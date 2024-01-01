بدائل - Brightly
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral، Inc. هي شركة أمريكية تقدم خدمات الاتصالات السحابية وحلول التعاون للشركات. أسس الرئيس التنفيذي لشركة RingCentral Vlad Shmunis و CTO Vlad Vendrow الشركة في عام 1999. وكان من بين المستثمرين في RingCentral دوغ ليون، وسيكويا كابيتال، وديفيد وايدن، وKhosla Ventures، روب ثيس، Scale Venture Par...
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite هو موقع إلكتروني لإدارة الأحداث وحجز التذاكر مقره في الولايات المتحدة. تتيح الخدمة للمستخدمين تصفح الأحداث المحلية وإنشائها والترويج لها. تفرض الخدمة رسومًا على منظمي الأحداث مقابل خدمات التذاكر عبر الإنترنت، ما لم يكن الحدث مجانيًا. تم إطلاق Eventbrite في عام 2006 ومقرها في سان فرانسيسكو...
Airmeet
airmeet.com
اكتشف منصتك المفضلة لمؤتمرات القمة الافتراضية والمؤتمرات عبر الإنترنت والأحداث المختلطة. مصممة للمشاركة من خلال تجربة مخصصة. حاول مجانا!
Whova
whova.com
برنامج إدارة الأحداث الشامل للأحداث الشخصية والمختلطة والافتراضية
Skedda
skedda.com
المكاتب ومساحات العمل المشترك والجامعات والأماكن الرياضية والاستوديوهات والكنائس ليست سوى بعض من الأماكن التي تدير استخدام مكاتبها وغرفها وملاعبها واستوديوهاتها وقاعاتها وجميع "المساحات" الأخرى مع سكيدة.
Zoho Backstage
zoho.com
قم بتشغيل الأحداث الخاصة بك بشكل أكثر ذكاءً وأفضل. Zoho Backstage هو برنامج لإدارة الأحداث يمكّن منظمي الأحداث من تخطيط وإدارة المؤتمرات والاجتماعات وإطلاق المنتجات بكفاءة وتأثير أكبر.
Aisle Planner
aisleplanner.com
الحل البرمجي البسيط والقوي والكامل لمحترفي الأحداث الحديثة.
Tripleseat
tripleseat.com
Tripleseat هو برنامج لإدارة الفعاليات وتقديم الطعام عبر الإنترنت يعمل على زيادة المبيعات وتبسيط الحجوزات للمطاعم والفنادق والأماكن الفريدة.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo هو برنامج الأحداث الأكثر شعبية في العالم. تعمل منصتنا على تمكين كل منظم ومسوق وعارض وحاضر من إطلاق العنان لقوة الأحداث.
BigMarker
bigmarker.com
قم باستضافة ندوات عبر الإنترنت سيحبها جمهورك. إذا كنت مستعدًا لبرنامج ندوة عبر الإنترنت سهل وقابل للتخصيص بدون تنزيلات أو متاعب، فمرحبًا بك في بيتك.
Ticket Tailor
tickettailor.com
يعد Ticket Tailor حلاً بسيطًا ومجانيًا لإصدار تذاكر الأحداث للأحداث بجميع الأشكال والأحجام. قم بالتسجيل مجانًا، واحصل على الحدث الأول مباشرة، وقم ببيع التذاكر عبر الإنترنت.
HeySummit
heysummit.com
أنشئ أحداثًا ومؤتمرات ودورات افتراضية رائعة وغير ذلك الكثير للتفاعل مع جمهورك وتنمية مجتمعك من خلال التسويق القائم على الأحداث.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm عبارة عن منصة برمجية تجريبية وتسويق للأحداث تقدم دعوة مخصصة عبر الإنترنت وتسجيل الضيوف وتسجيل الوصول عبر الهاتف المحمول والتنشيط الرقمي. يمكّن برنامجنا الرائد أيضًا المسوقين من دمج بيانات الأحداث الهامة في بقية مقاييس المبيعات والتسويق الخاصة بمؤسستهم، مما يجعل من الممكن قياس فعالية الحدث...
Goldcast
goldcast.io
Goldcast عبارة عن منصة مخصصة لأحداث B2B تعمل على تحويل التسويق من خلال الاستضافة السهلة للأحداث الرقمية والشخصية الجذابة. يستفيد الآلاف من المسوقين في مجال B2B من الشركات، من شركات مثل Adobe وMicrosoft وZuora وMailchimp، من Goldcast لتعزيز الحضور وإنشاء تجارب آسرة وإعادة استخدام محتوى الأحداث والاست...
Event Temple
eventtemple.com
برنامج إدارة الفنادق والأماكن الحائز على جوائز يمكنك توفير الوقت وزيادة الإيرادات من خلال حلنا سهل الاستخدام للفنادق والأماكن.
Swapcard
swapcard.com
قم بإدارة معارض ومؤتمرات أكثر ذكاءً، بدون أي صداع Swapcard عبارة عن نظام أساسي سهل الاستخدام للتسجيل والمشاركة تم تصميمه لتحقيق إيرادات أعلى في الأحداث الخاصة بك.
EventX
eventx.io
"الأحداث في أي مكان وفي أي وقت ولأي شخص." الأحداث هي المكان الذي تحدث فيه الاتصالات الهادفة وتبادل المعرفة. نحن هنا لجعل الأحداث بسيطة ومؤثرة. EventX عبارة عن منصة SaaS للأحداث الافتراضية حائزة على جوائز، وموفر حلول إدارة الأحداث الذكية الكل في واحد. نحن نقدم حلول الأحداث الافتراضية والمختلطة للشركا...
WebinarNinja
webinarninja.com
يتيح لك WebinarNinja إنشاء ندوات عبر الإنترنت واستضافتها ومشاركتها دون أي قلق. ابدأ اليوم وأنشئ أول ندوة عبر الإنترنت لك في 10 ثوانٍ.
AnyRoad
anyroad.com
منصة التسويق التجريبية الرائدة لتشغيل الأحداث والتجارب وتحسينها، وتنمية الولاء للعلامة التجارية وتحقيق عائد أكبر على الاستثمار.
Eventeny
eventeny.com
لديك نظام إدارة الأحداث لذلك! قم بإدارة كل ما يتعلق بالأحداث الشخصية والمختلطة وعبر الإنترنت بسهولة، كل ذلك في مكان واحد مناسب!
Hubilo
hubilo.com
أنشئ أحداثًا أفضل تحقق إيرادات حقيقية. يمثل كل حدث فرصة لزيادة الإيرادات، بغض النظر عن مكان حدوثه. قم بإعطاء الأولوية لخط الأنابيب من منصة واحدة مع ندوات عبر الإنترنت وحفلات مشاهدة وعروض توضيحية ومؤتمرات وأحداث شخصية تؤدي إلى التحويل.
Propared
propared.com
Propared – برنامج تخطيط الإنتاج لمنظمات الفنون والفعاليات
Trybooking
trybooking.com
قم ببيع التذاكر عبر الإنترنت باستخدام نظام حجز الأحداث المفضل في أستراليا. لتلبية جميع احتياجاتك من تذاكر الأحداث، بدءًا من التجمعات الصغيرة وحتى المهرجانات الكبيرة، فإن نظام حجز الأحداث الخاص بنا يلبي احتياجاتك.
Eventzilla
eventzilla.net
يتيح لك Eventzilla إعداد نماذج التسجيل المخصصة وإرسال دعوات عبر البريد الإلكتروني وإدارة عمليات الإلغاء في مكان واحد. يمكن للحاضرين في الحدث التسجيل عبر الإنترنت وإجراء عمليات دفع آمنة عبر الإنترنت.
EventsX
eventsx.com
تجعل منصة الأحداث الافتراضية المميزة الخاصة بـ EventsX إعداد الأحداث الناجحة أمرًا سهلاً. اترك كل الرفع الثقيل لنا. بدءًا من الإعداد الأولي ومرورًا بالتسويق ووصولاً إلى الاستضافة، تعتني منصة الأحداث الافتراضية الخاصة بنا بكل ذلك. وستكون خدمة القفازات البيضاء لدينا ومديرو النجاح المتفانون متاحين لمسا...
VenueArc
venuearc.com
VenueArc هو برنامج حجز الأماكن وإدارة الأحداث الآلي القائم على السحابة من الجيل التالي لحجز وإدارة المسارح ومراكز الفنون المسرحية.
serVme
servmeco.com
SerVme عبارة عن منصة متكاملة لتجربة الضيوف تجمع بين الحجوزات وإدارة الطاولات وإدارة علاقات العملاء التسويقية القوية وإعادة المشاركة واستطلاعات آراء الضيوف، مع تحليلات قوية. تعمل servme، وهي عبارة عن منصة ضيافة مصممة خصيصًا لهذا الغرض، على تبسيط العمليات من الجزء الأمامي من المنزل إلى الجزء الخلفي من...
QReserve
get.qreserve.com
منصة جدولة مرنة وسهلة الاستخدام لإدارة المعدات والمختبرات وغرف الاجتماعات والمرافق والأشخاص والمزيد بسهولة مع توفير مجموعة واسعة من التقارير والقدرات المالية. مع QRserve: - تعيين قواعد مفصلة للوصول إلى الموارد - جمع نماذج الحجز - إدارة المشاريع - تسجيل الوصول/المغادرة للحجوزات والإلغاء التلقائي للحج...
MeetingPackage
meetingpackage.com
قم ببيع غرف الاجتماعات والخدمات الخاصة بك عبر الإنترنت مع توفرها في الوقت الفعلي والأسعار الديناميكية. احصل على حجوزات فورية أو طلبات تقديم العروض مباشرة من خلال موقع الويب الخاص بك باستخدام محرك الحجز الخاص بنا.
Locaboo
locaboo.com
نحن نعمل على توحيد سير العمل بالكامل لإدارة وحجز المساحة للمؤسسات والفرق الحديثة، بحيث يحصل الجميع على أسهل وصول ممكن إلى المساحة والرياضة والأحداث في وقت قصير جدًا وفي أي وقت وبدون أي جهد. Locaboo هي المنصة الرائدة لإدارة الأماكن الخاصة بالفضاء والرياضة والأحداث في أوروبا. منصتنا جاهزة للاستخدام في...
Harpsen
harpsen.com
Harpsen هو برنامج لإدارة الأحداث الكل في واحد تم إنشاؤه لصناعة حفلات الزفاف والمناسبات.
Releventful
app.releventful.com
توفر Releventful لأصحاب الأعمال في صناعة الأحداث مجموعة أدوات شاملة مصممة لإبقائهم منظمين ومتصلين، مع توفير الوقت والمال،
Mazévo
gomazevo.com
يقع مقر Mazévo بالقرب من دنفر، كولورادو، وقد بدأها في عام 2019 على يد دين إيفانز، مؤسس Dean Evans and Associates ومبتكر نظام برامج الجدولة EMS. Mazévo هو فريق صغير ونشط مخصص لتقديم أفضل البرامج لجدولة الغرف والأحداث وأفضل خدمة للعملاء. يوفر Mazévo القدرة على جدولة كل مساحة الاجتماعات والفعاليات والف...
Venuerific
venuerific.com
Venuerific هو برنامج شامل لإدارة الأماكن لأماكن الفعاليات الموجودة في جنوب شرق آسيا. استفادت مئات الشركات من ميزات برامج إدارة الأماكن المتقدمة مثل إدارة علاقات العملاء، وإعداد التقارير والإحصائيات، والجدولة الذكية، وإدارة الأماكن، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، والدفع، وغيرها الكثير.
Venjue
venjue.com
Venjue هي أداة شاملة لإدارة الأماكن، مصممة لمساعدة شركات الفعاليات على تحويل المزيد من الطلبات إلى ضيوف. بدءًا من الاستفسار الأول وحتى آخر ضيف، تساعدك Venjue على تبسيط كل جانب من جوانب الأحداث الخاصة بك، مما يتيح لك التعامل مع حجم أكبر من الأعمال. الميزات الرئيسية: - الجدولة: تتبع جميع مهامك وأحداثك...
MICE Operations
miceoperations.com
تقدم MICE Operations برامج قوية لتخطيط وإدارة الأحداث عبر الإنترنت لأماكن الفعاليات وشركات تقديم الطعام ومحترفي الفعاليات. تخطيط الأحداث - لا تقلق بشأن مستندات Word ورسائل البريد الإلكتروني والعثور على المعلومات في أماكن مختلفة. توفر MICE الثقة من خلال نظرة عامة مثالية على جميع معلومات الحدث الخاص ب...
Perfect Venue
perfectvenue.com
ابدأ تجربتك المجانية اليوم على PerfectVenue.com! بطاقة الإئتمان غير مطالب بها. تساعد Perfect Venue المطاعم المستقلة ومجموعات الضيافة وجميع أنواع الأماكن من خلال توفير نظام سهل الاستخدام وبأسعار معقولة يعمل على تبسيط عملية مبيعات الأحداث. يسمح Perfect Venue لعملائنا بجمع العملاء المحتملين وإرسال المق...
Eventmaker
eventmaker.com
يوفر Eventmaker للمؤسسات التي تعمل في مجال B2B واحدًا من أكثر برامج إدارة الأحداث (EMS) الشاملة شمولاً وفريقًا من الخبراء المخصصين لتوسيع نطاق المشاركة. تخلق منصتنا فرصًا للمشاركين للتواصل والتفاعل بعدة طرق مفيدة، ليس فقط قبل وأثناء وبعد كل حدث من الأحداث الخاصة بك ولكن على مدار العام. سواء كنت تدير...
Delegia
delegia.se
Delegia Event هو نظام أحداث يساعدك على إدارة الحدث الخاص بك بدءًا من التسجيل وحتى المراقبة مع القدرة على إرسال الدعوات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والسجلات ومعالجة الدفع والمزيد.
CrowdPass
crowdpass.co
CrowdPass هو أول حل شامل لإدارة الأحداث يحافظ على الأحداث آمنة وذكية وفعالة.
eventPower
eventpower.com
يوفر EventPower لمنتجي الأحداث حلاً قويًا للتسجيل عبر الإنترنت وفي الموقع. يتم تقديم النظام كخدمة "افعلها بنفسك" أو كحل خدمة كامل مخصص.
run.events
run.events
run.events هو برنامج SaaS عالمي لإدارة المؤسسات مدعوم بالذكاء الاصطناعي لمنظمي الأحداث والمؤتمرات المحترفين. تم تصميم الحل ليكون سهل الإعداد والاستخدام، وهو نظام أساسي لإدارة الأحداث قائم على السحابة ويحتوي على إمكانات إدارة المؤسسات ومكونات إدارة الأحداث مع حل قوي لتطبيقات الهاتف المحمول متاح على ج...
POSH
posh.vip
أصبح تسويق الأحداث أمرًا سهلاً. يوفر POSH لمنظمي الأحداث مجموعة من الأدوات لإدارة أي تجربة مباشرة.
Cadence
eventcadence.com
Cadence عبارة عن منصة شاملة لتخطيط وتنفيذ وتجربة حدث أحلامك شخصيًا أو افتراضيًا. بفضل الصور المذهلة والألوان المخصصة والشعارات الفريدة، ستصبح هوية علامتك التجارية امتدادًا لمنصتنا. سواء كان مؤتمرًا افتراضيًا للشركة أو مهرجانًا موسيقيًا، فإننا نسعى جاهدين لتنظيم الأحداث التي تترك أثرًا دائمًا.
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves هو حل لإدارة المؤتمرات للباحثين ومنظمي الأحداث. مع Fourwaves يمكنك بسهولة إدارة أي حدث علمي بدءًا من جلسات الملصقات الافتراضية وحتى المؤتمرات العالمية. تتضمن بعض الميزات ما يلي: - منشئ موقع الحدث - أدوات التسجيل والمدفوعات - إدارة مجردة - أدوات مراجعة النظراء - تطبيق ويب مختلط/افتراضي - جل...
Eventmix
eventmix.live
Eventmix عبارة عن منصة أحداث افتراضية ومختلطة سهلة الاستخدام تتيح للمنظمين تشغيل الأحداث من موقعهم الإلكتروني في دقائق. يمنحك Eventmix جميع الأدوات التي تحتاجها ليس فقط لتشغيل الأحداث الخاصة بك وتحقيق الدخل منها بسهولة، ولكن أيضًا للحفاظ على تفاعل جمهورك من خلال مناطق مخصصة للتواصل والمشاركة قابلة ل...
Expo Pass
expopass.com
في Expo، نجعل جميع أنواع الأحداث سهلة من خلال منصة تكنولوجيا الأحداث Expo Pass. تمنح تقنيات التفكير المستقبلي الخاصة بنا للمنظمين الأدوات اللازمة لتخطيط وتتبع واستضافة أي نوع من الأحداث، سواء كانت شخصية أو افتراضية. وقد تم تصميم منتجاتنا البديهية بحيث يتمكن المنظمون من البدء بسرعة. هذا لا يعني أننا ...
KonfHub
konfhub.com
تقديم KonfHub: منصة شاملة للأحداث الجذابة والفعالة هل سئمت من التوفيق بين منصات متعددة وتكافح من أجل إدارة الأحداث الخاصة بك بفعالية؟ لا تنظر إلى أبعد من KonfHub - حل إدارة الأحداث الشامل المصمم لتبسيط عملية تنظيم الأحداث الخاصة بك من البداية إلى النهاية. مع مجموعة واسعة من الميزات والفوائد القوية، ...
webMOBI
webmobi.com
webMOBI هو جيل جديد من برامج إدارة الأحداث الشاملة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للحاضرين. إنه يوفر تطبيقات الأحداث، وموقع الويب، والتسجيل، والاستطلاعات المباشرة، والاستبيانات، والخرائط الحية، وتطبيقات الأحداث المتعددة، وخدمات جذب العملاء المحتملين ومشاركة الحضور. يس...
Azavista
azavista.com
Azavista هو الحل لمنظمي الأحداث في الشركات الذين يهدفون إلى تبسيط عمليات التخطيط للأحداث الخاصة بهم. نحن نقدم مجموعة كاملة من حلول تكنولوجيا الأحداث المناسبة لأي حدث في التقويم الخاص بك والتي ستساعدك على زيادة الكفاءة وتحسين التواصل والإنتاجية وتعزيز الحضور. من خلال مجموعة واسعة من الوحدات والوظائف،...
Momice
momice.com
تقدم Momice برامج ومعرفة بالأحداث لمحترفي الأحداث. يمكّن برنامج Momice محترفي الأحداث من تحسين موقع الويب الخاص بالأحداث، والتسجيل، ومراسلات الأحداث، وإصدار التذاكر، وتفاعل الجمهور، والتسجيل في الموقع وتقييم الأحداث (الاستطلاع)، لجميع أحداثهم المباشرة وعبر الإنترنت والمختلطة. يعمل العمل مع Momice عل...
Planning Pod
planningpod.com
برنامج إدارة الأحداث الشامل رقم 1 لمنظمي الأحداث وأماكنها. تعرف على كيفية قيام أكثر من 20 ألف متخصص بتوفير ما يزيد عن 62 ساعة شهريًا وتبسيط العمليات والاتصالات من خلال برنامجنا الكامل لإدارة الأحداث عبر الإنترنت
Notified
notified.com
توفر Notified Event Cloud تقنية الأحداث الشاملة الأكثر شمولاً في العالم والخدمات ذات الصلة لدعم إنشاء الأحداث وإدارتها. قم بإدارة دورة الحياة الكاملة للأحداث الخاصة بك، بغض النظر عن الموقع أو التنسيق أو الحجم أو المدة - بدءًا من الجلسات الفردية وحتى التجارب المستمرة. يسمح Notified لمخططي الأحداث وال...
inwink
inwink.com
Inwink هي منصة SaaS لتسويق BtoB والتي تمكن الشركات من عرض علاماتها التجارية وإشراك جماهيرها من خلال: - الأحداث الشخصية وعبر الإنترنت والمختلطة؛ - مجتمعات متاحة دائمًا عبر الإنترنت على مواقع ويب مخصصة؛ - بيانات مركزية وآمنة للغاية ومقسمة بشكل صارم حسب العميل. - تطبيق جوال أصلي مخصص لحدثك أو مجتمعك. ت...
Cadmium
gocadmium.com
تعمل شركة Cadmium على تبسيط إنتاج الأحداث الحية والهجينة والافتراضية وتعظيم قيمة التعلم عبر الإنترنت من خلال منصة واحدة مرنة مصممة لالتقاط كيمياء الأشخاص والأفكار والمعرفة. تحظى منتجات الشركة البرمجية بثقة أكثر من 900 مؤسسة تعتمد على المحتوى في جميع أنحاء العالم لتوليد الإيرادات وتعزيز الاحتفاظ بالع...
Attendease
attendease.com
أحدث البرامج لأحداث الشركات وإدارة تخطيط الاجتماعات. Attendease هو الحل النهائي لإدارة الأحداث للمخططين ومنظمي الاجتماعات. بدءًا من اللقاءات الشخصية وحتى الهجينة والافتراضية، تغطي منصتنا كل جانب من جوانب نمط حياة الحدث الخاص بك. قم بالترويج بسلاسة باستخدام أداة إنشاء مواقع الويب والتسويق عبر البريد ...
Eventene
eventene.com
Eventene هو نظام إدارة الأحداث الكل في واحد لإنشاء وتنظيم وتشغيل جميع الأحداث الخاصة بك على منصة واحدة. سواء كانت الأحداث الخاصة بك شخصية أو افتراضية أو مختلطة، توفر Eventene الحلول المتاحة الأكثر حداثة ومرونة وقابلة للتطوير.
Eventtia
eventtia.com
Eventtia عبارة عن منصة شاملة لإدارة الأحداث تساعد الشركات الكبيرة على إنشاء أحداث شخصية ومختلطة وافتراضية جذابة بشكل فريد. تعمل ميزات Eventtia القابلة للتخصيص وتكاملات واجهة برمجة التطبيقات (API) على تمكين الشركات الرائدة عالميًا من إدارة الحضور بكفاءة، وإنشاء حملات جذابة عبر البريد الإلكتروني والرس...
Edenkit
edenkit.com
يساعدك Edenkit على: - إنشاء تواجد رقمي على الفور، وإطلاق صفحة ويب للحدث، وتطبيق جوال، وحملة تسجيل وتسويق مجتمعية في دقائق - كل ذلك يعتمد على المحتوى الخاص بك - بناء علاقات مخلصة، وتمكين المتحدثين والجهات الراعية والعارضين من رواية قصتهم بأنفسهم - ملفات تعريف مُدارة ومحتوى وسائط اجتماعية مخصص - الوصو...