بدائل - BuzzStream
Upfluence
upfluence.com
زيادة المبيعات من خلال تسويق المبدعين. التسويق عبر المؤثرين، والبرامج التابعة، وإدارة المبدعين، والمحتوى الذي ينشئه المستخدمون، وسفراء العلامات التجارية: قم ببناء شراكات قيمة لتنمية أعمالك.
Respona
respona.com
Respona هو برنامج متكامل للعلاقات العامة الرقمية والتسويق المؤثر وبناء الروابط الذي يجمع بين التخصيص والإنتاجية.
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ will transform your media relations. In one place you can build media lists, distribute press releases, pitch your story and read press release reports. It makes sharing your news instant and hassle free.
Tagger Media
taggermedia.com
Tagger by Sprout Social has revolutionized the social media marketing industry for some of today’s biggest brands and agencies, including Omnicom, Havas Media, Ralph Lauren, Ketchum, Social Chain, Spindrift, Takumi, Valvoline, and Dolce & Gabbana. The data-driven social intelligence platform allows ...
Postifluence
getpostifluence.in
Postifluence هو برنامج محمل بميزات قوية ويساعد على توجيه حركة المرور العضوية إلى أي مكان. كما أنه يساعد على الترتيب في الجزء العلوي من SERP. يقوم هذا البرنامج بإنشاء روابط خلفية لجلب حركة مرور جديدة إلى موقع الويب الخاص بك بسهولة دون استخدام اليدين. أفضل شيء في Postifluence هو أنه يمكنه ابتكار إسترا...
OutreachZ
outreachz.com
OutreachZ هي المنصة الرائدة في مجال خدمات بناء الروابط التي تتيح إنشاء روابط خلفية مرجعية بسهولة، وهي موثوقة من قبل رواد تحسين محركات البحث في جميع أنحاء العالم.