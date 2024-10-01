بدائل - Broadly
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel عبارة عن منصة مبيعات وتسويق ذات علامة بيضاء للوكالات والمستشارين الرقميين. تشتمل الوظائف على إدارة علاقات العملاء (CRM) مع القوائم الذكية، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة ثنائية الاتجاه، والرسائل النصية القصيرة/المراسلة/Instagram الموحدة، DM/Whatsapp/GMB Chat، والمكالمات الصادر...
Podium
podium.com
Podium عبارة عن منصة تحويل واتصالات رائدة شاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تستخدم أكثر من 100000 شركة منصة Podium للتميز عن منافسيها. * المنصة هي أداة اتصال تساعد الشركات في تحويلات موقع الويب وتفاعلات العملاء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر سهولة الوصول ...
Kenect
kenect.com
يجمع Kenect جميع اتصالات العملاء في عملك ضمن منصة واحدة. نقوم بتحويل خط عملك الرئيسي إلى رقم يمكن إرسال الرسائل النصية إليه، لذلك لن تحتاج أبدًا إلى إعطاء رقمك الشخصي مرة أخرى. ابدأ في إرسال الرسائل النصية إلى عملائك أثناء إنشاء التعليقات وزيادة العملاء المحتملين على الويب وتوفير الوقت. يرى مستخدم K...
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com هو موقع ويب دنماركي لمراجعة العملاء تأسس في الدنمارك عام 2007 ويستضيف مراجعات للشركات في جميع أنحاء العالم. يتم نشر ما يقرب من مليون مراجعة جديدة كل شهر. يقدم الموقع خدمات مجانية للشركات. تعتمد الشركة على المستخدمين والبرامج وفريق الامتثال للإبلاغ عن المراجعات وإزالتها من النظام الأسا...
Debutify
debutify.com
Debutify هو الحل المتكامل الشامل لعلامة التجارة الإلكترونية الحديثة. بفضل مجموعة من التطبيقات المُحسّنة للتحويل، فإنه يعمل على تبسيط إطلاق أي علامة تجارية وإدارتها وتوسيع نطاقها. ولهذا السبب وضعت العديد من العلامات التجارية لـ DTC حول العالم ثقتها في Debutify. تم تصميم كل منتج من منتجات Debutify بسل...
BirdEye
birdeye.com
Birdeye هي منصة إدارة السمعة وتجربة العملاء الرقمية الأعلى تقييمًا للعلامات التجارية المحلية والشركات متعددة المواقع. تستفيد أكثر من 100000 شركة من منصة Birdeye المدعومة بالذكاء الاصطناعي للتعامل بسلاسة مع العملاء وتعزيز الولاء والتفوق في أسواقهم المحلية.
G2
g2.com
G2 هو أكبر سوق للبرمجيات وأكثرها ثقة في العالم. يستخدم أكثر من 90 مليون شخص سنويًا - بما في ذلك الموظفون في جميع شركات Fortune 500 - G2 لاتخاذ قرارات برمجية أكثر ذكاءً بناءً على مراجعات النظراء الحقيقية. تتعاون الآلاف من شركات البرمجيات والخدمات من جميع الأحجام مع G2 لبناء سمعتها وإدارة إنفاقها على ...
BrandYourself
brandyourself.com
BrandYourself هي أول أداة لإدارة السمعة والعلامة التجارية الشخصية عبر الإنترنت يمكنك القيام بها بنفسك. تأخذك الأداة خطوة بخطوة خلال عملية تحسين تواجدك عبر الإنترنت من خلال إظهار خصائص الويب/ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية التي يجب أن تكون عليها وكيفية تحسينها بحيث يتم تصنيفها بشكل جيد عندما يبحث الأش...
Thryv
thryv.com
Thryv هو برنامج شامل لإدارة الأعمال الصغيرة يساعدك على تبسيط أعمالك حتى تتمكن من العودة إلى الأشياء التي تحبها. يتواصل أصحاب الأعمال الصغيرة بشكل أفضل ويحلون المزيد من تحديات الأعمال ويصبحون أكثر تنظيماً مع Thryv. كن شريكًا مع Thryv لتجاوز توقعات عملائك وتعزيز تواجدك عبر الإنترنت، كل ذلك من خلال تسج...
Yotpo
yotpo.com
تساعد منصة التسويق للاحتفاظ بالتجارة الإلكترونية من Yotpo العلامات التجارية من جميع الأحجام على تعزيز علاقاتها مع المستهلكين. من خلال الحلول الموحدة المستندة إلى البيانات للولاء والتسويق عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني والمراجعات والاشتراكات والمزيد، تساعد Yotpo العلامات التجارية على ت...
PromoRepublic
promorepublic.com
تساعد منصة التسويق الخاصة بـ PromoRepublic أصحاب الامتياز على زيادة ظهورهم عبر الإنترنت في البحث ووسائل التواصل الاجتماعي من خلال نهج فريد يعتمد على البيانات. فهو يمكّن أصحاب الامتياز من إدارة أدوات التسويق والأصول والبيانات بكفاءة وسلاسة من مركز تحكم مركزي. بعد أن أثبتت نجاحها مع أكثر من 80 علامة ...
AppFollow
appfollow.io
يُسهل AppFollow فهم سمعة تطبيقك ورفعها. AppFollow هي خدمة متكاملة للعمل مع متاجر التطبيقات. يتضمن أدوات لإدارة المراجعة والأتمتة، وتحليل أداء التطبيق العضوي، وأبحاث المنافسين، ومراقبة أداء التطبيق، والتحليل. يُسهل AppFollow فهم سمعة تطبيقك ورفعها. نحن نساعد أكثر من 100 ألف مستخدم على استخدام البيانا...
EmbedSocial
embedsocial.com
EmbedSocial عبارة عن منصة كاملة للمحتوى الذي أنشأه المستخدمون لتنمية العملاء والتفاعل معهم، دون عناء من خلال جمع المحتوى وعرضه من العملاء السعداء. تم تطوير EmbedSocial لتمكين الوكالات والشركات والمؤثرين ومنشئي المحتوى والمسوقين من رفع مستوى استراتيجية تسويق المحتوى الخاصة بهم من خلال إنشاء جميع محت...
AppTweak
apptweak.com
AppTweak عبارة عن منصة للتسويق والاستخبارات في متجر التطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يتيح لقادة الأجهزة المحمولة تحسين الأداء العضوي والمدفوع لتطبيقاتهم في متاجر التطبيقات. يبرز AppTweak باعتباره النظام الأساسي الأكثر شمولاً في الصناعة، حيث يوفر معلومات ASO وإدارة حملات الإعلانات على شبكة الب...
Marketing 360
marketing360.com
Marketing 360® - منصة التسويق رقم 1® للشركات الصغيرة. كل ما تحتاجه بدءًا من التصميم وحتى التسويق وحتى إدارة علاقات العملاء (CRM) - قم بتعزيز علامتك التجارية®. مدعوم من Madwire® إن Marketing 360 عبارة عن مزيج من برامج التسويق المتكاملة (التكنولوجيا) وخدمات التسويق الاحترافية (المواهب)، وكلها مقدمة م...
Kimoby
kimoby.com
Kimoby عبارة عن منصة اتصالات رائدة قائمة على السحابة تتيح خدمة المراسلة الفورية للأعمال لتحسين تعاون الفريق وخدمة العملاء الاستثنائية وطلبات الدفع عبر الهاتف المحمول. فهو يساعد أقسام خدمات الأعمال على الوصول إلى الشخص المناسب في الوقت المناسب. باستخدام البيانات والموارد التي تمتلكها الشركات بالفعل ف...
LocalClarity
localclarity.com
تعمل LocalClarity على إنشاء قيمة للشركات والوكالات متعددة المواقع، حيث توفر مجموعة من الأدوات لتحسين البحث المحلي واكتشاف الخرائط، وبناء العلاقات من خلال مشاركة العملاء المباشرة (المراجعات والتوصيات والأسئلة والأجوبة والمشاركات)، واكتشاف الرؤى عبر المواقع لبناء مزايا تنافسية . السمعة مهمة. السيطرة.
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial هو حل لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي للشركات ذات المواقع والملفات الشخصية المتعددة. قم بإدارة جميع عمليات النشر والإعلان والمشاركة والمراجعات وإعداد التقارير من منصة مركزية واحدة توفر MavSocial قدرة فريدة للشركات متعددة المواقع على إنشاء إعلانات Facebook مستهدفة جغرافيًا بسرعة وسهولة. يدعم...
Text Request
textrequest.com
Text Request عبارة عن منصة الرسائل النصية للأعمال المصممة لتحفيز مشاركة العملاء. لقد قمنا بتصميم حلول رسائل التوصيل والتشغيل لمشاكل الاتصال اليومية لديك، حتى تتمكن من التخلص من الضوضاء والتواصل مع العملاء في أي وقت وفي أي مكان. تم تصميم Text Request ليتناسب معك، بدءًا من شخص واحد يتعامل مع بعض المحا...
Yext
yext.com
تعد Yext (رمزها في بورصة نيويورك: YEXT) منصة الحضور الرقمي الرائدة للعلامات التجارية متعددة المواقع، ولديها آلاف العملاء حول العالم. ومن خلال منصة مركزية واحدة، يمكن للعلامات التجارية تقديم تجارب متسقة ودقيقة وجذابة بسلاسة والتواصل بشكل هادف مع العملاء في أي مكان في العالم الرقمي. تعمل تقنية الذكاء ...
Reviews On My Website
reviewsonmywebsite.com
يساعد موقع ReviewsOnMyWebsite الشركات على مراقبة مراجعاتها عبر الإنترنت وطلبها وعرضها للمساعدة في زيادة الدليل الاجتماعي وبناء الثقة مع عملائها.
BrightLocal
brightlocal.com
BrightLocal عبارة عن منصة محلية مخصصة لتحسين محركات البحث. تسمح أدوات وتقارير تحسين محركات البحث المحلية القوية للوكالات والعلامات التجارية بتحسين التصنيف المحلي، وتوليد المزيد من الزيارات والعملاء المحتملين من البحث المحلي، وإدارة المراجعات/السمعة. تثق أكثر من 5000 وكالة وعلامة تجارية مبتكرة مثل iP...
Shopper Approved
shopperapproved.com
منذ عام 2010، ساعدت خدمة Shopper Approved أكثر من 25000 شركة عبر الإنترنت في جمع ما يصل إلى 10 أضعاف التقييمات والمراجعات أكثر من أي منصة مراجعة أخرى عبر الإنترنت. نحن أيضًا شركة Inc. 500 الحائزة على جوائز مرتين، وشريك Google الرسمي للمراجعة، ولدينا تصنيف A+ BBB. إن الشيء الذي يميز Shopper Approved ...
Signpost
signpost.com
Signpost هو الحل الكامل والآلي لجمع تعليقات العملاء، والحصول على تقييمات أكثر وأفضل، وكسب عملاء جدد، والحصول على إحالات وزيادة الأعمال المتكررة.
Vendasta
vendasta.com
توفر Vendasta منصة تجارة إلكترونية شاملة لأكثر من 60.000 شريك يبيعون المنتجات والخدمات الرقمية لأكثر من 5.5 مليون شركة صغيرة ومتوسطة (SMBs) حول العالم. يشمل هؤلاء الشركاء وكالات التسويق، وبائعي البرامج المستقلين (ISVs)، وشركات الإعلام. تسمح منصة Vendasta لهذه المجموعات بتبني حلول جديدة بسهولة من سوق...
NiceJob
nicejob.com
تساعد NiceJob الشركات الكبرى في الحصول على السمعة التي تستحقها، والحصول على أعلى التصنيفات، وكسب المزيد من المبيعات. إنها عبارة عن منصة لتسويق السمعة مصممة لمساعدة أعمالك على النمو من خلال جذب المزيد من العملاء المحتملين وإغلاق المزيد من المبيعات. تقوم NiceJob بذلك عن طريق أتمتة عملية جمع المراجعات ...
Referrizer
referrizer.com
منصة أتمتة التسويق الأكثر تقدمًا في العالم لتمكين أعمالك المحلية. احصل على المزيد من العملاء، وحقق أقصى قدر من الإحالات، وحسّن معدل الاحتفاظ بعملائك من خلال حسابنا التجريبي المجاني. تعاون مع أصحاب الأعمال المحليين واكتشف الكثير من التطبيقات المتميزة وعمليات التكامل المعدة مسبقًا لتعزيز النتائج بشكل ...
UpCity
upcity.com
UpCity هو مورد يساعد على ربط الشركات بمقدمي خدمات B2B الذين يمكنهم الوثوق بهم. نقوم بإنشاء وتمكين العلاقات الناجحة بين الشركات ومقدمي الخدمات. مع وجود أكثر من 70.000 من مقدمي الخدمات المدرجين - من وكالات التسويق إلى شركات المحاسبة إلى مستشاري الموارد البشرية وغيرهم الكثير - قام ما يقرب من 2 مليون شر...
Appbot
appbot.co
يقدم Appbot أدوات لمراجعة التطبيق وتقييمه لفرق الهاتف المحمول حتى تتمكن من معرفة ما يشعر به المستخدمون تجاه تطبيقك في دقائق. Appbot محبوب من قبل آلاف المستخدمين من شركات مثل BMW وTwitter وMicrosoft وDeutsche Bank. يقوم Appbot بمراقبة مراجعات متجر التطبيقات لجميع البلدان على متاجر iTunes وGoogle Play...
Partoo
partoo.co
في Partoo، مهمتنا هي جعل الأعمال التجارية أكثر وضوحًا على الإنترنت، وتحسين سمعتها الإلكترونية ومساعدتها في كسب المزيد من العملاء. يعمل حلنا الشامل على تمكين اتخاذ القرارات الإستراتيجية من خلال لوحات المعلومات البديهية، مما يمكّن صناع القرار من قياس عائد الاستثمار وتعزيز العلاقات الدائمة مع العملاء. ...