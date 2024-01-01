بدائل - Business Wire
Meltwater
meltwater.com
اكتشف كيف تساعد شركة Meltwater فرق العلاقات العامة والتسويق على مراقبة التغطية الإعلامية عبر كل من الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز إدارة العلامات التجارية.
Critical Mention
criticalmention.com
خدمة مراقبة الوسائط الأفضل في فئتها للتلفزيون والراديو والأخبار والبودكاست ووسائل التواصل الاجتماعي، وقاعدة بيانات الاتصال بالوسائط الأكثر دقة في الصناعة.
MediaHQ
mediahq.com
سوف يقوم MediaHQ بتحويل علاقاتك الإعلامية. في مكان واحد، يمكنك إنشاء قوائم إعلامية، وتوزيع البيانات الصحفية، وعرض قصتك، وقراءة تقارير البيانات الصحفية. يجعل مشاركة الأخبار الخاصة بك فورية وخالية من المتاعب.
Newsworthy.ai
newswriter.ai
تم إنشاء Newsworthy.ai بواسطة فريق Newsworthy.ai، وهي عبارة عن أداة لكتابة البيانات الصحفية المولدة بالذكاء الاصطناعي والمدعومة بـ GPT-3 OpenAI والتي تساعدك على إنشاء بيانات صحفية مقنعة وملفتة للنظر في دقائق. يُنصح دائمًا بالتحرير البشري، ولا تعتمد أبدًا على الذكاء الاصطناعي حصريًا.
Agility PR Solutions
agilitypr.com
تعد شركة Agility PR Solutions (المعروفة سابقًا باسم MediaMiser) مزودًا لبرامج مراقبة وتحليل الوسائط والخدمات المهنية لمحترفي العلاقات العامة والتسويق. تستخدم Agility PR Solutions تكنولوجيا خاصة لرصد وتجميع وتحليل ومشاركة المحتوى من أكثر من 200000 مصدر عبر الوسائط الاجتماعية والتقليدية والرقمية لتقدي...
Prezly
prezly.com
Prezly هي منصة لسرد القصص تساعد المؤسسات على نشر قصصها وتوزيعها وامتلاكها بهدف جذب المعجبين.
PR Newswire
prnewswire.com
تساعدك حلول توزيع الأخبار والاستهداف والمراقبة والتسويق التي تقدمها PR Newswire على التواصل والتفاعل مع الجماهير المستهدفة في جميع أنحاء العالم.
Muck Rack
muckrack.com
استخدم Muck Rack للعثور على الصحفيين، والضغط من أجل قصتك، ومراقبة الأخبار والإبلاغ عن تأثير العلاقات العامة الخاصة بك. يمكن للصحفيين بناء ملفاتهم وتسريع حياتهم المهنية.
Coinscribble
coinscribble.com
ما هو Coinscribble؟ Coinscribble عبارة عن منصة خدمة إخبارية للنشرات الإخبارية لصناعات العملات المشفرة و blockchain و Web3 و NFT. تم تصميم Coinscribble لمساعدة شركات Web3 على تأمين تغطية مضمونة وعالية الجودة من منصات الأخبار ومنصات الأخبار الرائدة مثل CoinTelegraph وCoinMarketCap وBenzinga وBinance و...
ClickPress
click.press
أتقن موقع WordPress الخاص بك مثل المحترفين مع ميزات رائعة بنقرة واحدة. أطلق العنان لإمكانيات موقعك واستمتع بأداء غير محدود وتحميل سريع لتحقيق تواجد استثنائي عبر الإنترنت.
Mediaboard
mediaboard.com
تأسست Mediaboard في عام 2015 بهدف تزويد عالم العلاقات العامة بأداة حديثة لتحليل البيانات والاستخبارات الإعلامية. يوفر التطبيق مراقبة الوسائط والتحليل التفصيلي ولوحات المعلومات والتقارير، بالإضافة إلى أرشيف الوسائط الغنية الذي يسهل العثور على المقالات القديمة. بالإضافة إلى هذه الميزات الكلاسيكية، يمك...
CoverageBook
coveragebook.com
إعداد تقارير التغطية بشكل أسرع. تقارير مصممة بشكل جميل مع مقاييس علاقات عامة موثوقة يمكنك أن تفخر بها.
PeakMetrics
peakmetrics.com
جمع التغطية الإعلامية والإبلاغ عنها تلقائيًا. تقوم PeakMetrics باستخراج الرؤى وإنشاء بيانات قابلة للتنفيذ من ملايين مجموعات بيانات الوسائط غير المنظمة ومتعددة القنوات في الوقت الفعلي.
Zwak News
zwaknews.com
Zwak News هي منصة إخبارية رائدة تقدم أخبارًا حديثة ودقيقة من أفغانستان ومن جميع أنحاء العالم. يلتزم فريقنا من الصحفيين ذوي الخبرة بتقديم أخبار موثوقة وغير متحيزة لقرائنا. وبالإضافة إلى ذلك، فإننا نؤمن بقوة أيضًا بأهمية تقاسم الخدمات الجيدة، خاصة عندما يتعلق الأمر بتعليم الفتيات الأفغانيات. نحن نؤمن ...
PR Wire Pro
prwirepro.com
توزيع النشرات الصحفية على أكثر من 250 موقعًا إخباريًا - فريق التحرير على مدار 24 ساعة - التوزيع السريع - (800)460-2502 توزيع سريع للبيانات الصحفية على كل من Google وApple News، وشبكات ABC وNBC Affiliate Networks، والشركات التابعة لـ CBS وFOX، وDigital Journal والمئات من شبكات الأخبار الإضافية. يمكنك...
iCrowdNewswire
icrowdnewswire.com
تأسست iCrowdNewswire في عام 2015 على يد فريق من كبار المديرين التنفيذيين السابقين من Marketwired وBusiness Wire وPR Newswire وDow Jones وغيرها من المؤسسات الإخبارية المالية والشركات الرائدة. ومع نشر الآلاف من البيانات الصحفية وتوزيعها يوميًا، وصلت المنافسة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. تتميز iCrow...
Metro Monitor
metromonitor.com
تقوم شركة Metro Monitor بمراقبة جميع وسائل الإعلام الخاصة بالعلاقات العامة ومحترفي اتصالات الشركات، مما يسمح لك بالوصول إلى قواعد بيانات مراقبة الأخبار الخاصة وابتكار خدمات قص الأخبار التلفزيونية وتحليل الوسائط.
Signal AI
signal-ai.com
في بحر من البيانات التي لا نهاية لها، يوفر Signal AI الوضوح لاتخاذ قرارات واثقة ومستنيرة. يتم استيعاب أكثر من 5 ملايين مقالة في منصة Signal AI يوميًا، عبر 226 سوقًا بـ 75 لغة لتوليد رؤى لاتخاذ القرار. • تمكين استراتيجية العلاقات العامة الخاصة بك - ارفع مستوى اتصالاتك، وابق في صدارة منحنى وسائل الإعل...
News Exposure
newsexposure.com
يوفر News Exposure مراقبة قوية وشاملة للبث التلفزيوني والإذاعي، ومراقبة الإنترنت، ومراقبة LexisNexis/Print، وذكاء الوسائط، وتحليل العلاقات العامة. نحن نقدم أيضًا حل قاعدة بيانات جهات اتصال الوسائط. أنشأت News Exposure مكانة حصرية في الصناعة من خلال الاحتفاظ بأرشيف دائم عالي الدقة يعود تاريخه إلى عام...
Roxhill Media
roxhillmedia.com
Roxhill هي منصة استخبارات إعلامية رائدة في الوقت الفعلي. من خلال الجمع بين فريق Alex Northcott من المتخصصين المتمرسين في مجال العلاقات العامة والصناعة والتكنولوجيا المبتكرة، توفر Roxhill تحليلات الوسائط والبصيرة التي تحتاجها في سوق اليوم سريع الحركة.
Prowly
prowly.com
Prowly هو حل متكامل لأتمتة سير العمل لمحترفي العلاقات العامة حيث يمكن للشركات من جميع الأحجام إدارة العلاقات الإعلامية بشكل أكثر فعالية من خلال توفير الوقت في المهام الروتينية. يدعم Prowly المستخدمين في سرد القصص، والعثور على جهات الاتصال الإعلامية المناسبة وتنظيمها في نظام إدارة علاقات العملاء لل...
Zex PR Wire
zexprwire.com
لقد قامت Zexprwire بتشكيل صناعة خدمات توزيع العلاقات العامة بشكل إيجابي من خلال التزامها الملحوظ بدعم العملاء. نحن نقدم المزيد من الوصول ورؤية أكبر حتى تتمكن من الحصول على عوائد أفضل على إنفاق اتصالاتك. قم بتوسيع الوعي بعلامتك التجارية عبر الإنترنت وساعد في التأثير على الأشخاص الرئيسيين في مجال عملك...
ReadWrite
readwrite.com
ReadWrite عبارة عن منشور إعلامي تقني يركز على تثقيف جمهورنا حول التكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتشفير والألعاب والإبلاغ عن آخر الأخبار من صناعة التكنولوجيا.
Publifix.net
publifix.net
Publifix.net هو برنامج لتوزيع العلاقات العامة والبيانات الصحفية، يستخدم يوميًا من قبل مئات وسائل الإعلام من مختلف البلدان. باستخدام Publifix.net، يمكن لفرق العلاقات العامة والتسويق مشاركة محتواها بسهولة مع الآلاف من الصحفيين التابعين لها ببضع نقرات فقط. لضمان نتائج التوزيع الأمثل، يسمح موقع Publifix...
PRShots
prshots.com
تعد مكتبة الصور/الفيديو والنشرات الصحفية عبر الإنترنت PRShots وسيلة رائعة للسماح للصحافة وأصحاب النفوذ بالوصول إلى الصور والفيديو والنشرات الصحفية عالية الدقة. إذا اخترت PRshots لاستضافة صورك وبياناتك الصحفية، فستحصل على إمكانية الوصول الفوري إلى مجتمع يضم أكثر من 30000 من وسائل الإعلام العالمية الت...
Press Hook
presshook.com
Press Hook هو سوق علاقات عامة مدعوم بالتكنولوجيا يربط العلامات التجارية بوسائل الإعلام. أنشئ ملفك الشخصي، وأرسل عينات إلى الصحفيين المعنيين، واذكر علامتك التجارية في منشورات رفيعة المستوى مثل Forbes وEsquire وGood Housekeeping وToday وغيرها الكثير.
Newsfile
newsfilecorp.com
Newsfile هو وكالة الأخبار الخاصة بالعميل أولاً وفريق حفظ الملفات التنظيمي الذي يقدم الخدمة والدعم الذي لن تجده في أي مكان آخر في الصناعة. تقوم دوائرنا الشاملة بتوزيع الأخبار على جمهور عالمي من المستثمرين والمحللين والمؤسسات مع ضمان الامتثال لجميع البورصات من خلال الوصول إلى محطات الوساطة الرئيسية وق...
Legit.ng
legit.ng
Legit.ng هو ناشر الأخبار والترفيه رقم 1 في نيجيريا من حيث الجمهور، حيث يلبي الاحتياجات الإخبارية لأكثر من 20 مليون قارئ فريد شهريًا عبر موقعنا الإلكتروني. ننشر مختلف الأخبار والمحتويات التحريرية، بما في ذلك الترفيه والأعمال والسياسة والشؤون الجارية والقصص التي تهم الإنسان.
JournoLink
journolink.com
الطريقة الأسرع والأسهل لنشر أعمالك في الصحافة، JournoLink هو برنامج دعاية سهل الاستخدام وسهل التعلم لمساعدة أعمالك الصغيرة على التواصل مع جماهير ضخمة. توزيع البيانات الصحفية والنشر عبر الإنترنت وطلبات وسائل الإعلام وغرفة الصحافة. يقدم JournoLink موارد الدعم والتعلم لأي شخص جديد في مجال العلاقات العا...
PR Fire
prfire.com
استخدم PR Fire لتوزيع الأخبار وجذب الانتباه! احصل على مرتبة أعلى على Google، زيادة المبيعات، بناء علامتك التجارية، رفع ملفك الشخصي، الحصول على مزيد من التعرض، تصبح السلطة