمات لجميع مجالات حياتك باستخدام التقويم على iCloud.com. تظهر التغييرات التي تجريها تلقائيًا على iCloud.com وفي أي مكان تقوم فيه بإعداد iCloud للتقويم، بما في ذلك تطبيق التقويم على iPhone أو iPad أو iPod touch أو Mac، أو Microsoft Outlook على كمبيوتر يعمل بنظام Windows.
Outlook Calendar
outlook.live.com
قم بجدولة أوقات الاجتماعات والفعاليات ومشاركتها، واحصل على التذكيرات تلقائيًا. Outlook على الويب (المعروف سابقًا باسم Exchange Web Connect وOutlook Web Access وOutlook Web App) هو تطبيق ويب لإدارة المعلومات الشخصية من Microsoft. وهو يشتمل على عميل بريد إلكتروني قائم على الويب، وأداة تقويم، ومدير جه...
Outlook Calendar Business
microsoft.com
قم بجدولة أوقات الاجتماعات والفعاليات ومشاركتها، واحصل على التذكيرات تلقائيًا. تقويم Microsoft Outlook لمشتركي Microsoft 365 (Office 365). Outlook على الويب (المعروف سابقًا باسم Exchange Web Connect وOutlook Web Access وOutlook Web App) هو تطبيق ويب لإدارة المعلومات الشخصية من Microsoft. وهو يشتمل...
Zoho Calendar
zoho.com
يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 60 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!
Calendar
calendar.com
يستخدم التقويم قوة التعلم الآلي لتقديم اقتراحات ذكية بشأن متى وأين وكيف يمكن عقد اجتماعاتك.
네이버 캘린더
calendar.naver.com
استمتع بالتخطيط ليومك باستخدام تطبيق NAVER Calendar - تصميمات مختلفة لعرض التقويم الخاص بك والوضع الداكن - 700 ملصق مجاني للتخصيص - معلومات الطقس والإحاطة الذكية لليوم
Cron Calendar
cron.com
Cron هو تقويم الجيل التالي للمحترفين والفرق.
Yahoo!カレンダー
yahoo.co.jp
تطبيق التقويم المجاني النهائي، Yahoo! يمكنك بسهولة ترميز المواعيد بالألوان، حتى لا تفوت أي مواعيد مهمة. عندما تكون مشغولاً، يمكنك جدولة المواعيد بسهولة باستخدام وظيفة الطوابع المناسبة.
Yandex Calendar
calendar.yandex.com
Yandex.Calendar هي خدمة لتخطيط مهامك اليومية، بدءًا من الأحداث العادية وحتى الاجتماعات المهمة.
Koalendar
koalendar.com
القضاء على ذهابا وإيابا من جدولة الاجتماع. قم بجدولة مواعيدك بشكل أسرع وانس رسائل البريد الإلكتروني ذهابًا وإيابًا. يظل التقويم الخاص بك ممتلئًا، وتظل منتجًا.
Kalender
termine.schule
نحن نستضيف التقويمات للمدارس. - باعتبارك إدارة مدرسة، يمكنك تعديل التقويمات في المتصفح، أو في Outlook، أو Thunderbird، أو على Android وiOS. - يمكن لجميع المعلمين والطلاب وأولياء الأمور عرض التقويم عبر الإنترنت أو من خلال الاشتراك في Outlook أو Thunderbird أو على Android 1 وiOS. - للحصول على نظرة عا...
Nook Calendar
nookcalendar.com
Nook Calendar هو تطبيق التقويم للأفراد والفرق الذين يريدون التحكم والمرونة في جداولهم الزمنية.
Calenday
calenday.co
التقاويم المشتركة للتخطيط معًا
Rise Calendar
risecalendar.com
Rise هو تقويم من الجيل التالي يساعد في إيجاد الوقت لما هو مهم.
Calendar Budget
calendarbudget.com
يعد تطبيق تقويم الميزانية عبر الإنترنت برنامجًا مثاليًا وسهل الاستخدام لميزانية المنزل. أندرويد وآيفون ومتصفح. 30 يوما تجربة مجانية.
Fantasy Calendar
fantasy-calendar.com
أنشئ تقويمًا يناسب عالمك سواء كنت مديرًا عامًا هنا لتتبع حملة العوالم المنسية الخاصة بك من خلال تقويم محدد مسبقًا، أو منشئ عالم خيالي مزود بـ 12 قمرًا (مثل قمر Eberron) وأنظمة ضبط الوقت الرائعة التي تناسبك، فلدينا قمت بتغطيتها.
FlowSavvy
flowsavvy.app
حجب الوقت في الوضع السهل. أكثر من قائمة المهام. أكثر من التقويم. التقويم الذكي الذي يحجز يومك بالوقت المناسب لك.
InView
inviewapp.com
الفواتير والفواتير على التقويم الخاص بك. تتبع التدفق النقدي الخاص بك مع InView. يتكامل مع Xero وQuickBooks وSage وFreeAgent وFreshBooks وZoho Books وMYOB.