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Bugsnag

Bugsnag

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: bugsnag.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bugsnag على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Bugsnag هو برنامج لمراقبة الأخطاء والإبلاغ عنها مع أفضل الوظائف في فئتها لتطبيقات الهاتف المحمول. تنبه أداتنا المستخدمين إلى الأخطاء والأخطاء والمزيد. تجربة مجانية!

الموقع الإلكتروني: bugsnag.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bugsnag. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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